У 46 має вигляд 20-річної: б'юті-блогерка поділилася простим рецептом збереження молодості шкіри обличчя

Кожна жінка хотіла б знати, як досягти того, щоб у 40+ шкіра сяяла так само, як у 20 років.
Б'юті-блогерка Керрі Смарт, яка у свої 46 років має вигляд двадцятирічної дівчини, поділилася своїм секретом в онлайн-відео TikTok.
Керрі розповіла, що зберегти молодість шкіри обличчя їй допомагає один косметичний продукт, без якого вона ніколи не виходить із дому.
Красуня назвала головний продукт у її повсякденному догляді – сонцезахисний крем – і сказала, що для неї важливо нанести сонцезахисний крем на все обличчя, включаючи повіки та навколо очей.
Блогерка пояснила, чому це так важливо для неї. У її матері кілька разів був рак шкіри, і в більшості випадків він був на її повіках.
@thekerriesmart If I can't put sunscreen on my eyelids, I'm not using it. It's a must for me. My mom ha ha basal cell carcinoma, on her eyelids multiple times — so i'm doing what I can to protect my skin. The @G@Glow Recipeunscreen is so good! Це не лякає мене, з моїх моїх очей, або спричиняє мою макет до pill. Вони дійсно хотіли б це в мене і я хотів! I try lot of different sunscreens (є це для мене) і цей один є добре! #g #glowrecipeg #glowrecipesunscreens #sunscreenp #proagings #sunprotection ♬ original sound — Kerrie Smart/40+ Makeup Tips
Тому, якщо у вас нанесення сонцезахисного крему на таку делікатну зону не викликає роздратування, варто спробувати скористатися порадою блогерки.
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