В Україні створили перший бренд косметики з пробіотиками для захисту мікробіому шкіри

Українські науковці представили унікальну розробку – перший в Україні бренд косметики з пробіотиками AREDERMA, який створено для відновлення та захисту мікробіому шкіри.

Продукція бренду розробляється на основі наукових досліджень українських учених у Дніпрі та виготовляється з високоякісної європейської сировини на сучасних виробничих потужностях у Харкові та Полтаві.

Асортимент AREDERMA включає понад 20 пробіотичних засобів для щоденного догляду, що підтримують баланс мікробіому, а також спеціалізовані антисептики для лікування дерматологічних проблем. Найбільш популярними серед українців стали серія Atopic для догляду за сухою та чутливою шкірою, ACNE Free – крем і гель для вмивання для проблемної шкіри, а також пробіотичний шампунь проти лупи.

AREDERMA – це косметика європейського рівня, виготовлена в Україні виключно з використанням сертифікованих інгредієнтів із Німеччини, Франції та Нідерландів. Бренд уже пройшов сертифікацію в ЄС та найближчим часом планує вихід на європейський ринок. В Україні продукти AREDERMA можна придбати у власному інтернет-магазині бренду, а також в аптечних мережах «Аптека Низьких Цін» та «Подорожник».

Довідка про AREDERMA

Перший продукт AREDERMA з’явився на полицях аптек у 2018 році. Бренд став першопрохідцем у використанні пробіотиків у косметиці для відновлення та захисту мікробіому шкіри в Україні. Усі продукти бренду розробляються на основі наукових досліджень, які проводять українські вчені у Дніпрі, та виготовляються із високоякісної європейської сировини на сучасних виробничих потужностях у Харкові та Полтаві.

Довідка про Sirion LLC

З 2017 року Sirion LLC займається створенням та розробкою інноваційних і екологічно чистих продуктів, використовуючи високоякісні пробіотичні штами з науково доведеною ефективністю. Усі наші продукти розроблено на нашій науковій базі у Дніпрі та створено з використанням європейської сировини на наших потужностях у Харкові та Полтаві.

Ми підтримуємо здорову мікрофлору у людей, тварин, оселях, офісах, довкіллі, ґрунті, на фермах і в сільському господарстві. Ми віримо, що природа має потужні ресурси для збереження здоров’я та краси, а пробіотики — це один із її найбільших дарів!

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