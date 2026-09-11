Волосся залишається на гребінці жмутами: лікарка пояснила, як після стресу зупинити випадіння

Волосся на гребінці / © Credits

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Раптова втрата густоти б’є не лише по зовнішності, а й по самооцінці: волосся стоншується, проділ візуально стає ширшим, а звичний хвіст втрачає об’єм буквально за лічені тижні.

Чому стрес має підступний відкладений ефект, як перевірити масштаби проблеми вдома за 1 хвилину та які професійні косметичні засоби повертають фолікули до життя, пояснює лікарка-дерматологиня і засновниця бренду BOGIKA Єва Галайда .

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Не плутати з «сезонним випадінням»: чому стрес б’є по волоссю інакше

Багато хто списує різке порідіння на звичайний сезонний фактор. Проте між сезонним та стресовим випадінням є принципова фізіологічна різниця:

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Сезонне випадіння: плавна адаптація організму до зміни погоди та довжини світлового дня. Воно триває кілька тижнів, людина втрачає до 100–120 волосин на добу, а загальний об’єм зачіски не зазнає візуальних змін.

Стресове (телогенове) випадіння: аварійна реакція організму, коли під дією шоку у фазу спокою одночасно переходять від 20% до 50% волосяних фолікулів. Волосся рідшає рівномірно по всій голові, помітно оголюючи лінію росту біля скронь та проділ.

Пастка відкладеного часу: чому волосся сиплеться не одразу

Головна підступність стресового випадіння полягає в тому, що волосся ніколи не залишає голову в день потрясіння. Організм реагує за принципом сповільненого удару.

Коли людина переживає сильний переляк, хронічну тривогу чи виснаження, наднирники викидають високі дози кортизолу та адреналіну. Вмикається архаїчний режим виживання: ресурси екстрено перерозподіляються до життєво важливих органів (мозку, серця), тоді як мікрокапіляри шкіри голови зазнають різкого спазму. Живлення волосяного сосочка різко блокується.

Клітини цибулини стикаються з дефіцитом кисню і починають синтезувати специфічний регуляторний білок DKK1, який віддає команду припинити активний поділ клітин. Волосина передчасно зупиняє ріст (фаза анагену) і переходить у стан завмирання та спокою (телоген).

Медичний парадокс: телогенова волосина відокремлюється від сосочка невдовзі після судинного спазму, але механічно тримається в усті фолікула (волосяному мішечку) ще від 6 до 12 тижнів (від 1,5 до 3 місяців). Саме тому, коли найважчий період позаду й життя налагоджується, людину несподівано накриває волосопад. Пацієнти панікують, шукаючи причину у вчорашньому шампуні чи воді, не підозрюючи, що розплачуються за шок кількамісячної давнини.

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Дерматологічний тракційний тест (Pull-test): перевірка за 60 секунд

Щоб припинити паніку й точно дізнатися масштаби проблеми, дерматологи застосовують стандартизований тракційний тест.

Підготовка до тесту:

Не мийте голову протягом 24–48 годин перед перевіркою (це дозволить підрахувати волосини, які вже відокремилися від цибулини, але ще тримаються у порах).

Акуратно розчешіть волосся гребінцем із широкими зубцями, видаливши випадкові вузлики.

Техніка виконання:

Захопіть великим і вказівним пальцями пасмо приблизно з 50–60 волосин біля самої основи шкіри голови. Помірно стисніть пальці та плавно, без різкого ривка, проведіть рукою від коренів до кінчиків. Повторіть дію у трьох контрольних зонах: на маківці (зона проділу), біля скронь та на потилиці.

Розшифрування результату:

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1–2 волосини в руці: здорова фізіологічна зміна.

Понад 6 волосин з однієї ділянки (або понад 15–20 сумарно за всі три рухи): тест позитивний. Це пряме свідчення гострого телогенового процесу — цибулинам потрібна негайна зовнішня підтримка.

Огляньте основу випалої волосини: біла щільна колбочка на кінці свідчить про те, що вона завершила свій життєвий цикл через стрес. Якщо ж білої бульбашки немає, а край загострений чи нерівний — цибулина здорова, але стрижень обламується через пересушування та механічне пошкодження кератину.

Три небезпечні міфи, які посилюють випадіння

Міф 1: «Втирати реп’яхову або рицинову олію». Важкі жирні олії формують водонепроникну плівку, забивають гирла фолікулів, блокують кисень та провокують розмноження дріжджоподібного грибка Malassezia, посилюючи випадіння. Олії призначені винятково для догляду за довжиною, а не для шкіри голови!

Міф 2: «Палити шкіру спиртовими перцевими настоянками». Агресивні спирти змивають ліпідну мантію, викликаючи опік та контактний дерматит. Спазмовані стресом судини від такого шоку звужуються ще більше.

Міф 3: «Рідше мити голову, щоб не турбувати пасма». Спроба «берегти» волосся рідким миттям призводить до окислення шкірного сала та утворення сальних корків, які запалюють волосяні цибулини.

Топ-5 косметичних засобів проти випадіння: вибір дерматологині

Щоб зупинити процес та повернути густоту, необхідний комплексний косметичний догляд: глибоке очищення шкіри → фізіологічне миття → біотехнологічна стимуляція → щоденне живлення.

Незмивна біосироватка для шкіри голови BOGIKA Anti Hair Loss & Growth Serum

Незмивна біо-сироватка для шкіри голови BOGIKA Anti Hair Loss & Growth Serum

Легкий водно-гелевий серум для шкіри голови, створений для швидкої зупинки випадіння та стимуляції росту нового густого волосся. Засіб пригнічує процеси втрати волосся, «пробуджує» сплячі цибулини та повертає корінню повноцінне живлення. Натуральні ефірні олії розмарину й бергамоту м’яко покращують кровообіг без печіння чи подразнення, а пребіотики заспокоюють шкіру та усувають свербіж. Сироватка зовсім не містить олій та спирту: вона вбирається за хвилину, не жирнить волосся і зберігає свіжість зачіски.

Регенерувальна відлущувальна маска-скраб для шкіри голови Orising

Регенеруюча відлущуюча маска-скраб для шкіри голови Orising

Професійний італійський фітоскраб із полірувальними мікрочастинками та комплексом рослинних екстрактів для глибокої детоксикації шкіри голови. Засіб делікатно відлущує шар ороговілих клітин, розчиняє сальні корки в гирлах фолікулів та нормалізує мікроциркуляцію, підвищуючи проникність активних сироваток у кілька разів.

Зволожувальний шампунь проти випадіння волосся Mediceuticals Hydroclenz

Шампунь проти випадіння волосся Mediceuticals Hydroclenz

Американський дерматологічний засіб фармацевтичного класу на делікатній безсульфатній базі, створений для сухої, чутливої шкіри голови та тонкого волосся, що випадає. Завдяки комплексу PureZero шампунь м’яко вимиває окислене шкірне сало та залишки стайлінгу, не руйнуючи захисний ліпідний бар’єр. Заспокоює тканини, нормалізує pH і захищає стоншені волосини від механічного обриву під час миття.

Енергетичний лосьйон проти випадіння волосся Muran Energy Lotion For Hair Loss

Лосьйон проти випадіння волосся Muran Energy Lotion For Hair Loss

Професійний італійський лосьйон на основі морських водоростей та ефірних олій, який відновлює витончене волосся після тривалого стресового виснаження. Засіб покращує постачання кисню до волосяних сосочків, делікатно очищує гирла фолікулів від лущення та повертає слабким кореням ресурс для росту, додаючи помітного прикореневого об’єму.

Тонік-стимулятор проти випадіння волосся з екстрактом розмарину Weleda

Тонік-стимулятор проти випадіння волосся з екстрактом розмарину Weleda

Культовий органічний тонік швейцарської фармації зі столітньою історією для щоденної підтримки тонусу ослаблених фолікулів. Натуральна ефірна олія розмарину в синергії з екстрактами очитка та хрону покращує капілярний кровообіг, знижує жирність біля коренів та зміцнює ослаблений стрижень тонкого волосся.

Телогенове випадіння після сильного стресу має лячний вигляд, але це явище тимчасове та повністю зворотне. Волосяні цибулини живі — вони просто завмерли в очікуванні відновлення ресурсів. За умови регулярного делікатного відлущування, фізіологічного зволожувального миття та щоденної стимуляції біоактивними сироватками перший молодий пушок («baby hair») з’являється на лінії росту вже через 4–6 тижнів.

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