Як вибрати парфуми для себе або в подарунок: три важливі поради від експерта

Світ ароматів величезний, і знайти потрібний варіант у рамках вашого бюджету може бути непросто. І зараз напередодні новорічних свят, які передбачають покупку подарунків собі та сім'ї, проблема вибору аромату стає особливо актуальною.

Ароматерапевтка Лінда Кларк розповіла, Womans world, як вибрати гідні парфуми для себе або як подарунок близькій людині.

Які існують види парфумерії

Парфуми бувають різних типів, кожен зі своїми унікальними характеристиками та дизайном. Знання того, які парфуми ви шукаєте, може допомогти звузити вибір та спростити процес вибору.

Перший тип парфумів — Eau de Parfum (EDP) — парфумована вода. Як правило, вона має високу концентрацію аромаолій, тому вони характеризуються сильним і тривалим ароматом. Цей тип аромату зазвичай тримається близько шести годин, перш ніж його потрібно буде нанести повторно.

Другий тип — Eau de Toilette (EDT) — туалетна вода. Цей вид парфумерії містить менш концентровані олії, ніж EDP, але все ж таки має помітний стійкий запах. EDT зазвичай тримаються до чотирьох годин, перш ніж запах потрібно знову освіжити.

Третій тип — Eau de Cologne (EDC) — одеколон. Це найлегший і найслабший вид парфумерії. EDC містить найменшу кількість олій і, отже, забезпечує найменшу кількість запаху. Цей тип протримається протягом двох або трьох годин, перш ніж потрібно буде застосувати його повторно.

Всі ці аромати будуть відрізнятися за ціною через різницю в концентрації олії в них. Вищий відсоток концентрованих олій збільшить ціну. Таким чином, EDT і EDC дешевші, ніж EDP — можливо, тому деякі люди вважають за краще купувати саме їх.

На що слід звернути увагу під час купівлі парфуму

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Коли справа доходить до купівлі парфумів, необхідно враховувати кілька ключових моментів. По-перше, ви завжди повинні протестувати парфуми, перш ніж купувати.

Якщо можливо, спробуйте здобути зразки ароматів у магазинах, перш ніж купувати повнорозмірний флакон. Це дозволить вам отримати уявлення про те, чи сподобається вам носити цей аромат з часом і чи відповідає його стійкість вашим очікуванням.

Деякі аромати можуть зберігатися лише кілька годин, тоді як інші можуть зберігатися до восьми годин і більше. Багато магазинів пропонують невеликі смужки паперу, на які можна розпорошити ароматизатор і відчути його запах. Розпорошення на папір допоможе вам отримати перше враження від аромату.

Якщо аромат вам сподобався після першого знайомства, розпороште його на шкіру, але тільки якщо до цього на вашу шкіру не був нанесений будь-який парфумований продукт, наприклад, крем. Обов'язково зніміть металеві прикраси або годинник, який також може вплинути на запах парфумів.

Що робить парфум якісним

Якісний аромат повинен зберігатись протягом кількох годин після першого використання. Хороші парфуми також матимуть натуральні інгредієнти найвищої якості. Шукайте ефірні олії преміум-класу, такі як жасмин, рожеве дерево, бергамот та пачулі, а також натуральні фіксатори, такі як сіра амбра або янтарна смола.

Також важливо звертати увагу на рівень концентрації парфумів — знову ж таки, чим вища концентрація, тим інтенсивнішим і стійкішим буде ваш аромат. Туалетна вода зазвичай містить від 8 до 12 відсотків ароматизаторів, а парфумована вода – від 15 до 20 відсотків. Вищі концентрації, такі як Extrait de parfum, зазвичай становлять від 20 до 30 відсотків, що означає, що вони зберігаються довше і надають більше глибини вибраному вами аромату.

Як я дізнаюся, що парфуми "сильні" та стійкі

Розуміння сили вашого аромату дозволить уникнути помилок під час його нанесення. Але як дізнатися, чи "сильні" парфуми, якими ви користуєтесь?

Першим кроком у визначенні сили аромату є оцінка його шлейфу. Якщо хтось входить до кімнати після того, як ви вже пішли, і все ще відчуває запах вашого аромату, то вважається, що він має добрий шлейф. Хоча приємно залишити незабутнє враження, не перестарайтеся з ароматом, так як він може приголомшити будь-кого, хто виявиться поряд з вами. Друге, на що потрібно звертати увагу при оцінці сили аромату, — це стійкість, яка означає, як довго аромат тримається на вашій шкірі, перш ніж зникнути.

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