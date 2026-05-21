Завжди з тобою: популярні б’юті-засоби, які можна носити як аксесуари

Реклама

Як неочікуваний наслідок — б’юті-засоби переїжджають із полиць у ванній просто на брелоки, прикраси та навіть чохли для телефонів. Компактний крем для рук, блиск для губ або бальзам у форматі «завжди з собою» — це вже не просто догляд, а повноцінний аксесуар.

У нашій добірці ми зібрали найцікавіше.

Блиск як стильний аксесуар

Новинка, яку вже встигли полюбити — Hold My Honey від LAMEL. Блиск для губ із медовим сяйвом у компактному форматі, який органічно вписується в будь-який образ і має чудовий вигляд на сумочці. А ще класно зволожує та надає той самий дзеркальний блиск.

Реклама

Вже знаковий продукт іншого бренду — Triptych Nature — бальзам у мінімалістичному флаконі, який стає справжнім стильним аксесуаром та доповнює будь-який образ. Натуральний склад, ненав’язливий блиск, відчуття доглянутих губ без зайвих зусиль.

Крем для рук — тепер на ключах

Sister’s Aroma випустили мінікреми для рук у форматі брелка з ароматом цукрової вати. Поміщається на руці, вішається на сумку, а пахне як дитинство. А також зволожує, живить, не лишає жирного сліду.

Схожа ідея у Crumb — серія мінікремів-брелків з цікавими ароматами. Для тих, хто хоче, щоб навіть крем для рук розповідав щось про їхній смак.

Бальзам — прямо на телефоні

Бренд SHI зробив те, про що, мабуть, мріяли всі: бальзам для губ у форматі аксесуару на телефон. Він кріпиться до чохла й завжди під рукою — у прямому сенсі.

Реклама

Тренд на beauty-аксесуари — це про те, що турбота про себе завжди може бути поряд і тішити око.

Новини партнерів