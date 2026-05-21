ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новинки косметики
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
2 хв

Завжди з тобою: популярні б’юті-засоби, які можна носити як аксесуари

Шалений ритм життя наносить свій відбиток навіть на наші косметички — засоби стають все більш мультифункціональними, а їхній формат — максимально зручним.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Завжди з тобою: популярні б’юті-засоби, які можна носити як аксесуари

Як неочікуваний наслідок — б’юті-засоби переїжджають із полиць у ванній просто на брелоки, прикраси та навіть чохли для телефонів. Компактний крем для рук, блиск для губ або бальзам у форматі «завжди з собою» — це вже не просто догляд, а повноцінний аксесуар.

У нашій добірці ми зібрали найцікавіше.

Блиск як стильний аксесуар

Новинка, яку вже встигли полюбити — Hold My Honey від LAMEL. Блиск для губ із медовим сяйвом у компактному форматі, який органічно вписується в будь-який образ і має чудовий вигляд на сумочці. А ще класно зволожує та надає той самий дзеркальний блиск.

Вже знаковий продукт іншого бренду — Triptych Nature — бальзам у мінімалістичному флаконі, який стає справжнім стильним аксесуаром та доповнює будь-який образ. Натуральний склад, ненав’язливий блиск, відчуття доглянутих губ без зайвих зусиль.

Крем для рук — тепер на ключах

Sister’s Aroma випустили мінікреми для рук у форматі брелка з ароматом цукрової вати. Поміщається на руці, вішається на сумку, а пахне як дитинство. А також зволожує, живить, не лишає жирного сліду.

Схожа ідея у Crumb — серія мінікремів-брелків з цікавими ароматами. Для тих, хто хоче, щоб навіть крем для рук розповідав щось про їхній смак.

Бальзам — прямо на телефоні

Бренд SHI зробив те, про що, мабуть, мріяли всі: бальзам для губ у форматі аксесуару на телефон. Він кріпиться до чохла й завжди під рукою — у прямому сенсі.

Тренд на beauty-аксесуари — це про те, що турбота про себе завжди може бути поряд і тішити око.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
61
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie