Завжди з тобою: популярні б’юті-засоби, які можна носити як аксесуари
Шалений ритм життя наносить свій відбиток навіть на наші косметички — засоби стають все більш мультифункціональними, а їхній формат — максимально зручним.
Як неочікуваний наслідок — б’юті-засоби переїжджають із полиць у ванній просто на брелоки, прикраси та навіть чохли для телефонів. Компактний крем для рук, блиск для губ або бальзам у форматі «завжди з собою» — це вже не просто догляд, а повноцінний аксесуар.
У нашій добірці ми зібрали найцікавіше.
Блиск як стильний аксесуар
Новинка, яку вже встигли полюбити — Hold My Honey від LAMEL. Блиск для губ із медовим сяйвом у компактному форматі, який органічно вписується в будь-який образ і має чудовий вигляд на сумочці. А ще класно зволожує та надає той самий дзеркальний блиск.
Вже знаковий продукт іншого бренду — Triptych Nature — бальзам у мінімалістичному флаконі, який стає справжнім стильним аксесуаром та доповнює будь-який образ. Натуральний склад, ненав’язливий блиск, відчуття доглянутих губ без зайвих зусиль.
Крем для рук — тепер на ключах
Sister’s Aroma випустили мінікреми для рук у форматі брелка з ароматом цукрової вати. Поміщається на руці, вішається на сумку, а пахне як дитинство. А також зволожує, живить, не лишає жирного сліду.
Схожа ідея у Crumb — серія мінікремів-брелків з цікавими ароматами. Для тих, хто хоче, щоб навіть крем для рук розповідав щось про їхній смак.
Бальзам — прямо на телефоні
Бренд SHI зробив те, про що, мабуть, мріяли всі: бальзам для губ у форматі аксесуару на телефон. Він кріпиться до чохла й завжди під рукою — у прямому сенсі.
Тренд на beauty-аксесуари — це про те, що турбота про себе завжди може бути поряд і тішити око.