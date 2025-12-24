5 фактів про пластику носової перегородки

© Credits

Що потрібно знати, якщо вам рекомендована пластика з вирівнюванням носової перегородки, розповідає власник та засновник COSMETIC SURGERY CLINIC, пластичний хірург Олександр Бебих.

«У більшості випадків септопластика — а саме так називається операція з вирівнювання носової перегородки для покращення дихання пацієнта — поєднується з ринопластикою, — розповідає лікар. — Тобто ми одночасно робимо суто функціональну операцію, яка позбавляє людину вроджених вад чи дефектів спричинених травмами, та операцію естетичну, метою якої є покращення форми носа. Об’єднання двох операцій називається риносептопластикою».

Факт 1. Септопластика проводиться за медичними показаннями

Септопластика — це не косметична процедура, тому одного бажання пацієнта зробити цю операцію недостатньо. Обов’язково потрібні медичні показання.

Лікар зазначає, що рішення про потребу в септопластиці завжди приймає отоларинголог, попередньо зробивши пацієнту риноскопію та комп’ютерну томографію носових пазух. Бувають такі викривлення, які практично не заважають диханню, тому септопластика просто не потрібна. Якщо ж людина не може нормально дихати через одну або обидві ніздрі, заважають жити гайморити та синусити, регулярно бувають кровотечі, бо при викривленій перегородці слизова з одного боку пересушується і тріскає — без септопластики не обійтись. Досить часто цієї операції потребують люди, які отримали травму: дихання ускладнюється після ударів та переломів носа. Хропіння та апное теж можуть бути ознакою викривленої перегородки. У будь-якому випадку, перш ніж звертатись до пластичного хірурга, варто проконсультуватись з отоларингологом.

Факт 2. Підготовка до операції починається за 2 тижні

Перед операцією необхідно пройти повноцінне медичне обстеження не лише у отоларинголога, а й в анастезіолога та психотерапевта. Зробити електрокардіограму та коагулограму (комплексний лабораторний аналіз, що оцінює систему згортання крові). Все це потрібно для того, щоб уникнути ускладнень.

За два тижні до операції пацієнту забороняється палити і вживати алкоголь, бо нікотин та спирт підвищують ризик кровотечі та сповільнюють загоєння. Розріджувати кров та викликати кровотечу можуть і різноманітні медичні препарати, тож пацієнт має рзповісти хірургу про все, що він приймає. У чорному списку ібупрофен та аспірин, ряд вітамінів та гормональних препаратів. За кілька днів до операції не можна користуватись косметичними засобами: жирними кремами, масками. Не робити макіяж. Не можна їсти 8 годин до операції. Це потрібно для того, щоб не виникло проблем під час наркозу.

Факт 3. Операція проводиться під загальним наркозом

Процес випрямлення носової перегородки у досвідченого хірурга займає приблизно 60-90 хвилин. Але якщо операція комбінована, вона триває в середньому 2-3 години і проводиться під загальним наркозом. Також може застосовуватись метод місцевого знеболення, при якому анестетик вводять безпосередньо в тканини навколо операційного поля.

Є два види риносептопластики: закрита та відкрита. Коли не потрібно суттєво змінювати форму носа, роблять закриту операцію. Усі розрізи робляться всередині ніздрів: хірург працює через слизову оболонку і практично не залишає зовнішніх шрамів. Коли ж ситуація складна — потрібна відкрита операція. Для цього робиться невеликий розріз на колумелі — це вузенька смужка шкіри між ніздрями — і відкривається структура носа. Так хірург може працювати більш якісно. Після того як перегородка вирівняна та зафіксована, можна переходити до ринопластики та працювати над естетичною формою носа: прибрати горбинку, змінити кінчик чи симетрію крил. Після цього лікар закриває розрізи швами, що розсмоктуються, вставляє силіконові сплінти, щоб пацієнт міг нормально дихати, та на 5-7 днів накладає термопластичну лангету, яка тримає нову форму носа.

Факт 4. Реабілітація триває від 3 до 6 місяців

Кілька днів після процедури пацієнту краще залишатись в клініці, де йому гарантовано забезпечать комфорт та спокій. Потім починається домашня реабілітація, яка триває від 3 до 6 місяців і передбачає регулярні огляди у хірурга.

«Пацієнти переносять операцію по-різному, — розповідає Олександр Бебих. — Дехто відчуває біль і дискомфорт після невеликого втручання, а хтось почувається чудово навіть після складної комбінованої операції. Тобто це дуже індивідуальна історія. Але у всіх випадках після риносептопластики краще на кілька днів залишитись у клініці, бо в цей період можливі різноманітні ускладнення. У моїй практиці був випадок, коли пацієнтка на другий день після операції прийняла рішення їхати додому, а ввечері знову повернулась до палати. Вдома дівчина за звичкою почала прибирати квартиру, нахилилась, щоб дістати іграшку з-під дивана й у неї виникла кровотеча. Взагалі, щоб пришвидшити загоєння, існує список обмежень. Пацієнту протягом 1-2 місяців заборонено сякатись, торкатися носа руками, спати на боку, або обличчям до подушки, приймати гарячі ванни, вживати алкоголь чи каву, займатись спортом, засмагати. Все це провокує додатковий набряк».

Факт 5. Вперше ви побачите свій ніс за 2 тижні

Вперше пацієнт може оцінити результати роботи хірурга за 2 тижні після операції. За цей час набряк зменшується і фіксуючу лангету потрібно зняти, щоб замінити на нову. Її треба носити не знімаючи ще тиждень, а потім використовувати лише під час сну.

Чим відповідальніше пацієнт ставиться до рекомендацій лікаря — тим швидше йде процес загоєння. 60% набряку зникнуть приблизно за місяць. А за 6 місяців, у більшості пацієнтів, від набряку не залишиться й сліду. Втім остаточний результат риносептопластики проявиться лише за 12 місяців, коли всі кісткові структури стабілізуються. Лікар додає, що робота хірурга після операції не завершується: він має регулярно зустрічатись з пацієнтом, щоб контролювати процес загоєння. Має стежити як формується спинка носа. Спостерігати, щоб не відновилась горбинка. За словами лікаря, більшість пацієнтів налаштовані на хороший результат, тому ставляться до реабілітації дуже відповідально.