5 змін тіла після пологів, які не подобаються жінкам: пластичний хірург розповів, що можна зробити

Пластичний хірург клініки CALM Артем Єфремов розповів, із якими проблемами найчастіше стикаються жінки після пологів та як їх можна вирішити за допомогою пластичної хірургії.

Коли у сім’ї з’являється немовля, це завжди свято, це важлива подія у житті її батьків. Усі дуже переживають, турбуються про дитя, реагують на будь-які її рухи чи звуки. А мама та її організм у цей час зазнають, можливо, найбільших навантажень за усе життя.

Тіло жінки змінюється задля комфортного розвитку малечі. Але після пологів та грудного вигодовування не всі зміни повертаються до попереднього вигляду. І це нормально. У давнину тіла жінок після пологів називали більш жіночними і зрілими, і лише з роками, через насаджування у масмедіа, стали популярні більш дівочі і "цнотливі" тіла.

Кожен має право мати такий вигляд, який він хоче. Кожна жінка має право вирішувати, який вигляд її тіло буде мати після пологів.

Проте деякі післяпологові зміни жіночого тіла можуть приносити не лише естетичний, а й фізичний дискомфорт. Деякі стани взагалі впливають на здоров’я породіллі.

Тому розберемо 5 найчастіших і найсуттєвіших змін, із якими стикаються жінки після пологів.

1. Птоз молочних залоз

Груди можуть змінювати свій об’єм та форму і без вагітності. Іноді достатньо схуднути і форма вже втрачається. А після грудного вигодовування, коли молочні залози "стухають", залишається розтягнута шкіра і груди можуть значно опуститися. Птозовані груди можуть мати привабливий вигляд і не приносити якогось дискомфорту. Проте, якщо груди опустились і влітку під ними пріє, натирає білизна і часто утворюються подразнення, то чому б не позбутись цієї проблеми раз і назавжди. Цю проблему можна вирішити за допомогою підтяжки грудей і , за бажанням, встановлення імплантів. Ця операція поверне форму та об’єми молочних залоз. Усуне непотрібні комплекси чи дискомфортні відчуття.

2 і 3. Фартух живота і діастаз прямих м’язів

У всіх вагітних – різні животи. У когось великий, у когось маленький. І так само по-різному вони повертаються до норми після пологів. Часто живіт стає звислим, втрачається пружність і залишаються розтяжки. Майже у 90% жінок після пологів є розходження прямих м’язів живота (діастаз). У половини з них він може самостійно пройти, а в інших так і залишається. Діастаз – це недостатня підтримка внутрішніх органів і ризик утворення грижі передньої черевної стінки. Щоб усунути ці ризики, існує абдомінопластика. Ця операція допомагає прибрати зайву шкіру, діастаз прямих м’язів і грижі (якщо такі вже наявні).

4. Надлишкові жирові відкладення

У післяпологовому періоді не усім жінкам вдається повернутись до своєї попередньої ваги. І навіть із правильним харчуванням та фізичними навантаженнями деякі зони ну ніяк не піддаються і не худнуть. Це пов’язано із гормональною перебудовою організму жінки і так званими "жировими пастками", це зони з яких не зникає жир від вправ та дієт (наприклад, підборіддя, зовнішні "вушка" на стегнах, низ живота). У таких випадках тільки ліпосакція може дати хороший і стабільний результат, який рекомендовано підтримувати регулярною фізичною активністю і правильним харчуванням.

Артем Єфремов

5. Зміна зовнішніх статевих органів

Я маю на увазі великі та малі статеві губи. Після пологів вони можуть значно розтягуватись, втрачати об’єм або ж дуже пігментуватись. Крім естетичного дискомфорту, жінок може турбувати і фізичний. Малі статеві губи можуть значно виступати за великі, незручно закручуватись у білизні, приносити болі під час статевих взаємин та занять спортом. Невелика корекція за допомогою лабіопластики назавжди прибрати цю проблему і відновить комфорт та впевненість пацієнтки.

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