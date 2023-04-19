Блефаропластика: кому потрібна і коли робити. Рекомендації експерта клініки “Ексімер”

За допомогою блефаропластики можна надовго або навіть назавжди позбавитися жирових гриж (тих самих мішків).

Блефаропластика — пластична операція з видалення надлишків шкіри та жирової тканини з верхньої або нижньої повіки, або зміни розрізу очей.

Причини, що прискорюють вікові зміни

Людська міміка, особливо в області очей – це поєднання невловимих рухів та м'язових скорочень, які передають гаму почуттів та емоцій.

Але, на жаль, через особливості людської будови, шкіра навколо очей є найчутливішою і першою піддається віковим змінам. Знижується її еластичність та тонус, з'являються “мішки під очима”.

Також є низка факторів, які ще активніше наближають вікові зміни. Це:

- хронічні захворювання

- гормональні та метаболічні зміни,

- куріння, алкоголь, токсичні препарати,

- психологічний стрес, депресія

-УФ-випромінювання,

- незбалансоване харчування,

- спадковість,

- неправильний догляд за областю навколо очей

Які показання до пластики повік

За допомогою блефаропластики можна надовго або навіть назавжди позбавитися жирових гриж (тих самих мішків), зробити очі більш виразніші, змінити їх форму або підняти куточки.

Також показаннями до проведення окулопластики можуть бути:

птоз, або опущення верхньої повіки;

екзофтальм – випинання очного яблука;

асиметрія очей;

заворот повік;

пошкодження шкіри повік внаслідок травми та вроджені дефекти.

Цікаво, що у світі на блефаропластику припадає 13-25% оперативних втручань в естетичній пластичній хірургії.

У якому віці можна робити блефаропластику?

Багато пацієнтів ставлять це питання. Але точного вікового періоду немає. У кожної людини своя особлива анатомія обличчя, міміка, генетика та свої переваги у житті.

Деякі люди і в 50 років не відчувають бажання щось змінювати у зовнішності, а інші в 25, побачивши перші зморшки, біжать записуватися на операцію.

Тому показанням до блефаропластики є не цифра у паспорті, а бажання пацієнта та об'єктивні анатомічні особливості, які потребують корекції.

Як вибрати клініку для проведення блефаропластики?

Розповідає Юлія Валентинівна Лейченко, сертифікований пластичний хірург офтальмологічної клініки "Ексімер".

Результат виконання маніпуляцій під час проведення блефаропластики залежить від:

досвіду та кваліфікації лікаря

обладнання клініки

Наприклад, якщо говорити про клініку «Ексімер», то наш рівень медичного сервісу відповідає стандартам найкращих європейських лікувальних закладів.

Досвідчені хірурги клініки проводять операції з пластики верхніх і нижніх повік, пластиці навислого повіка та жирових гриж, оперують виворіт, заворіт повік.

Ми працюємо на найсучаснішому обладнанні з використанням найкращих офтальмохірургічних мікроскопів відомих фірм. Використовуємо ультразвуковий гамма-ніж, який дозволяє проводити операції безкровно, зберігаючи анатомічні структури і точніше, ніж скальпелем. Крім того, вплив гама- ножа менш травматичний, завдяки чому шви гояться значно швидше і результати кращі та якісніші.

На консультації лікаря дуже важливо розповісти всі ваші очікування, які раніше проводилися косметичні процедури, ін‘єкції та щоб ви хотіли змінити під час проведення операції.

Це дозволить хірургу прийняти рішення, яка операція показана саме вам, визначити обсяг втручання та індивідуальний план для досягнення максимального результату.

Найголовніше для нас – якість та результат хірургічного процесу, а також особистий комфорт нашого пацієнта.