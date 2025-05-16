Броуліфт чи блефаропластика: як обрати правильну зону корекції?

Ілля Кириченко, пластичний хірург клініки Lita Plus

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То що ж насправді потрібно: блефаропластика чи броуліфтинг ?

У чому різниця і чому “втомлений погляд” — не завжди про повіки

Блефаропластика — це операція, яка усуває надлишок шкіри, жирові грижі або змінює контур верхньої чи нижньої повіки. Вона ефективна тоді, коли нависання або мішки дійсно зумовлені локальними змінами в зоні повік.

Але бувають ситуації, коли вся верхня частина обличчя “просідає” через опущення брів (птоз). У цьому випадку видалення шкіри з повік не усуне причину, а лише “підрівняє наслідок”. Часто це навіть посилює візуальну важкість погляду — бо брова опущена ще нижче, ніж має бути анатомічно.

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“Втомлений, похмурий чи старший вигляд часто викликає саме положення брів, а не шкіра над оком. Якщо не враховувати це — можна зробити блефаро і… не побачити результату”, — пояснює хірург клініки Lita Plus Ілля Кириченко .

Як розрізнити показання: що саме “просіло”?

Точну відповідь дає лише очна консультація та аналіз анатомії. Але є кілька базових орієнтирів:

Якщо брови опущені нижче кісткового краю орбіти — найімовірніше, потрібен броуліфт

Якщо шкіра над оком формує нависання, але брова в нормальному положенні — показ до класичної верхньої блефаропластики

Якщо присутні обидва фактори — часто потрібна комбінована корекція

«Я завжди дивлюсь не тільки на повіки, а й на положення брів, тонус чола, м’язову активність. Обличчя працює як єдина система — і працювати треба з усією архітектурою погляду, а не з її окремими фрагментами», — підкреслює Ілля Кириченко.

Як змінюється погляд при кожній операції?

“Блефаропластика відкриває погляд, усуває нависання, робить обличчя менш “втомленим”. Тоді як броуліфт — піднімає брову в її природне положення, відкриває верхню частину ока, “розгладжує” лоб, повертає виразність та обличчя”, - говорить Ілля Кириченко.У поєднанні ці методи дають потужний, але дуже натуральний ефект — без надмірної натягнутості чи змін у міміці.

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Чому не варто вирішувати самостійно, “що саме мені потрібно”

Пацієнти часто приходять з готовим запитом: “хочу прибрати нависання” або “зробити блефаро”. Але без аналізу глибших причин навіть технічно ідеально виконана операція може не дати очікуваного ефекту.

“Обирає не пацієнт і не мода. Обирає анатомія. Моє завдання як хірурга — запропонувати рішення, яке дійсно змінює ситуацію, а не просто виконує запит із соцмережі”, — говорить пластичний хірург клініки Lita Plus.

Корекція верхньої третини обличчя — це не просто “підрізати повіку” або “трошки підняти брову”. Це складна анатомічна робота, де потрібно врахувати м’язовий баланс, положення тканин, природні риси обличчя. Лише так можна досягти свіжого, спокійного, але природного результату.

“Якщо ви відчуваєте, що погляд змінився — краще не здогадуватись, а прийти на консультацію до хірурга. І вже разом визначити, що саме допоможе повернути обличчю відкритість і впевненість”, - рекомендує Ілля Кириченко.

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