Через 20 років ви захочете повернути те, що зараз волієте прибрати / © Credits

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Мода в індустрії краси змінюється швидше, ніж здається. Те, що ще кілька років тому вважалося еталоном привабливості, сьогодні дедалі частіше стає причиною розчарування.

Саме так сталося з видаленням жирових пакетів щік (грудочки Біша) — операцією, яка обіцяла зробити обличчя рельєфнішим і підкреслити вилиці. Видання NewBeauty поспілкувалося з пластичною хірургинею Горетті Хо Тагхва, яка визнає, що свого часу також виконувала цю процедуру, але сьогодні майже ніколи її не рекомендує. Адже за її словами, пацієнти, яких їй вдалося відмовити від операції, через роки часто повертаються з подякою.

Пухкі щічки — не недолік, а ознака молодості

Багато молодих людей прагнуть позбутися округлості обличчя, бо вважають її зайвим об’ємом. Однак із віком саме цей природний об’єм починає поступово зникати.

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Хірургиня пояснює, що старіння обличчя відбувається не лише через втрату пружності шкіри. Насправді змінюється сама його архітектура, бо жирові пакети поступово атрофуються, через що з’являються западини, тіні та виснажений вигляд. Саме цей втрачений об’єм пластичні хірурги згодом намагаються відновити за допомогою різних процедур.

Тому добровільне видалення жирової тканини у молодому віці вона називає рішенням, про яке багато хто шкодує через десятиліття.

Соціальні мережі зробили операцію модною

Пік популярності видалення грудочок Біша припав на 2021–2022 роки. Соціальні мережі буквально заполонили відео з результатами операції, а відповідний хештег набрав сотні мільйонів переглядів. Процедура почала сприйматися як швидкий та простий спосіб отримати виразніші вилиці. На консультації приходили як жінки, так і чоловіки.

Жінки прагнули зробити щоки запалішими, а чоловіки — отримати чіткіший контур нижньої щелепи. Попри різні естетичні цілі, наслідки операції для всіх стали однаковими.

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Що змінилося через кілька років

Сьогодні кількість охочих зробити цю операцію суттєво зменшилася. Натомість у кабінети пластичних хірургів дедалі частіше приходять люди, які зробили процедуру кілька років тому і тепер не задоволені власним виглядом.

У віці близько 40 років вони починають помічати, що обличчя стало надто худим, втомленим і втратило природну гармонію. Причина проста: жировий пакет щоки — це не просто зайвий жир. Він виконує важливу структурну функцію, підтримує середню та нижню частини обличчя. На відміну від звичайного жиру, він майже не реагує на дієти чи фізичні навантаження та належить до окремого анатомічного шару.

Після видалення ця тканина вже не відновлюється природним шляхом. Так, сучасна пластична хірургія може частково компенсувати втрачений об’єм пересадкою власного жиру, але, за словами лікарки, повністю повернути природну анатомію практично неможливо.

Краса не має залежати від трендів

Фахівчиню турбує не лише сама операція, а й загальна тенденція сучасної естетичної медицини. Все більше процедур пропонуються під впливом моди із соцмереж, хоча їхні результати залишаються на все життя.

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Вона згадує хвилю надмірного збільшення губ, захоплення великою кількістю філерів, агресивне моделювання контурів обличчя та операції, під час яких видаляють здорові тканини заради кількох міліметрів чіткішої лінії щелепи. Також лікарка скептично ставиться до так званих «профілактичних» підтяжок обличчя, які почали пропонувати людям ще до появи вікових змін.

На її думку, пластична операція не може бути профілактикою старіння, а раннє втручання лише збільшує ймовірність повторних складніших операцій у майбутньому.

Обличчя змінюється після популярних косметичних процедур

Хірургиня звертає увагу ще на одну тенденцію, що обличчя, які у суспільстві часто називають «невдалими», нерідко стають такими через поєднання кількох факторів, а саме, різке схуднення без збереження об’єму обличчя, видалення жирових пакетів щік, надмірне використання філерів і ботулотоксину та проведення ін’єкцій людьми без достатньої кваліфікації.

На її думку, саме надлишок процедур часто робить обличчя неприродним і значно ускладнює подальшу корекцію.

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Корисні поради

За словами хірургині, бажання зробити обличчя виразнішим далеко не завжди потребує видалення тканин. Іноді причина округлості криється в особливостях будови м’язів, пропорціях обличчя чи просто у генетиці.

У багатьох випадках гармонійнішого результату можна досягти, якщо підкреслювати природну архітектуру обличчя, а не забирати його об’єм. Адже саме середня частина обличчя підтримує форму щік і забезпечує молодий вигляд.

Мода приходить і минає, але наслідки пластичних операцій залишаються на десятиліття.

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