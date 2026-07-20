Чесно про брахіопластику: чому підтяжка рук популярна лише серед жінок

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Як відбувається ця популярна операція та який дає результат, розповідає засновник COSMETIC SURGERY CLINIC, пластичний хірург Олександр Бебих.

Лікар зазначає, що пацієнти, які приходять робити підтяжку рук, часто жаліються: «Я дотримуюсь дієти, ходжу до спортзалу, а руки соромно показати — шкіра висить. Коли шкіра на внутрішній поверхні плеча втрачає еластичність — а це може статися через різке схуднення, або вікові зміни — жодні гантелі чи дієти її не скоротять.

Що каже статистика?

95% пацієнтів, які роблять брахіопластику — жінки. Такі статистичні дані наводить Американське товариство пластичних хірургів. Чому чоловіки роблять цю операцію вкрай рідко? На це є три причини:

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Анатомічні та гормональні особливості. У жінок більш генетично виражене відкладення підшкірного жиру в ділянці трицепса. Крім того, жіноча шкіра тонша і швидше втрачає еластичність через вік чи коливання ваги.

Різний ефект тренувань. Завдяки вищому рівню тестостерону чоловікам легше заповнити порожнечу під шкірою м’язами після схуднення. У жінок потенціал гіпертрофії м’язів менший, тому зайва шкіра частіше висить.

Одяг і соціальний тиск. У жіночому гардеробі багато речей без рукавів, які роблять зону плечей максимально відкритою. Це додатковий дискомфорт для жінок, які мають обвислу шкіру рук. Чоловіки рідко фокусуються на контурі саме цієї зони. Та й одяг носять більш закритий.

Не плутайте з ліпосакцією

Доволі часто брахіопластику плутають з ліпосакцією рук. І хоча обидві операції спрямовані на покращення вигляду рук, вони мають різні цілі, показання та техніку виконання. Завдання ліпосакції — прибрати локальні жирові відкладення. Мета брахіопластики — видалити обвислу шкіру. Звісно, якщо в зоні операції у пацієнта є надлишок жирової тканини, перед брахіопластикою хірург завжди виконує ліпосакцію.

Лікар підкреслює, що підтяжку рук можна комбінувати з іншими операціями і проводити в рамках одного наркозу. Наприклад, вона чудово поєднується з абдомінопластикою (корекція форми живота — прим.) чи мамопластикою (зміна розміру, форми або положення молочних залоз — прим.). Такий підхід, відомий у світі як Body Contouring або комплексне моделювання контурів тіла, і є справжнім порятунком для пацієнтів після екстремального схуднення. Поєднання кількох зон в один етап позбавляє людину необхідності двічі проходити через операційну.

Алкоголь — табу!

Підготовка до операції триває два тижні. В цей період пацієнту заборонено палити, оскільки нікотин викликає спазм судин, що різко порушує мікроциркуляцію крові. В списку табу також знаходяться ліки, які розріджують кров. Це аспірин, ібупрофен, деякі оральні контрацептиви та вітамін E. За 2-3 дні до операції не можна вживати алкоголь: він впливає на роботу печінки та дію наркозу. Крім того пацієнту потрібно здати повний пакет аналізів (кров, сеча, коагулограма, ВІЛ, гепатити), зробити ЕКГ та флюорографію, отримати дозвіл терапевта й анестезіолога на операцію.

Брахіопластику роблять на фініші схуднення. Тож якщо ви планує скинути ще 10 кілограмів після операції, робити її зараз немає сенсу — шкіра знову обвисне.

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7 етапів операції

Якщо брахіопластика не поєднана з іншими операціями, вона триває від 1,5 до 3 годин. Все залежність від рівня складності та об’єму втручання.

Передопераційна розмітка. Хірург спеціальним маркером наносить розмітку майбутнього розрізу на руках пацієнта. Йому важливо визначити скільки тканин потрібно прибрати для натягу, і скільки залишити щоб після операції пацієнт міг вільно рухати руками, а шви не розійшлися.

Анестезія. Брахіопластика проводиться під загальним наркозом. Протягом усієї операції серцебиття, тиск та дихання контролює анестезіолог. Пацієнт засинає і не відчуває болю.

Ліпосакція. У більшості випадків підтяжка рук починається з ліпосакції — відкачування надлишків жиру через мікропроколи. Хірург робить це для того, щоб потоншити підшкірний шар. Тоді тканини стають більш пластичними, а майбутній контур руки виходить максимально плавним.

Розріз та висічення тканин. Залежно від об’єму обвислої шкіри, розріз може виконуватися за двома методиками. При традиційній брахіопластиці розріз іде від пахвової западини вздовж усієї внутрішньої сторони плеча до ліктя. При мінібрахіопластиці розріз робиться у формі півмісяця і повністю ховається всередині пахвової западини. Через ці доступи хірург повністю видаляє весь намічений шкірно-жировий клапоть.

Моделювання та внутрішня підтяжка. Щоб результат залишався стабільним на роки й не піддавався гравітації, хірург підтягує та фіксує глибокі структури — підшкірні фасції (сполучні тканини). Це створює міцний внутрішній «корсет», який утримуватиме нову форму рук.

Накладання косметичних швів. Хірург акуратно зіставляє краї шкіри та накладає внутрішні косметичні шви нитками, які згодом самостійно розсмоктуються. Його завдання — мінімізувати натяг шкіри в зоні шва, оскільки від цього залежить, наскільки тонким і непомітним стане майбутній рубець. У рану можуть встановити тонкі дренажні трубочки для відтоку застійної рідини (за день-два їх приберуть).

Завершення операції. Шви обробляються антисептиками й закриваються стерильними пов’язками. На операційному столі, поки пацієнт ще спить, на його руки обережно одягають спеціальний компресійний трикотаж (рукави). Вони надійно фіксують тканини, зменшують майбутні набряки та підтримують правильний лімфодренаж. Після цього пацієнта переводять до палати інтенсивної терапії, де він комфортно прокидається від наркозу під наглядом медичного персоналу.

Правила відновлення

Реабілітація після брахіопластики — це час, коли пацієнту треба набратися терпіння, адже наші руки задіяні в кожному процесі. Перші 2–3 дні буде відчуття сильного натягу та ниючого болю, який можна контролювати знеболювальними. Втім, найголовніше в цей період — набряки. Вони обов’язково з’являться і можуть спускатися навіть на кисті. Це абсолютно нормально.

Олександр Бебих

На думку лікаря головне правило: перші чотири тижні потрібно постійно носити спеціальні компресійні рукави. Їх не можна знімати ні вдень, ні вночі, бо вони тримають нову форму рук і зганяють лімфу. Також не можна піднімати важкі речі та робити різкі рухи руками, щоб не розтягнути шви. До офісної роботи можна повернутися за тиждень-два, тому краще візьміть відпустку на деякий час після операції. Щодо шрамів. Спочатку вони будуть яскравими, рожевими, але лякатися не треба. За шість місяців тканини повністю стабілізуються і тонкий білий рубчик стане єдиною згадкою про операцію. До речі, деякі пацієнтки маскують його тату.

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