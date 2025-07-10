Ілля Кириченко - лікар-хірург клініки Lita Plus

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“Я завжди кажу пацієнтам: у кожного обличчя — своя архітектура. І якщо поставити один і той самий «дизайн» на різні основи, результат не буде ні красивим, ні природним”, — пояснює пластичний хірург клініки Lita Plus Ілля Кириченко .

Тренди швидко старіють — а пластика залишається

У 2020–2021 роках найбільш популярними запитами у сфері естетичної хірургії стали "fox eyes", "щоки Белли" та "ринопластика за прикладом Кім". Цей сплеск навіть отримав свою назву — “Instagram face”, або “обличчя соцмережі”.

Американське товариство пластичних хірургів (ASPS) ще у 2021 році попереджало, що трендові запити, зумовлені фільтрами соцмереж, можуть викликати “естетичне вигорання” — стан, коли пацієнт більше не розуміє, чого хоче, і постійно невдоволений власним виглядом.

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У 2023 році тенденція почала змінюватися: на перше місце вийшли запити на природність, анатомічну гармонію, “soft face” замість гострих скул і “baby botox” замість глибоких втручань. Але що робити тим, хто зробив "модну" операцію кілька років тому?

“Краса — це не мода. Її не змінити щосезону. Саме тому трендові втручання можуть знецінитись дуже швидко — але залишити по собі складні наслідки”, — коментує Ілля Кириченко.

Золоті пропорції — це лише орієнтир

Ми часто чуємо про “ідеальні пропорції” обличчя — правило Фібоначчі (1:1,6), канони Леонардо да Вінчі, “маску краси”. Але реальність складніша.

Дослідження, опубліковане в Journal of Craniofacial Surgery, довело: сприйняття краси залежить не від симетрії чи точних мірок, а від гармонії рис у контексті етнічних, вікових та статевих особливостей.

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“Ідеальний” ніс на обличчі однієї людини може виглядати дисгармонійно на іншій. Ще більше — такі втручання можуть зруйнувати міміку, зробити вираз обличчя “застиглим” або навіть втратити впізнаваність. Моя філософія — зробити так, щоб ви виглядали свіжо, доглянуто, впевнено. Але щоб усі бачили саме вас, а не хірургію”, — пояснює пластичний хірург.

Індивідуальний підхід — це безпека

Коли пацієнт приходить із шаблонним запитом — важливо не просто відмовити, а пояснити. Бо пластична хірургія — це не лише про естетику, це про анатомію, міміку, функціональність.

Спроба “посадити” обличчя під стандарти може призвести до таких ускладнень, як:

надмірне натягнення тканин (ефект “перетягнутого обличчя”),

порушення мімічної динаміки,

асиметрія через неврахування початкової будови,

психологічне незадоволення результатом — особливо у пацієнтів із синдромом “зміню себе, щоб стати щасливішим”.

Гарна пластика — коли ніхто не помічає, що вона була

Це ключовий критерій. Ви виглядаєте краще, свіже, впевненіше — але ніхто не може точно сказати, що саме змінилося.

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«Пластика — це не маска. Це робота з унікальними рисами. І якщо все зроблено правильно, ви бачите себе у дзеркалі, а не чиїсь риси», — каже Ілля Кириченко.

Краса — це не про тренди, і точно не про Instagram-фільтри. Це про вас: ваше обличчя, ваш характер, ваш внутрішній стан.

«Пластична хірургія може стати потужним інструментом змін. Але лише тоді, коли вона підсилює природне, а не замінює індивідуальність. Бо у світі мільйонів схожих облич — залишатися собою — це і є справжня естетика», - підсумовує лікар клініки Lita Plus .