До чи після вагітності: пластичний хірург розповів, коли краще робити груди

Коли краще робити мамопластику

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Чи варто жінкам робити пластику грудей до пологів та чи зашкодить ця операція грудному вигодовуванню? Відповіді на ці запитання знає і роз’яснює тему відомий пластичний хірург Олександр Бебих.

Ще й досі багато хто помилково вважає, що робити мамопластику — так називаються всі операції з корекції форми та розміру молочних залоз — можна лише тоді, коли жінка народила та вигодувала дитину. Звісно, у 1960-х роках, коли американські пластичні хірурги тільки почали проводити перші операції з встановлення силіконових імплантатів, вплив цієї операції на грудне вигодовування ще не був вивчений. До речі, першою жінкою, якій у 1962 році встановили силіконові імплантати, стала 30-річна мати шістьох дітей Тіммі Джин Ліндсі. По суті, ця подія стала точкою відліку в історії мамопластики. За цей час силіконові імплантати дуже змінились: стали міцними й безпечними для організму. Сьогодні робити пластику грудей до вагітності вам ніхто не заборонить. Хоча в деяких випадках пластичний хірург порадить відкласти операцію і спершу стати мамою. Якщо ж вам захочеться зробити пластику грудей під час вагітності — жоден хірург на цю авантюру не погодиться. Найпопулярніші операції на молочних залозах: аугментація, мастопексія та редукційна мамопластика. Всі вони можуть бути зроблені до вагітності.

Збільшення грудей

Аугментація — це хірургічне збільшення грудей за допомогою імплантатів або пересадки власного жиру (ліпофілінг). Операція триває 1-2 години.

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Хірург Олександр Бебих пояснює, що зазвичай успіх операції залежить від досвіду та майстерності пластичного хірурга. Аугментація не перешкоджає грудному вигодовуванню, але якщо під час операції будуть пошкоджені молочні протоки — це ускладнить відтік грудного молока в майбутньому. Завадить легкому відтоку молока й неправильно встановлений імплантат, або імплантат великого об’єму, який буде тиснути на молочні протоки. Як наслідок, у пацієнтки виникне лактостаз (застій молока) або мастит (запалення молочної залози). Щоб уникнути подібних ускладнень, потрібно обрати оптимальний доступ для установки імплантату. Дівчатам, які ще не народжували, краще розміщувати імплантати під грудним м’язом. Це збереже функцію молочних залоз. Силіконові імплантати не впливають на якість грудного молока. Сучасні дослідження показують, що рівень силікону в грудному молоці у жінок з імплантатами такий же, як і в тих, хто їх не має.

Підтяжка грудей

Мастопексія — це пластична операція, метою якої є підтяжка грудей та корекція їхньої форми. Цю процедуру часто поєднують зі встановленням імплантатів задля збільшення розміру грудей. Операція триває 1,5-3 години.

Найбільші ризики, які несе мастопексія для грудного вигодовування — знову ж таки проблеми з виділенням грудного молока. Недосвідчений хірург, який виконує розрізи по краю ареоли (пігментовані ділянки шкіри, що оточують соски) може пошкодити нерви або молочні протоки, які відповідають за стимуляцію лактації. Про те, що у процесі операції виникли проблеми стає зрозуміло вже після народження дитини, коли у жінки з’являється мастит чи лактостаз. У цьому випадку від природного грудного вигодовування краще відмовитись. Втім, за словами хірурга, якщо операція виконувалася через підгрудний доступ, вплив на молочні протоки пацієнтки буде мінімальним. Тож, якщо ви плануєте вагітніти, завжди обирайте найменш інвазивні методи підтяжки, які збережуть здатність до лактації. Втім навіть маючи порушення, жінки можуть виробляти грудне молоко, але в меншій кількості. Щодо чутливості сосків. Так, деякі жінки можуть відчувати зниження чутливості, але це не буде впливали на процес годування.

Олександр Бебих

Зменшення грудей

Редукційна мамопластика або редукція грудей — це хірургічна операція, яка спрямована на зменшення розміру грудей. Хірург видаляє надлишок жирової, залозистої та шкірної тканини. Операція триває 2-4 години.

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Найнебезпечніший момент операції, який становить загрозу для грудного вигодовування — видалення частини молочних залоз. Якщо його виконати неправильно, можна порушити нормальний шлях молока від залоз до сосків. Також під час операції можуть бути пошкоджені нерви сосків, що вплине на їхню чутливість. На щастя, під час правильної техніки виконання операції хірург повністю мінімізуємо ризики. Подібні моменти потрібно завжди озвучувати пацієнту під час консультації. Особливо якщо мамопластику хоче зробити дівчина. Досвідчений лікар завжди запитає, чи планує пацієнтка вагітність протягом найближчого року. Якщо так — пропонує спершу народити дитину і лише потім подумати про пластику грудей. Річ у тім, що під час вагітності форма грудей змінюється: спочатку вони збільшуються в розмірах, а після вигодовування можуть втратити пружність внаслідок розтягнення шкіри. Це стосується і грудей з імплантатами — після родів вони потребують додаткової корекції. Тож набагато логічніше робити пластику грудей після вагітності. Тому пластичний хірург Олександр Бебих рекомендує: якщо ви плануєте зробити пластику одразу після народження дитини — не поспішайте. Відкладіть операцію до завершення періоду лактації. Це буде найкращий час для операції.