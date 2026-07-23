В'ялий живіт після пологів: як повернути естетичну форму

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А що робити, коли заняття у спортзалі не приносять результату? Відповідь знає засновник COSMETIC SURGERY CLINIC, пластичний хірург Олександр Бебих.

Бодіпозитив vs. бодінегатив

Результати опитування, проведеного британською організацією Mental Health Foundation, свідчать: після пологів лише 12% жінок продовжують позитивно сприймати своє тіло. Водночас 41% жінок починають ставитися до своєї фігури більш негативно.

Хірург Олександр Бебих переконаний, що під час вагітності тіло жінки змінюється протягом дев’яти місяців, тому не варто очікувати від нього миттєвого відновлення. Також не довіряйте блогеркам в Instagram, які хизуються пласким животом уже на другий день після пологів. Щоб повернути оптимальну форму, тілу потрібно півроку, або й більше. Відновитися допомагають спорт, правильне харчування, такі неінвазивні методи як RF-ліфтинг чи ультразвук. Звісно, якщо у жінки немає анатомічних проблем у зоні живота, які часто виникають після пологів. Про них можна розповісти детальніше.

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Діастаз та ефект «вагітного» живота

Який має вигляд: живіт округлий і має такий вигляд, наче жінка перебуває на п’ятому місяці вагітності. Це особливо помітно ввечері або після їжі.

Чому виникає: прямі м’язи живота з’єднані між собою так званою білою лінією — тонкою сухожильною мембраною білого кольору. Під тиском матки вона розтягується і м’язи розходяться в боки. Перерозтягнута тканина втрачає пружність і не може утримувати внутрішні органи, тому вони випирають.

Дряблість та надлишок шкіри

Який має вигляд: шкіра стає тонкою і нагадує пергаментний папір. Над лобком та навколо пупка може утворитись «фартух» — складка, яка провисає.

Чому виникає: під час вагітності шкіра живота розтягується майже вдвічі. Якщо цей процес відбувався швидко, білкові волокна сполучної тканини рвуться і втрачають здатність скорочуватися.

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Стриї (розтяжки)

Який має вигляд: вертикальні або радіальні смуги на шкірі живота, які спочатку мають яскравий рожевий, червоний або фіолетовий колір, а потім тьмяніють.

Чому виникають: стриї — це глибокі мікророзриви внутрішнього шару шкіри, які виникають через сильний натяг. Високий рівень гормону кортизолу, який виробляється під час вагітності, знижує еластичність шкіри і робить її слабкою. Організм «латає» ці мікророзриви сполучною тканиною, яка по суті є рубцем.

Деформація пупка

Який має вигляд: пупок змінює свою форму і може стати пласким і вивернутим назовні, або провисає донизу (ефект «пупка, що плаче»).

Чому виникає: коли м’язи живота розходяться через діастаз, а шкіра навколо пупкового кільця розтягується, його фіксація до внутрішніх тканин слабшає.

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Рубці та «нависання» після кесаревого розтину

Який мають вигляд: над горизонтальним шрамом утворюється шкірно-жировий валик, який створює ефект «розділеного навпіл» живота.

Чому виникають: після кесаревого розтину тканини зшиваються пошарово. Оскільки шрам не має еластичності, будь-яка вільна шкіра або жир над ним просто гравітаційно нависають і створюють складку.

Лікар запевняє, що жодна з цих проблем, окрім звичайного підшкірного жиру, не вирішується дієтами. Якщо розірвані волокна шкіри або розтягнута біла лінія живота протягом року самі не повернулися до норми, фітнес тут безсилий. Так, тренування розвивають м’язові волокна, але вони не здатні зменшити площу зайвої шкіри чи «зшити» розірвані м’язи. Крім того, при діастазі вправи на прес взагалі можуть нашкодити, тож їх краще не робити. Вирішити усі перелічені проблеми може лише пластика живота.

Абдомінопластика, або пластика живота - це поясна операція, під час якої хірург робить розріз на передній черевній стінці та працює переважно зі шкірою і підшкірною жировою клітковиною.

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Додайте пружності

Пластика живота буває повною або мінімальною. Повна абдомінопластика — класичний варіант, коли хірург видаляє надлишок шкіри та зайву жирову тканину, підшиває м’язи та переміщує пупок в анатомічно правильне місце. Мініабдомінопластика виконується виключно в нижній частині живота, коли зайвої шкіри небагато. Це найкращий варіант, якщо у жінки дряблий живіт, або є нависання шкіри над рубцем після кесаревого розтину.

Уся в’яла і розтягнута шкіра, що висіла нижче пупка і була покрита розтяжками, повністю січеться та видаляється. Пластичні хірурги просто прибирають те, що природа вже не здатна відновити самостійно. Шкіра, яка знаходиться вище пупка, зазвичай менш пошкоджена і зберігає кращу еластичність. Живіт знову стає рівним та пружним, а всі дрібні зморшки розгладжуються. Замість дряблих складок, які утворювалися при найменшому нахилі, жінка отримує абсолютно плаский, підтягнутий живіт і гладку шкіру.

Говорить статистика

6 із 10 жінок після народження дитини отримують діастаз м’язів живота. Такі статистичні дані наводить Cleveland Clinic — один із найавторитетніших медичних центрів світу. Дослідники також встановили, що у 33,1% випадків пацієнтки мали діастаз уже на 21-му тижні вагітності, а у 60% жінок проблема з’явилася через шість тижнів після пологів.

Менше об’єму

Коли пацієнту потрібно зробити плаский живіт, а також зменшити його об’єм, сформувавши талію та прибравши жирові пастки на боках, хірург об’єднує абдомінопластику з ліпосакцією. Ця операція з видалення зайвого жиру, робиться перед абдоміно. І цьому є причини. По-перше, ліпосакція зменшує об’єм жиру, що дозволяє хірургу легше працювати зі шкірою та тканинами. По-друге, після ліпосакції краще формується контур живота, оскільки хірург може точніше оцінити скільки шкіри потрібно прибрати.

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Олександр Бебих

Більшість пацієнтів, які приходять на повну абдомінопластику, роблять її одночасно з ліпосакцією. Тобто майже двоє з трьох пацієнтів обирають комбіновану операцію. За статистикою Plastic and Reconstructive Surgery — щомісячного науково-медичного журналу присвяченого пластичній, реконструктивній та естетичній хірургії — понад 90% опитаних пацієнтів, задоволені результатом. І це зрозуміло, адже такий підхід дозволяє не просто усунути естетичні недоліки, а кардинально змінити контури тіла, моделюючи тонку талію та плаский живіт за одне хірургічне втручання.

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