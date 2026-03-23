Джим Керрі помітно змінився: пластичний хірург пояснив, що могло статися з обличчям актора

Джим Керрі

Після нещодавньої появи Джима Керрі на публіці фанати звернули увагу, що його обличчя має інший вигляд, ніж мало раніше — змінився погляд, контури обличчя та міміка.

Дехто навіть почав створювати конспірологічні теорії, мовляв, на публіці міг з’явитися «двійник» актора. Проте фахівці пояснюють, що такі зміни цілком можуть бути результатом омолоджувальних процедур або пластичних операцій.

Джим Керрі у 2018 році / © Associated Press

Відомий український пластичний хірург Дмитро Слоссер зазначив, що по фото складно стверджувати на сто відсотків, чи робив актор операції, однак характерні зміни можуть вказувати на комплекс омолодження обличчя.

Джим Керрі у 2026 році / © Associated Press

За словами лікаря, ймовірно йдеться про кілька процедур одночасно. Серед можливих втручань він називає підтяжку брів, верхню блефаропластику, підтяжку обличчя та шиї, а також ліпофілінг середньої частини обличчя — коли власний жир використовують для відновлення об’єму тканин.

Лікар пояснив, що такі операції можуть кардинально змінити вираз очей і загальну геометрію обличчя. Саме тому актора не одразу можна впізнати.

Водночас пластичний хірург наголошує, що для акторів подібні втручання завжди є делікатним питанням. Надмірне використання ботоксу або агресивні процедури можуть обмежити міміку, яка є ключовим інструментом у професії.

Джим Керрі у 2026 році / © Associated Press

Щодо періоду відновлення, то після комплексної операції з підтяжки обличчя реабілітація зазвичай триває щонайменше місяць. Саме тому різка поява з новою зовнішністю часто означає, що людина взяла паузу у публічному житті, зробила процедури та повернулася вже після відновлення.

Втім, хірург підкреслює, без офіційних заяв самого актора це лише професійні припущення на основі зовнішніх ознак. Але сумнівів у тому, що на фото саме Джим Керрі, у фахівця немає. За його словами, у кожної людини є індивідуальні риси — зокрема вираз очей — які практично неможливо змінити настільки, щоб її можна було сплутати з іншою людиною.

Джим Керрі у 2018 році / © Associated Press

Джим Керрі у 2022 році / © Associated Press

Джим Керрі у 2024 році / © Associated Press

Джим Керрі у 2025 році / © Associated Press