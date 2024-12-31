Хірургія “обідньої перерви”: які пластичні операції можна робити разом

Покращити зовнішність комплексно й за раз, наприклад, прибрати мішки під очима, а заодно – друге підборіддя. Або підкоригувати навислі повіки й водночас зменшити об’єми тіла. Це зручно й більш ощадно для організму.

Про те, як за одну операцію отримати вау-ефект і за якими критеріями обирати клініку, розповідає хірург вищої категорії, кандидатка медичних наук, членкиня ISAPS, пластична хірургиня клініки “Оксфорд Медікал” Ольга Гиндич.

Хірургія “обідньої перерви”

Блефаропластика та ліпосакція наразі є дуже популярними у світі, і в Україні зокрема. Їх навіть називають хірургією “обідньої перерви”.

Цей термін запровадили в Америці на позначення хірургічного втручання, що триває до кількох годин, після чого пацієнт повертається до своїх звичних справ. Отже, людина під час обідньої перерви може прийти до клініки й зробити якусь омолоджувальну пластичну операцію – коротеньку, але ефективну. І покращити водночас не одну зону, а дві чи три.

Ось чому зараз існує тренд на поєднання, наприклад, блефаропластики, що охоплює зону очей, та ліпосакції, яка робить витонченою нижню третину обличчя або зменшує жирові відкладення у певних частинах тіла. Якщо хірургічне втручання виконується під місцевою анестезією, то вже за пів години можна йти додому, якщо під загальним знеболенням – через чотири, головне – не сідати за кермо.

Перевага такої практики. Оскільки кожна із зазначених операцій триває недовго, їх можна виконувати разом, за один сеанс. Це заощаджує час і знижує негативний вплив на функції організму, адже людина менше перебуває під наркозом й краще відновлюється після хірургічного втручання. Тут на перший план виходить безпека пацієнта. Крім того, таке поєднання дає змогу підкреслити ефект омолодження обличчя – свіжий відкритий погляд й чітка лінія підборіддя.

Яких трансформацій очікувати та скільки триматиметься результат – читайте далі.

Блефаропластика

Наразі є однією з найпопулярніших операцій, адже візуально значно покращує вигляд ділянки навколо очей. Метою оперативного втручання є висічення зайвої шкіри, а також жирових пакетів верхніх та/чи нижніх повік (простими словами – мішків). Зазвичай вони з’являються з віком, але в декого такі зміни проявляються вже у 25 років. Проте робити операцію рекомендується все-таки після тридцяти.

Якщо з роками в людини опустилися кутики очей, цю проблему також вирішує блефаропластика. А от зморшки чи гусячі лапки усуваються іншими методами – лазерним шліфуванням або мікроголковим ліфтингом, тобто косметологічними процедурами.

Який період реабілітації? Шви знімають на сьому добу після операції, та незначний набряк чи синці після цього в кожного зникають індивідуально.

Ефект від блефаропластики може тривати до 10 років. Щоб підтримувати результат максимально довго, важливий якісний догляд за зоною очей у косметолога.

Ліпосакція

На консультації пластичний хірург обов’язково пояснить, що ліпосакція є методом корекції фігури (не схуднення!) шляхом видалення відкладень жирової клітковини під шкірою. За винятком деяких обмежень, де не варто або ризиковано робити таке втручання, аспірацію виконують практично в усіх зонах: спини, боків, передньої черевної стінки, внутрішньої та зовнішньої поверхонь стегон, колін, рук, підборіддя.

В кожному випадку хірург вирішує: потрібна тільки ліпосакція чи її варто поєднати з іншими методиками. Наприклад, ділянка передньої черевної стінки потребує додаткового дослідження тонусу шкіри та м'язів, наявності діастаза, бо в цьому разі суто ліпосакція не розв'яже проблеми – треба додатково робити абдомінопластику. Так само і внутрішня поверхня стегон: якщо тонус шкіри значно знижений, призначається ще й підтяжка.

Іноді ліпосакцію поєднують з ліпофілінгом: жирову клітковину, яку отримують в процесі операції, одразу вводять у потрібні ділянки – обличчя, сідниці чи груди – для надання об’єму чи відновлення контурів. Так за одне хірургічне втручання отримуються два результати.

Проте слід зважати, що за раз можна забрати не більше ніж 4,5 л усього жирового аспірата. Інакше це буде небезпечно. Хірурги, які цінують пацієнта, не будуть так ризикувати його здоров’ям.

Який період реабілітації? Протягом місяця доведеться носити спеціальну компресійну білизну, а потім додавати спортивні навантаження. Та в середньому якийсь дискомфорт відчуватиметься тиждень, ще місяць залишатимуться набряклості чи синці. Оцінити загальний результат можна буде за два місяці.

У разі недотримання дієти, зниження фізичної активності або порушеннями гормонального фону жирові клітини, що залишилися після ліпосакції, можуть збільшитися в об'ємі.

“Якщо ми робимо одночасно ліпосакцію тіла та блефаропластику, то отримуємо омолодження обличчя й водночас стрункішу фігуру. За один наркоз виконуються дві операції, що покращують різні ділянки й таким чином підкреслюються загальні зміни у зовнішності. Вже за місяць-два після втручання ви матимете вау-ефект!”

Як обрати клініку та хірурга

Перед операцією обов'язково здаються аналізи, щоб дослідити загальний стан організму – ви маєте бути здоровими. Зручно, коли це можна зробити безпосередньо у клініці, де проходить консультація пластичного хірурга.

Що важливо при виборі фахівця:

стаж;

наявність сертифікатів, які дозволяють працювати в цій сфері;

психологічний контакт з лікарем: якщо вам комфортно з хірургом, ви відчуваєте впевненість, спокій, тоді операція буде на користь;

наскільки зрозуміло й детально спеціаліст пояснює всі процеси та відповідає на запитання;

які призначає аналізи.

Щоб обрати клініку, зважайте на такі моменти:

сучасне устаткування;

необхідні умови для проведення операції, зокрема й автономне світло та вода;

власна лабораторія, де просто перед операцією можна здати аналізи й отримати результати.

Перевагами будуть:

стаціонар, де ви отримаєте консультацію анестезіолога та зробите операцію. А в разі об’ємної ліпосакції, у кількох зонах, залишитеся на ніч під опікою медичного персоналу, який забезпечить знеболення, перев’язки та догляд;

реанімація з необхідною апаратурою, що дає змогу і вам, і хірургу, і анестезіологу почуватися безпечно;

палата інтенсивної терапії з апаратами стеження, аби бути під контролем;

наявність кількох операційних для проведення одночасно декількох операцій;

КТ, рентген і лабораторія, яка працює 24/7;

операційна з усіма корисними опціями, як-от підігрівом операційного стола тощо.

Та найголовніше в хірургії воєнного часу, навіть пластичній, це безпека, яку може надати вам клініка.

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