Горбинка на носі: чому вона з'являється і коли справді варто йти до хірурга

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Горбинка на спинці носа є однією з найпоширеніших причин, через які люди звертаються до пластичного хірурга. За даними Американського товариства пластичних хірургів, близько 80% усіх операцій на носі у США в 2023 році було виконано відкритим методом. Саме він найчастіше потрібен для повноцінної корекції горбинки.

Ми поспілкувалися з пластичним хірургом та заслуженим лікарем України Дмитром Слоссером , який розповів про причини появи горбинки та можливі способи боротьби з нею.

Звідки з’являється горбинка

Найчастіше причина пов’язана з особливістю росту кісткової або хрящової тканини носа, хоча трапляються й комбіновані випадки. Така риса частіше зустрічається у представників східних національностей і рідше у слов’ян та європейців.

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Окрім спадковості, горбинка може з’явитися після травм або невдалих попередніх пластичних операцій. У таких випадках вона має вторинний характер.

«До мене на консультацію часто приходять пацієнти, переконані, що горбинку можна якось прибрати масажем чи спеціальними вправами. На жаль, це не так. Кістка і хрящ не реагують на фізичні маніпуляції такого типу. Їхню структуру можна змінити лише хірургічно. Це не означає, що операція потрібна всім. Я завжди дивлюсь на обличчя в цілому: іноді невелика горбинка надає рисам виразності та характеру, і видаляти її немає сенсу. Рішення приймається індивідуально після очного огляду», — зазначає пластичний хірург Дмитро Слоссер.

Чи можна обійтись без операції

Дихальна гімнастика та масаж не здатні змінити особливості будови кістково-хрящової тканини носа. Жодні домашні методи фізично не можуть змінити кістку чи хрящ.

Існує тимчасова альтернатива у вигляді філерів. Введення філерів дозволяє згладити форму носа, але це лише тимчасовий захід: ефект зникає, щойно препарат розсмоктується.

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Коли горбинка не проблема

Горбинка може надавати обличчю шляхетного, аристократичного вигляду. Все залежить від того, наскільки вона гармонує з іншими рисами обличчя.

Коли варто звернутись до лікаря

Окрім естетики, є й медичний аспект. Підставою для ринопластики можуть стати утруднене носове дихання чи нічне хропіння, які іноді супроводжуються вираженою горбиною або викривленням перегородки носа.

Перш ніж погоджуватись на будь-яку корекцію, варто розрізняти естетичне бажання і медичну потребу. Консультуватися краще лише з сертифікованим пластичним хірургом, який чесно оцінить, чи потрібне втручання взагалі.

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