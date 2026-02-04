Як омолодити шию: розповідає пластичний хірург

© Credits

Які сучасні процедури допоможуть зберегти вашу красу та молодість, розповідає засновник COSMETIC SURGERY CLINIC, пластичний хірург Олександр Бебих.

Лікар зазначає, що не обов’язково чекати на 40 років, щоб зробити пластику шиї. Вважати, що це суто вікова процедура, яка пов’язана з процесом старіння — помилка. Показання до пластики визначаються виключно анатомічними особливостями та станом шкіри пацієнта. Наприклад, якщо у людини спадкова в’ялість шкіри або непропорційна будова підборіддя, хірургічне втручання може знадобитися й у 25-30 років. У практиці лікаря був випадок, коли худенька 32-річна пацієнтка комплексувала через те, що у неї утворилось друге підборіддя. Вона намагалась позбутися його за допомогою косметологічних та апаратних процедур, але масажі були безсилі. Їй зробили субментальну ліпосакцію: видалили зайву жирову тканину та сформували чітку лінію підборіддя. Вона була щаслива. Тож лікар радить не чекати зрілого віку, щоб позбутися проблеми, яка турбує.

Лігатурна підтяжка обличчя

Коли з’являються перші ознаки в’ялості шиї (як правило, це стається в 30 років) і потрібно освіжити обличчя без повноцінної операції — пацієнту може бути рекомендована лігатурна підтяжка обличчя. Це мінімально інвазивна процедура, під час якої через невеликі проколи під шкіру вводять спеціальні хірургічні нитки (лігатури), які фіксуються за вушними горбами та підтягують тканини. Простіше кажучи, нитки створюють внутрішній каркас, який вирівнює контур шиї та підборіддя, усуває провисання шкіри. Процедура проходить під місцевою анестезією і триває до 40 хвилин. Пацієнт може йти додому вже за кілька годин після операції.

Олександр Бебих розповідає, що позитивний ефект від лігатурної підтяжки зберігається приблизно 2-3 роки. А якщо пацієнт дотримується рекомендацій хірурга та не набирає вагу — ефект триватиме значно довше. Лігатурна підтяжка — чудовий варіант для тих, хто хоче освіжити своє обличчя без застосування скальпеля. Зробити її можна і в 30 років. Водночас треба розуміти, що нитки не принесуть бажаного результату, якщо шкіра шиї дуже в’яла. Або якщо в зоні підборіддя утворився надлишок жирової тканини. Нитки можна застосовувати лише тоді, коли шкіра ще добре тримає форму.

Бокова платизмопластика

Відновити чіткий контур нижньої щелепи, прибрати так звані «щічки бульдога» та в’ялість шкіри в ділянці шиї допоможе бокова платизмопластика. Ця процедура називається боковою, тому що основну роботу хірург здійснює через доступи перед вухами або за ними. Тобто розрізи під підборіддям не робляться. Подібну підтяжку шиї часто називають м’якою, оскільки вона формує красиву лінію підборіддя, не залишаючи помітних шрамів.

Цю процедуру пластичний хірург рекомендує переважно пацієнтам 35-60 років, у яких спостерігається помітна в’ялість шкіри на шиї або ж утворились бокові складки. Операція проходить під загальною або місцевою анестезією. Хірург робить невеликі розрізи біля вух, підтягує підшкірний м’яз на передній частині шиї — саме він називається платизмою — і фіксує його у потрібному положенні. При потребі надлишок шкіри видаляється, або ж його можна майстерно розподілити в зоні проведення операції, щоб утворити плавні контури. Зазвичай платизмопластика триває півтори-дві години. Після операції пацієнт на добу залишається в клініці, щоб уникнути будь-яких ускладнень. Великий плюс цієї процедури у тому, що вона досить делікатна, адже не зачіпає центральну частину шиї й пацієнт після неї має свіжіший вигляд, а не перетягнутий. Цей ефект зберігається до 10 років. Правда, якщо є надлишок жирової тканини — потрібна повноцінна ліпосакція. Бокова підтяжка тут не допоможе.

Передня платизмопластика

Цю процедуру називають «золотою класикою» для пацієнтів з помітними віковими змінами на обличчі та шиї: провисанням шкіри під підборіддям, вертикальними смугами та надлишком жиру. Щоб позбутися цих вікових ознак передню платизмопластику часто роблять у поєднанні з боковою підтяжкою та ліпосакцією підборіддя. Передньою платизмопластика називається тому, що хірургу доводиться працювати з передньою частиною шийного м’яза (платизмою), який проходить від підборіддя вниз до ключиць.

Лікар зазначає, що з віком цей м’яз розходиться посередині й дістати його збоку неможливо. Тому доводиться робити двосантиметровий розріз під підборіддям, щоб з’єднати краї м’яза, який розійшовся. Олександр Бебих додає, що пацієнту не варто перейматися: потім цей розріз сховається у складці під підборіддям і його не буде помітно. Далі хірург формує правильний кут між шиєю та підборіддям та зшиває м’яз. Для чіткішої лінії підборіддя робиться підтяжка шкіри та видаляється зайва жирова тканина. Процедура триває до двох годин і проходить під загальним наркозом або місцевим із седацією. Передня платизмопластика — це повноцінна хірургічна корекція, яка дає найтриваліший ефект серед усіх варіантів підтяжки шиї. Олександр Бебих рекомендує цю операцію тим пацієнтам, які мають дуже виражене провисання шкіри або так звану «індичу шию». Якщо м’яз розійшовся — відновити його може тільки хірургія.

Олександр Бебих

Скільки часу потрібно на відновлення

Кожна з пластичних процедур має свій період реабілітації. Наприклад, після лігатурної підтяжки цей період триває 2 тижні. Щоб повернутися до звичного життя після бокової платизмопластики, потрібно 3-4 тижні. Реабілітація після передньої платизмопластики триває найдовше — 1-2 місяці, тому що потрібно доглядати за рубцем.

Лікар завжди рекомендую пацієнтам обмежувати рухи шиєю, щоб не відчувати дискомфорту та не провокувати нові набряки. Перший тиждень після операції бажано не робити різких рухів та нахилів. Спати краще на спині з трішки піднятою головою. Після кожної з цих операцій пацієнт отримує чіткий список рекомендацій, які потрібно дотримуватись. Від себе Олександ Бебих додав, що не варто поспішати оцінювати результат одразу. Потрібно дати тканинам осісти, прийняти нову форму. Лише за місяць, коли зійдуть набряки, пацієнт зможе побачити наскільки шия стала молодшою.