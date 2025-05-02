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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Пластична хірургія
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Як позбутися мішків під очима: рекомендації пластичного хірурга

Пластичний хірург розповів, чому з’являються грижі повік і як їх позбутися.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Як позбутися мішків під очима

Як позбутися мішків під очима / © Credits

Чому з’являються грижі повік? Чи можна позбутися мішків під очима без пластичної операції? Як в домашніх умовах зробити тест на пружність нижнього повіка? Відповіді на всі ці запитання знає пластичний хірург Олександр Бебих.

Грижі під очима з’являються переважно після 35-40 років. Хоча вік тут не є головним критерієм: через генетичну схильність чи анатомічні особливості людини, мішки під очима можуть утворитись і в 20 років. Іноді молоді пацієнти приносять до лікаря на консультацію фото своїх батьків, щоб показати: грижі під очима — це давня проблема їхньої родини. Взагалі, хірург переконаний якщо у ваших батьків чи родичів є схильність до жирових утворень в зоні нижніх повік — шанси, що це передасться вам у спадок, дуже високі. Головне — не залишайтесь із проблемою сам на сам. Сучасна пластична хірургія може прибрати навіть найскладніші прояви грижі повік.

Як утворюються грижі?

Око людини від пошкоджень захищає жирова клітина, яка знаходиться в тоненьких мішечках, які перебувають у постійному контакті з повіками. Шкіра повік — найтонша зона на обличчі людини. З віком або під впливом таких факторів, як стрес, недосипання, вживання алкоголю чи надмірна вага — шкіра втрачає еластичність й починає розтягуватися. В мембрані з’являються мікротріщини, через які просочується жир. З кожним роком жиру в мішечках стає більше. Так утворюються грижі.

Лікар каже, що момент, коли під очима починають проявлятися грижі, важко проґавити. Складно не помітити неестетичне випинання шкіри під очима. Ще одна ознака: випинання зберігають постійний об’єм, незалежно від часу доби та кількості рідини, яку ви випили. Щоб переконатись у тому, що проблема дійсно існує — лікар радить провести тест на пружність нижнього повіка. Для цього потрібно стати перед дзеркалом і обережно потягнути нижню повіку донизу. Якщо повіка миттєво повернулась на місце, після того, як ви її відпустили — у вас чудова пружність повіка. Якщо процес повернення повіка у попередню позицію триває секунду й довше — це привід для того, щоб проконсультуватись зі спеціалістом. У молодому віці грижі повік можуть на деякий час зникати. Особливо після якісного відпочинку та сну. Але нехай це не вводить вас в оману — жирова тканина нікуди не дінеться.

Коли крем не допоможе

У випадку, коли грижі під очима не надто виражені, можна спробувати покращити свій вигляд за допомогою доглядової косметики та оздоровчих процедур — масажу та лімфодренажу. Зменшують набряк холодні компреси та патчі, креми та сироватки у складі яких є ретинол, пептиди та корисні для шкіри вітаміни С і Е.

Дійсно, ці нехірургічні методи можуть покращити стан шкіри та зробити грижі менш помітними. Але якщо випинання в зоні очей надто великі — єдиним методом порятунку є блефаропластика. Завдяки цій операції лікар-хірург може зробити погляд пацієнта молодшим на 10 років. І цей ефект буде тривати 8-10 років. Причому для цього не обов’язково видаляти жирові утворення в зоні повік. Набагато корисніше зберегти жирові мішки, перемістивши їх в потрібне місце. Утворення мішків під очима — один із генетично запрограмованих етапів нашого старіння. Коли ми видаляємо випинання, організм миттєво реагує — знову починає накопичувати жир під очима. Вже за 3-5 років після операції, особливо якщо людина не дотримується здорового способу життя, грижі можуть повернутись. Тому в більшості випадків я рекомендую пацієнтам не видаляти мішки, а приховати їх під носослізну борозну. Це не стосується випадків, коли пацієнт молодий і має вроджені грижі в зоні повік. Тут однозначно краще видалити грижу, зробивши маленький розріз слизової оболонки, а потім акуратно забравши жир.

Переваги й недоліки

Операція з переміщення жирових тканин набагато складніша, ніж звичайне видалення грижі, оскільки хірургу потрібно зробити плавний естетичний перехід між повікою та щокою. До того ж у класичній блефаропластиці, після видалення жиру можуть утворюватись западини під очима, які потребують додаткової корекції.

«Під час консультації я завжди озвучую всі варіанти розвитку подій після операції, щоб це не стало для людини неприємним сюрпризом, — говорить Олександр Бебих. — Ямки під очима, які можуть з’явитися за 1-2 роки після видалення грижі — один із таких моментів. На щастя, ситуацію можна легко виправити завдяки ліпофілінгу. Якщо коротко, це омолодження повік за допомогою власного жиру людини. Хоча вибір завжди залишається за пацієнтом. А для багатьох важливим критерієм є час післяопераційного відновлення. Коли людина дізнається, що після переміщення грижі доведеться 1-2 місяці ходити з набряками на обличчі — схиляється до повного видалення грижі, бо в цьому випадку процес відновлення триває швидше. Я ж вважаю, що завдання хірурга — допомогти пацієнту обрати той варіант, який принесе йому більше користі».

Олександр Бебих

Олександр Бебих

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