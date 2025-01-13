Кому потрібне пересадження волосся: фахівчиня розповіла, як воно проводиться та який метод найефективніший

Які проблеми вирішує пересадження волосся та чи кожному допоможе ця процедура, а також що треба знати про процес, розповідає пластична хірургиня.

Про пересадження волосся і питання, які найбільше турбують пацієнтів, розповідає пластична хірургиня клініки “Оксфорд Медікал”, членкиня Міжнародного товариства естетичної пластичної хірургії Ольга Гиндич. Треба зважати на кілька моментів. Пересадження волосся робиться лише в разі локальної алопеції (облисіння). Якщо волосся на голові немає взагалі, виконати процедуру неможливо, адже для пересадження беруться власні волосяні фолікули – від іншої людини вони не приживаються.

Для процедури використовується найкраще волосся, зокрема з потилиці. Тож там має бути достатня густина, оскільки на місці забраних фолікулів нові не утворяться. Організм не є постійним генератором волосся, тому на консультації досвідчений фахівець аналізує перспективу, чи зможе він під час наступних пересаджень взяти ще якусь кількість фолікул. Адже для добросовісного спеціаліста має значення естетичний результат, який потім залишиться на донорській ділянці.

В яких випадках робиться пересадження волосся

Процедура проводиться в таких випадках:

за андрогенетичної чи локальної алопеції у жінок, в яких під впливом гормональних порушень поглиблюються лобні залисини;

в разі рубцевої алопеції після опіків;

за андрогенетичної алопеції чи рубців у чоловіків;

у разі відсутності (опіки обличчя) чи недостатньої густини брів;

для зміни фізіологічної форми передньої лінії зростання волосся у жінок і чоловіків, а також форми й густоти бороди і вусів у чоловіків.

До кого треба спочатку звернутися з проблемою облисіння

Щоб зрозуміти, чи є сплячі фолікули, на які можна вплинути косметологічними методами, передусім треба проконсультуватися з трихологом.

Отже, людям, у яких волосся слабке або почало сипатися внаслідок стресу, треба бігти не до хірурга, а спочатку встановити причину такого стану та пройти лікування – порушень гормональної системи або стресу. Якщо ж після терапії немає жодного результату, тоді вже варто вдаватися до процедури пересадження волосся.

Чи зміниться об’єм волосся одразу після операції

Результати оцінюються лише за рік. Все тому, що зростання волосини має певні етапи.

Починаючи від третього тижня після процедури і протягом перших двох місяців пересаджене волосся випаде. Така ситуація називається шоковим випадінням пересадженого волосся. Лякатися чи засмучуватися не треба, це абсолютно нормальний, фізіологічний процес.

Після того, як волосок випаде, а фолікул водночас залишиться у м'яких тканинах волосистої частини голови, він дасть зростання новій волосині. В когось вона виросте за 4 місяці (тоді й можна оцінити кінцевий результат), у когось – за 6, а в декого (таке трапляється рідко) – аж за рік.

Який ступінь приживання пересадженого волосся

На сьогодні відсоток достатньо високий – 95-98%, адже зараз використовується найсучасніший інструментарій, який дає змогу зберегти життєздатність волосяного фолікула.

Ступінь приживлення волосся у зоні рубців буде нижчим. Це зумовлено гіршим кровозабезпеченням шкіри, куди пересаджується волосся. Та однаково воно приживається, хоча й менший відсоток.

Крім того, результат залежить не лише від спеціаліста, а й від самого пацієнта. Якщо протягом 2 тижнів після процедури він не дотримуватиметься певних інструкцій, то може механічно повисмикувати пересаджені графти.

Графт – це анатомічне об'єднання однієї або кількох волосяних фолікулів, оточених м'якими тканинами. Під час пересадження тисячу графів не означає тисячу волосків.

Який метод найефективніший

Найчастіше застосовують нетравматичний безшовний метод FUE. Кожен волосяний фолікул обережно дістається пінцетом окремо, завдяки чому на донорській ділянці немає жодних лінійних рубців. Коли згодом там відростає волосся (його перед процедурою стрижуть), воно перекриває точечку, звідки був забраний волосяний фолікул. Таким чином волосся закриває всі нюанси донорської ділянки.

Скільки часу триває операція

Процедура може тривати від кількох годин до цілого дня. Все залежить від того, скільки волосяних фолікулів, скільки графтів потрібно, щоб закрити зону алопеції.

Фахівчиня не рекомендує пересаджувати за один раз більше ніж 3 тисячі графтів, бо це виснажливо для людини і може вплинути на вигляд донорської ділянки. Чим ближче забирається один графт від іншого, тим більша ймовірність утворення локальної алопеції в донорській зоні. Тому експерт завжди визначає наперед, скільки може знадобитися графтів. Якщо потрібно пересадити понад 3 тис., він пропонує розбити процедуру.

Пересадження волосся складається з 2 етапів, кожен з яких може тривати кілька годин:

хірургічна команда забирає графти, вони сортуються, визначається, чи всі життєздатні, підраховуються;

після отримання достатньої (обумовленої) кількості графтів одразу робиться їхнє пересадження.

На швидкість роботи впливає якість шкіри та волосся пацієнта, тому час може дещо збільшитися.

Що входить до підготовчого етапу

Оскільки фахівці працюють з кров'ю, спочатку проводиться експрес-тест на гепатит, ВІЛ, сифіліс.

Далі робиться розмітка частини, яку треба виправити. Перед дзеркалом узгоджується, який вигляд ділянки має бути. Можна змоделювати зачіску, якщо у жінки довге волосся – показати, як його краще укладати. Досвідчений спеціаліст показує наочні приклади на фотографіях з власної практики.

Потім, залежно від способу пересадження, голову пацієнта стрижуть повністю або частково – ту зону, з якою працюватимуть.

Важливі нюанси в післяопераційний період

Найбільш критичними є 2 тижні після процедури. В цей період не можна чіпати й чесати зону пересадження, розчісувати волосся. Треба постійно контролювати комір одягу, щоб не зачепити й випадково не висмикнути графти.

За 2 тижні фолікули приростають, і далі вже немає таких суворих обмежень. Головне – не займатися спортом та уникати теплових процедур на кшталт ванн і саун протягом першого місяця, щоб запобігти набряку та порушенню кровообігу в ділянці пересадженого волосся.

Як визначити, скільки графтів потрібно

Є багато літератури та інформації з конференцій, де пропонуються різні формули, за якими розраховують необхідну кількість графтів для пересадження в тій чи іншій ділянці.

Однак експертка переконана, що тут важливий індивідуальний підхід. Пересадження волосся – це більше витвір мистецтва, а не суто математичні підрахунки. На консультації фахівцеві має підказувати досвід, скільки графтів можна взяти та скільки пересадити з урахуванням якості шкіри й волосся. Зазвичай графти рахуються сотнями. Щоб отримати гарний результат на невеликій ділянці, потрібно щонайменше тисячу графтів, інакше зміни не будуть помітні.

Як обирати спеціаліста

В Україні пересадження волосся виконується давно, просто раніше чоловіки не афішували, що вдавалися до таких процедур. Завдяки Туреччині, яка започаткувала тренд на цю послугу, українці припинили комплексувати і активно запрацював комунікаційний канал особистих рекомендацій.

Тож головне – дивитися на стаж фахівця у напрямі пересадження волосся та дослухатися до відгуків задоволених пацієнтів.

А от сліпо довіряти фото “до – після” все ж не варто, бо світлини можна взяти і з інтернету. Краще попередньо поспілкуватися зі спеціалістом, як він орієнтується в усіх нюансах, чи детально розповідає, як проходитиме процедура.

Експертка вважає, що маніпуляцію повинен робити головний спеціаліст, у якого є відповідний сертифікат і категорія лікаря, тобто вища медична освіта. Щодо профілю, то це може бути лікар-дерматолог, трихолог або хірург.

Крім досвіду, у фахівця має бути естетичний смак, щоб розуміти, в яку точку потрібно підсадити графт для візуального додавання об’єму. Тут немає місця шаблонності. Кожне обличчя вимагає індивідуального підходу, тому на консультації треба підібрати ту лінію зростання волосся, яка гармоніюватиме з рисами обличчя.

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