Корекція грудей у чоловіків: як позбутися зайвого об’єму

© Credits

Реклама

Гінекомастія, або збільшення грудних залоз у чоловіків, часто не піддається корекції дієтами чи тренуваннями. Про те, які сучасні операції допоможуть видалити надлишкові тканини і повернути чоловічим грудям природний контур, розповідає засновник COSMETIC SURGERY CLINIC, пластичний хірург Олександр Бебих.

Масштабне дослідження

Авторитетне медичне видання The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism опублікувало результати масштабного дослідження, яке тривало в Данії майже 20 років.

Реклама

Виявилось, що від 1998 і до 2017 рік діагностування гінекомастії серед чоловіків збільшилась. У групі підлітків та молоді (до 20 років) — кількість випадків зросла у 5 разів, а серед чоловіків віком від 20 до 80 років — в 10 разів. Вчені пов’язують це з двома факторами: глобальним ожирінням та потраплянням в організм чоловіків мікроскопічних речовин із довкілля та побутової хімії, які за своєю структурою схожі на жіночі гормони.

Реклама

Дійсно, чоловіків із діагностованою гінекомастією на консультаціях побільшало. Лікар переконаний, що винні в цьому хронічні стреси, проблеми з вагою, генетика та різноманітні захворювання, які б’ють по гормонах. Коли жіночий гормон естроген починає переважати над тестостероном, у чоловічому організмі запускається процес розростання залозистої тканини. Ця проблема суто естетична і роками руйнує чоловічу самооцінку. Але перш ніж звертатися до пластичного хірурга, треба виявити причину гінекомастії. Це може зробити ендокринолог, який проаналізує гормональний фон та виявіть можливі відхилення. У більшості випадків позбутися проблеми можна за допомогою спеціальних препаратів, дієти та занять спортом. У складних випадках — допоможе пластична операція.

Зверніть увагу!

Головний маркер, на який треба звернути увагу чоловікам — поява щільної пружної кульки під соском. Вона часто ниє або болить при дотику. Якщо ущільнення не зникає за кілька місяців, або якщо залози ростуть асиметрично — варто порадитись зі спеціалістом. Чоловіки часто панікують, коли помічають ущільнення в зоні грудей, бо вважають, що це онкологія. Проте статистика заспокоює: гінекомастія є причиною приблизно 80% усіх випадків збільшення чоловічих грудей, тоді як рак грудей у чоловіків — вкрай рідкісна патологія.

За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я, вона становить менше 1% від усіх діагностованих пухлин грудей у світі.

Точна діагностика

У пластичній хірургії гінекомастію поділяють на три види:

Реклама

Істинна гінекомастія, коли збільшуються лише молочні залози.

Псевдогінекомастія, коли відбувається збільшення жирової тканини.

Змішана гінекомастія — одночасно збільшується об’єм молочної залози та жирової тканини.

Точна діагностика тут є вкрай важливою, адже саме від її результатів буде залежати метод хірургічного втручання, який обере хірург. Щоб зрозуміти в чому проблема — у жировій чи в залозистій тканині — потрібно зробити УЗД або мамографію. Вони покажуть з чого складається і в якій кількості розподілені та чи інша тканина. У більшості дорослих чоловіків, які звертаються з цією проблемою, діагностують змішану форму. Суто жирова тканина зустрічається рідше і притаманна людям із зайвою вагою. Пацієнти з істинною гінекомастією — переважно молоді хлопці після підліткового періоду або спортсмени, які приймали специфічну фармакологію.

Три основні методики

Для хірургічної корекції гінекомастії в сучасній пластичній хірургії використовуються три основні методики. Всі вони малотравматичні, тому пацієнт може швидко відновитися та повернутися до звичного життя вже за кілька днів після операції.

Ліпосакція грудної залози

Застосовується, якщо у пацієнта діагностовано псевдогінекомастію (груди збільшені суто за рахунок жирової тканини). Хірург робить кілька крихітних проколів під пахвою або в природній складці під грудьми. Туди вводиться канюля — порожниста трубка, за допомогою якої жир спочатку розріджується ультразвуком, лазером, або спеціальним розчином, а потім відкачується вакуумом. В результаті жирові пастки зникають, шкіра скорочується і груди знову стають пласкими.

Підшкірна мастектомія

Ця операція — правильний вибір при істинній гінекомастії, коли під соском сформувалась щільна залозиста тканина. Хірург робить акуратний напівкруглий надріз по нижньому краю ареоли (пігментована ділянка шкіри навколо соска — прим. ред.). Через цей доступ щільна залозиста тканина повністю висікається та видаляється. Водночас хірург залишає крихітний шар тканини під соском, щоб після операції груди не виглядали увігнутими.

Реклама

Комбінована операція

Це найпопулярніший метод, оскільки більшість пацієнтів мають змішану форму гінекомастії, де залоза схована всередині жирового прошарку. За допомогою ліпосакції хірург видаляє зайвий підшкірний жир навколо залози, вирівнюючи загальний рельєф грудей. Після цього робиться невеликий надріз по краю соска і через нього видаляється залозисте ядро. Комбінована операція дозволяє ідеально змоделювати контур грудей, одночасно прибравши і об’єм, і ущільнення.

Усі операції відбуваються під загальною або місцевою анестезією: все залежить від складності та об’єму роботи. Як правило, процедура триває від 40 хвилин до 1,5 години. Оскільки ризик ускладнень зазвичай невисокий (однак, як і після будь-якого хірургічного втручання, вони можливі) уже ввечері або наступного дня пацієнт може повертатися додому.

Швидка реабілітація

Відновлення після ліпосакції або підшкірної мастектомії доволі комфортне. Вираженого болю немає, а неприємні відчуття в зоні операції, легко знімаються знеболювальними препаратами. Головна умова швидкої реабілітації — носіння спеціального компресійного жилета протягом 3-4 тижнів. Він допомагає шкірі правильно адаптуватися та запобігає появі набряків. Також не варто лякатися тимчасового оніміння або навпаки, надмірної чутливості сосків — це нормальна реакція нервових закінчень, яка повністю минає за кілька місяців. Протягом першого місяця діють суворі обмеження: жодних фізичних навантажень, а також табу на бані, сауни та гарячі ванни. Остаточний результат операції можна буде оцінити приблизно за 3–6 місяців, коли тканини повністю загояться. Що стосується естетики, внутрішні косметичні шви хірург накладає по краю ареоли і вони розсмоктуються самі, залишаючи ледь помітну тонку лінію.

Лікар каже, що як правило, чоловіки приходять на першу консультацію скутими та у одязі оверсайз, а на контрольні огляди повертаються з розправленими плечима, у приталених футболках і з абсолютно іншим, впевненим поглядом. Перелічених операцій не треба боятися. По-перше, це технічно відпрацьовані, прогнозовані процедури. По-друге, завдяки наркозу пацієнт не відчуває болю під час процесу. По-третє, період відновлення проходить доволі легко. Позбутися гінекомастії — це кардинально покращити якість свого життя.

Новини партнерів