Легка реабілітація після пластики: від чого залежить та як її досягти

© Credits

Реклама

Пластичні хірурги все частіше говорять про системний підхід, коли перебіг відновлення визначається не лише самою операцією, а й тим, у якому стані людина заходить у втручання та як поводиться після нього.

«Легка післяопераційна реабілітація — це не везіння, а результат підготовки, сучасної хірургії та відповідальності самого пацієнта», — пояснює відомий пластичний хірург Дмитро Слоссер.

Що лікарі називають «легкою реабілітацією»

Йдеться не про повну відсутність болю чи набряків — це фізіологічно неможливо. Легка реабілітація означає інше. Зокрема, про контрольований біль, прогнозовані набряки і повернення до звичного життя без серйозних ускладнень чи затяжних проблем.

Реклама

Сьогодні медицина орієнтується на концепцію ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) — прискореного відновлення після операцій. Вона довела, що правильна підготовка, щадні техніки та дотримання рекомендацій значно знижують ризики.

Від чого залежить перебіг відновлення

Фахівці виділяють три ключові фактори:

Стан організму до операції Як виконане втручання та підібрана анестезія Поведінка пацієнта після операції

Артеріальний тиск, рівень цукру, серцево-судинні захворювання, проблеми зі згортанням крові — все це напряму впливає на загоєння і ризик ускладнень. Не менш важливе харчування. Дефіцит білка, мікронутрієнтів або виснаження після жорстких дієт значно сповільнюють відновлення.

«Пацієнти, які приходять на операцію виснаженими, відновлюються значно довше. Навіть кілька тижнів корекції харчування можуть суттєво змінити перебіг реабілітації», — каже Дмитро Слоссер.

Реклама

Крім того, варто зазначити, що куріння порушує мікроциркуляцію, підвищує ризик інфекцій, некрозів і поганого формування рубців. Тому спосіб життя є особливо важливим у пластичній хірургії. Відмова від сигарет хоча б за 4–8 тижнів до операції значно покращує прогноз.

Алкоголь теж, своєю чергою, збільшує ризик кровотеч і ускладнень з боку серця та печінки. Тому від таких звичок варто завчасно відмовитись.

Чому фізична форма і психологія мають значення

Навіть без спортивної статури люди з кращою витривалістю легше переносять анестезію, швидше починають рухатися і рідше стикаються з тромбозами. Саме тому у світі активно говорять про prehab — передопераційну підготовку організму.

Не менш важливий і психологічний стан.

Реклама

«Пацієнт, який розуміє, що з ним буде відбуватися, переносить реабілітацію значно легше. Інформованість знижує тривогу, а разом із нею — і відчуття болю. Тому я активно розповідаю про післяопераційний період у своїх соціальних мережах», — пояснює хірург.

Роль лікаря та медичної команди

Навіть ідеальна підготовка пацієнта не дасть результату без сучасного підходу з боку лікаря. Сьогодні це:

мінімальна травматизація тканин

сучасна анестезія

ефективний контроль болю

За словами лікаря, добре знеболений пацієнт швидше починає рухатися, краще спить і має менший ризик хронічного післяопераційного болю.

Що є ключовим після операції

Після втручання ключовими стають не героїзм і терпіння, а дисципліна.

Реклама

Рух у дозволених межах знижує ризик тромбозів, покращує роботу легень і відтік лімфи. Збалансоване харчування та достатня кількість рідини допомагають організму швидше відновлюватися.

Самовільне порушення рекомендацій, від відмови від компресійної білизни до передчасних фізичних навантажень, часто стає причиною гематом, сером і затяжної реабілітації.