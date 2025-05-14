Ліпосакція, підтяжка і навіть інтимна пластика: що обирають у пластичних хірургів українські чоловіки

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"Ми бачимо чітку тенденцію — попит серед чоловіків зріс у кілька разів за останні п’ять років. Найчастіше це пластика повік, ліпосакція, підтяжка обличчя", — розповідає Дмитро Березовський, пластичний хірург з 15-річним досвідом, власник клініки пластичної хірургії Docber Clinic.

Чому чоловіки йдуть до хірургів

Сьогодні звернення чоловіків до пластичної хірургії стає все більш звичним явищем. Дослідження показують, що за останні два десятиліття кількість косметичних процедур серед чоловіків збільшилася на понад 300%.

Лікар підкреслює: "Найчастіше чоловіки приходять з конкретними запитами та потребами, що впливають на якість їхнього життя. Типові скарги: "Навислі повіки", "Обвисла шкіра", "Друге підборіддя". Ці процедури спрямовані не стільки на естетику, скільки на відновлення комфорту та функціональності".

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Психологи також підтверджують, що сучасні чоловіки цінують, перш за все, практичність і розглядають хірургічні втручання як спосіб позбутися конкретних проблем.

Що роблять найбільше?

До списку процедур, які зараз користуються попитом серед чоловіків, входять:

Блефаропластика (підтяжка повік).

Ліпосакція живота, підборіддя, грудей.

Корекція носа.

Пластика вух.

Хірургія гінекомастії (усунення "жіночої" форми грудей у чоловіків).

“Сучасна хірургія розробила окремі методики спеціально для чоловічого тіла. Адже м'язова структура, тип шкіри та розподіл жирових відкладень — зовсім інші, ніж у жінок. Тому потрібно враховувати всі деталі. Для цього вибирайте досвідченого пластичного хірурга з гарною репутацією та успішними кейсами”, — підкреслив Дмитро Березовський.

Саме тому під час первинної консультації у Docber Clinic лікар аналізує структуру обличчя, вивчає міміку, тонус шкіри, перевіряє реакцію м’язів. Усе це — щоб зрозуміти, з чим він працює і досягти бажаного тривалого результату.

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Тенденція на ринку пластичної хірургії очевидна: чоловіки більше не соромляться змінюватися — і роблять це цілком усвідомлено. Якщо раніше популярністю користувалися пересадка волосся, блефаропластика чи ліпосакція живота, то сьогодні запити значно ширші. Зростає інтерес до ринопластики, корекції підборіддя, видалення жиру з обличчя для формування "мужньої геометрії", суттєвий сегмент займає інтимна пластика. А також до процедур з покращення якості шкіри — шліфування, лазерного омолодження, ін’єкційної терапії.