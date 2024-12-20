Мамопластика: топ-5 запитань пластичному хірургу

Якщо ви вже наважились на мамопластику, пластичний хірург Олександр Бебих дав відповіді на найактуальніші запитання, що стосуються операції на молочних залозах.

У кожної жінки свої причини для цього, але найпопулярніша – бажання мати красиві груди. Хтось мріє про збільшення розміру грудей, щоб почуватися більш привабливою. Хтось хоче повернути грудям форму та пружність після грудного вигодовування або через вікові зміни. Досить часто жінки хочуть прибрати асиметрію грудей, бо це заважає їм почуватися впевнено. Після естетичних причин йдуть медичні. Мамопластика дозволяє відновити форму грудей після лікування онкологічних захворювань. Зменшення розміру грудей – це зменшення навантаження на спину. Для когось це важлива причина, щоб зважитися на операцію.

На що варто звернути увагу під час вибору пластичного хірурга?

Якщо вам потрібен гарантований результат – дивіться у бік професіоналів, які постійно практикують. Важливо, щоб хірург спеціалізувався саме на мамопластиці, мав відповідну освіту та сертифікати, що підтверджують його кваліфікацію. Іноді до нас приходять пацієнтки, які розповідають, що їм сподобалось, як ми зробили груди їхнім подругам. Тому не соромтесь цікавитись чужим досвідом – рекомендація знайомої вам людини може бути корисною. Також про кожного хірурга є відгуки в інтернеті, але більше про його роботу розповість портфоліо. На фото можна побачити пацієнтів до і після операції. Для багатьох вирішальним критерієм є вартість процедури. Знову ж таки, раджу обирати найкращих спеціалістів у тому ціновому сегменті, який вам по кишені. Дуже важлива перша консультація з хірургом. Спілкування має бути комфортним, у вас має з’явитися довіра до лікаря.

Як зрозуміти, що у клініці робити операцію не варто?

Ознак, що треба шукати кращий варіант – багато. Не соромтесь питати хірурга про витрати – ви маєте знати, скільки буде коштувати операція та процедури відновлення. Якщо він не поспішає ділитись інформацією – задумайтесь. Водночас занадто дешева ціна може свідчити про застаріле обладнання та погану якість імплантів. Не вірте в нереалістичні обіцянки на кшталт: "Результат буде ідеальним, от побачите". Профі так ніколи не скаже. Ще один сигнал – відмова хірурга показати своє портфоліо. Професіонали пишаються результатами своєї роботи, а не приховують її. Ніколи не погоджуйтесь на операцію, коли на вас тиснуть.

Як правильно обрати розмір імплантатів?

Коли жінка приходить на консультацію, вона має розказати, який саме результат хоче отримати. Ми робимо всі необхідні заміри та відповідно до параметрів грудної клітки обираємо демонстраційні сайзери. Це імплантати, які розміщуються під футболкою, щоб пацієнт побачив, який вигляд це буде мати наживо. Можемо одночасно розмістити і більший і менший розміри, щоб жінка відчула різницю. Коли жінка каже: "Ось із цим сайзером мені комфортно" – починаємо працювати з розміром більш детально. Під час вибору імплантів хірург обов’язково враховує зріст пацієнта. Від цього залежить висота імплантату: є високий, середній та низький профілі. Для нас важливо, щоб результат був естетичним.

Як довго триває реабілітаційний період після операції?

Розповім поетапно, як проходить відновлення після мамопластики. Кілька днів після операції пацієнтка залишається в клініці під наглядом медперсоналу. Цей період найважчий, бо жінка відчуває легкий біль, натягнутість в грудях, у зоні проведення операції є набряки. Щоб зробити цей час більш комфортним, ми призначаємо пацієнту знеболювальні та антибіотики, щоб уникнути інфекцій. Після виписки пацієнт проходить реабілітацію вдома. В перший тиждень під забороною будь-які фізичні навантаження та гарячі ванни. За 7-10 днів ми знімаємо шви. До цього моменту суттєво зменшаться набряки та синці, але остаточна форма грудей ще не буде зафіксована, тому пацієнт продовжуватиме носити компресійну білизну. До звичного життя – легкий спорт та незначні навантаження – людина повернеться за 1-2 місяці. Повне загоєння рубців відбудеться в період від шести місяців до року. Саме тоді і буде закріплено остаточний результат мамопластики.

Олександр Бебих

Як довго потрібно носити компресійну білизну?

Компресійну білизну пацієнт одягає одразу після операції і носить її безперервно 6-8 тижнів. Основна кількість ускладнень, які трапляються після пластики грудей – результат недотримання цієї рекомендації. Завдання компресійної білизни – утримувати імплантати в правильному положенні, щоб зафіксувалась бажана форма грудей. Але навіть коли хірург скасує компресійну білизну, не можна одразу одягати улюблену білизну з жорстким каркасом або пушапом. Ще два місяці доведеться носити зручні спортивні топи, які не тиснуть на груди. Потрібно дати грудям вільно прийняти форму.

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