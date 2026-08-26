Міфи про грудні імпланти, які досі лякають жінок

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Попри те, що операції зі збільшення грудей виконуються вже багато десятиліть, навколо імплантів досі існує чимало міфів. Саме вони часто стають причиною необґрунтованих страхів.

Пластичний хірург і експерт з мамопластики, засновник Elize Clinic Ярослав Тіхонов розповів про найпоширеніші.

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Міф 1. Грудні імпланти викликають рак молочної залози.

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Правда: На сьогодні немає наукових доказів, що сучасні грудні імпланти підвищують ризик розвитку раку молочної залози. Жінки з імплантами проходять ті самі профілактичні обстеження, що й усі інші.

Міф 2. Імпланти потрібно міняти кожні 10 років.

Правда: Це один із найпоширеніших міфів. Сучасні імпланти не мають «терміну придатності». Якщо вони цілі, не викликають дискомфорту, а пацієнтку влаштовує результат, планова заміна не потрібна.

Міф 3. Після збільшення грудей не можна годувати дитину грудьми.

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Правда: У більшості випадків правильно виконана операція не впливає на можливість грудного вигодовування. Це залежить від методики операції та індивідуальних особливостей пацієнтки.

Міф 4. Імпланти можуть «лопнути» під час польоту або занять спортом.

Правда: Сучасні імпланти проходять багаторівневе тестування на міцність. Перепади тиску під час авіаперельотів, фізичні навантаження чи заняття спортом не призводять до їхнього розриву.

Міф 5. Груди з імплантами завжди мають неприродний вигляд.

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Правда: Сучасна естетична хірургія орієнтується на природний результат. За правильного підбору імплантів, їхнього розміру та форми груди можуть мати максимально гармонійний й природний вигляд.

Міф 6. Імпланти заважають проходити мамографію.

Правда: Імпланти не є протипоказанням до мамографії чи інших методів обстеження молочних залоз. Важливо лише повідомити лікаря про їхню наявність, щоб дослідження виконували за відповідним протоколом.

Міф 7. Якщо встановити імпланти, груди більше не змінюватимуться.

Правда: Імплант не зупиняє природні процеси старіння. Вагітність, грудне вигодовування, зміни ваги та вікові зміни можуть впливати на форму грудей незалежно від наявності імплантів.

«Сучасна пластична хірургія базується не на міфах, а на доказовій медицині. Саме тому перед операцією важливо отримувати інформацію від кваліфікованого пластичного хірурга, а не з соціальних мереж чи форумів. Поінформована пацієнтка приймає спокійніші та більш усвідомлені рішення, а це — один із ключових факторів успішного результату» — коментує Ярослав.

Ярослав Тіхонов

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