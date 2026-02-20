ТСН у соціальних мережах

Мінімальна інвазивність, анатомія і точність: які тренди IMCAS-2026 визначатимуть майбутнє пластичної хірургії Партнерський Матеріал

Мінімальна інвазивність, анатомія і точність: які тренди IMCAS-2026 визначатимуть майбутнє пластичної хірургії

Повернувшись із IMCAS-2026 у Парижі - однієї з найвпливовіших міжнародних конференцій у сфері естетичної медицини та пластичної хірургії - засновник клініки Lita Plus та президент організації UPRADAS Сергій Дербак розповідає не про окремі техніки, а про зміну філософії.

IMCAS традиційно збирає тисячі лікарів з усього світу та формує порядок денний галузі на найближчі роки. І цього року ключове повідомлення було однозначним: ера агресивної хірургії завершена. Починається ера збереження тканин та мінімальної інвазивності.

«IMCAS — це місце, де видно майбутнє професії. І цього року воно було дуже чітким: менше травми, більше анатомії, більше точності», — говорить Сергій Дербак.

Глобальний вектор: мінімально інвазивна хірургія стає новим стандартом

Світовий ринок естетичної медицини продовжує зростати, але разом із цим змінюється і запит пацієнтів. За даними міжнародних професійних асоціацій, останні роки демонструють стабільне зростання попиту на менш травматичні процедури та комбіновані протоколи з коротшим періодом реабілітації.

IMCAS-2026 підтвердив цю тенденцію: фокус зміщується з “більше втручання - сильніший ефект” на “точніше втручання - природніший результат”.

«Ми офіційно зайшли в еру мінімальної інвазивності. І це не маркетинг - це еволюція професії», — підкреслює Дербак.

Мамопластика: збереження тканин замість агресивних технік

Одним із найбільш обговорюваних напрямів стала філософія breast tissue preservation — збереження тканин молочної залози.

Світові лідери дедалі частіше відмовляються від класичних дуальних технік на користь методів, що максимально зберігають анатомічні структури, зменшують травматизацію та скорочують період відновлення.

«Суть проста: чим менше травми, тим швидше реабілітація і тим стабільніший результат. Техніки PRESERVE та MIA - це вже не майбутнє, це сьогодення», — зазначає Сергій Дербак.

За словами засновника клініки Lita Plus, йдеться про більш делікатну роботу з тканинами, точну анатомічну орієнтацію та мінімізацію пошкодження підтримувальних структур.

Фейсліфтинг: deep-plane як новий рівень природності

У напрямку омолодження обличчя ключовою темою стали deep-plane техніки. Вони дозволяють працювати на глибших анатомічних рівнях, зберігаючи природну міміку та структуру обличчя.

«Сучасна хірургія обличчя - це не про зміну рис. Це про повернення обличчю світла, свіжості та природності. Головне завдання - не змінити людину, а зберегти її індивідуальні риси», — пояснює Дербак.

Також активно обговорювалися ендоскопічні методики, які дозволяють мінімізувати розрізи та травматизацію тканин.

Контурна та тілова хірургія: точність під контролем ультразвуку

Ще один важливий тренд - поєднання ліпосакції, VASER-технологій та ультразвукового контролю з подальшим фетграфтингом.

«Це вже не просто ліпосакція. Це високоточна робота з анатомією. Ми говоримо про контроль, про ювелірність, про реальну скульптуру тіла», — зазначає Сергій Дербак.

Сучасний підхід передбачає збереження судинно-нервових структур і точне планування об’ємів.

Формат навчання: жива хірургія та кадаверні курси

Окрему увагу на IMCAS приділили формату навчання. Живі операції в поєднанні з одночасною кадаверною дисекцією дозволяють детально розібрати кожен рух, кожну анатомічну площину.

«Подібні заходи - не просто демонстрація результату, а про детальний розбір логіки, анатомії, причинно-наслідкових зв’язків. Такий формат радикально змінює рівень навчання і я особисто вважаю це must-have майбутніх навчальних ініціатив для професіональних хірургів», — говорить Дербак.

Візія: хто не навчається — відстає

IMCAS-2026 ще раз підтвердив: галузь змінюється швидко. І ті, хто не інвестує в постійне навчання, ризикують відстати.

«Сучасна пластична хірургія - це не про те, щоб робити більше, а про «робити точніше, безпечніше і анатомічно грамотніше». І якщо лікар зупиняється в розвитку, це рано чи пізно впливає на безпеку пацієнтів», — підкреслює Сергій Дербак.

Аналітики прогнозують, що до 2030 року глобальний ринок естетичної медицини перевищить 60 мільярдів доларів. Але разом зі зростанням обсягів автоматично підвищуються вимоги до безпеки, стандартів і рівня підготовки лікарів. Саме тому участь у форумах рівня IMCAS - це не просто професійна подія, а елемент відповідальності перед пацієнтами.

Україна у глобальному контексті

За словами Сергія Дербака, рівень української пластичної хірургії вже сьогодні є високим. Проте інтеграція світових протоколів, мінімально інвазивних технік та глибокого анатомічного підходу дозволить українським спеціалістам не просто відповідати глобальним трендам, а формувати їх.

Світова практика показує: розвиток галузі відбувається там, де існує сильна професійна спільнота, регулярний обмін досвідом і чіткі стандарти безпеки. В Україні також формується така екосистема — через професійні об’єднання, освітні платформи та асоціації, які об’єднують пластичних і реконструктивних хірургів, дерматохірургів та онкопластичних спеціалістів. Саме в такому середовищі міжнародні протоколи не просто вивчаються, а адаптуються до національної практики.

«Ми не маємо права зупинятися. Якщо ці підходи - мінімальна травматизація, глибоке розуміння анатомії, чіткі протоколи безпеки - стануть системою, а не винятком, українська пластична хірургія буде не просто конкурентною, вона стане орієнтиром. Саме таку основу ми формуємо через нашу асоціацію UPRADAS», — резюмує Дербак.

