Найпопулярніша операція в інтимній хірургії: які проблеми вирішує лабіопластика

У наш час лабіопластика (ред. – корекція форми та розмірів статевих губ) є однією з найбільш затребуваних процедур в інтимній пластичній хірургії. Ця операція дозволяє вирішувати як естетичні так і медичні проблеми.

Спеціально для Леді.ТСН.ua відомий пластичний хірург, заслужений лікар України Дмитро Слоссер розповів, що таке лабіопластика та чому така операція користується все більшим попитом.

Що таке лабіопластика?

Лабіопластика – це одне з найпоширеніших оперативних втручань у сучасній інтимній пластичній хірургії, під час якого лікар проводить корекцію форми, розмірів або асиметрії статевих губ.

Статеві губи – це шкірні складки, які оточують вагіну та виконують захисну функцію. Зовнішні статеві губи (labia majora) прикривають зовнішні статеві органи, а після настання статевої зрілості вони зазвичай покриваються волоссям. Внутрішні губи (labia minora) захищають отвори уретри та піхви, виконуючи важливу роль у підтриманні здоров’я інтимної зони.

Лабіопластика передбачає проведення змін у зовнішньому вигляді статевих губ, залежно від цілей процедури. До хірургічного втручання може входити:

зменшення розмірів губ шляхом видалення надлишкових тканин;

збільшення об'єму через введення філерів або жирової тканини;

реконструкцію губ із використанням інших тканин.

"Досить часто операцію виконують саме жінки з наявною асиметрією статевих губ. Операція не впливає на чутливість цих зон, що зберігається завдяки сучасним технікам хірургії", – додає пластичний хірург.

Чому пацієнтки все частіше звертають увагу на таку операцію?

Фізичний комфорт

Структура статевих губ у кожної жінки унікальна і може змінюватися через пологи, коливання ваги або з віком. Проте в окремих випадках збільшені або асиметричні статеві губи спричиняють дискомфорт під час активного способу життя, носіння обтислого одягу чи інтимної близькості. Після операції пацієнтки зазвичай відчувають суттєве покращення у повсякденному житті.

Покращення впевненості та самооцінки

Естетичні зміни, які пропонує лабіопластика, часто стають вирішальними у боротьбі з комплексами щодо зовнішнього вигляду інтимної зони. Багато жінок після процедури відзначають значне підвищення самооцінки та поліпшення якості особистого й сексуального життя.

Сексуальне життя

Операція може позитивно вплинути на відчуття під час інтимної близькості бо може усунути біль і дискомфорт. Іноді пацієнтки повідомляють про підвищення чутливості зони після проведення втручання.

Медичні аспекти та ризики

Процедура також допомагає вирішувати проблеми, пов’язані з гігієною або частими запаленнями через надмірну тканину. Проте важливо обговорити всі можливі наслідки з кваліфікованим хірургом, щоб запобігти ускладненням.

"Лабіопластика – це не лише про зовнішній вигляд, а й про покращення якості життя, здоров’я та впевненості. Однак кожна пацієнтка повинна усвідомлено підходити до цього вибору, зважуючи всі "за" і "проти" разом із досвідченим фахівцем", – зазначає Дмитро Слоссер.

Дмитро Слоссер

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