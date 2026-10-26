"Обличчя Мар-а-Лаго": пластичний хірург пояснив, що стоїть за специфічним трендом краси жінок з оточення Трампа

Дональд Трамп і Сьюзен Делл / © Associated Press

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Зовнішність 78-річної Барбери Торнхілл, нової посадовиці Держдепартаменту США, стала однією з головних тем американських соцмереж. Приводом став її офіційний портрет, який 13 жовтня опублікував помічник держсекретаря Райлі Барнс. Користувачі порівнюють Торнхілл із філантропкою Сьюзен Делл, чия поява в Білому домі теж викликала хвилю обговорень, і називають обох прикладами так званого «обличчя Мар-а-Лаго». Українській стороні цей тренд відомий. Пластичний хірург Дмитро Слоссер пояснив особливості цього тренду в США, розказав про ймовірні пластичні операції жінок з оточення Дональда Трампа і поділився спостереженнями про українські реалії.

Барбера Торнхілл/Скрин фото допису Райлі Барнс в X

Сьюзен Делл / © Associated Press

Про що йдеться в мережі

«Обличчя Мар-а-Лаго» — це термін, що відсилає до резиденції Трампа. Ним описують специфічний тренд краси серед деяких жінок з оточення президента: агресивний контуринг, велику кількість філерів, щільний макіяж, підняті брови та об’ємні зачіски. Саме з цим стилем користувачі пов’язують образ Торнхілл. Частина коментаторів писала про нерухомий вираз обличчя на її фото, дехто жартував про «рептилоїдів» і фільм «Чужий». Сама Торнхілл розмови не коментувала й нічого не підтверджувала. Версії про травму чи опіки, які ходять в X, жодне надійне джерело не підтверджує.

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За словами Дмитра Слоссера, «обличчя Мар-а-Лаго» — це результат надмірного застосування філерів, ботулотоксину й агресивних підтяжок із мінімальним урахуванням анатомічних особливостей обличчя і вікових змін. «У результаті формується „маскоподібне“ обличчя з нерухомим чолом, жорстко окресленою щелепою та напруженою лінією губ. Це створює поверхневу імітацію молодості, але не завжди переконливу в деталях», — пояснює він.

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Лікар вважає, що цю естетику слід називати радше демонстративною, ніж індивідуальною. «Вона більше про бажання підкреслити статус і силу, а не про витончене старіння чи гармонізацію рис», — каже він. Власний підхід він описує як адаптивний: кожне втручання, за його словами, має підкреслювати унікальні риси людини, а не знеособлювати її відповідно до моди.

Що змінилося в обличчі Сьюзен Делл

Оцінюючи актуальні фото Делл, Слоссер зазначає, що обличчя має більш підтягнутий вигляд, а зона навколо очей відкритішою. «Тому можна констатувати, що було виконано комплексну операцію, до якої входить підтяжка обличчя та шиї і блефаропластика», — каже хірург. За його словами, не виключено, що операцію поєднали з косметичними ін’єкціями. «Надлишок препаратів може створювати „здивований“ вигляд», — додає він.

Сьюзен Делл зараз / © Associated Press

Сьюзен Делл зараз / © Associated Press

Сьюзен Делл у 2008 році / © Getty Images

Сьюзен Делл у 2006 році / © Getty Images

Сьюзен Делл у 2001 році / © Getty Images

Що змінилося в обличчі Барбери Торнхілл

У випадку Торнхілл Слоссер бачить подібні особливості омолодження обличчя. «Видно, що було виконано схожий комплекс у вигляді підтяжки обличчя і шиї», — каже він. Результат, за його словами, викликає в нього змішані почуття. «З точки зору естетики й зовнішнього вигляду моїх пацієнток після операцій, результати на фото мене дещо лякають», — зізнається лікар.

Водночас він не засуджує вибір самої посадовиці. «Кожна пацієнтка обирає пластичного хірурга, з яким вони співпадатимуть за смаками. Думаю, що саме такий зовнішній вигляд пані Барбера й хотіла отримати. Мабуть, вона такий результат вважає цілком прийнятним», — каже Слоссер.

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Барбера Торнхілл у квітні 2026 році / © Getty Images

Барбера Торнхілл у 2021 році / © Getty Images

Барбера Торнхілл у 2016 році / © Getty Images

Барбера Торнхілл у 2009 році / © Getty Images

Скільки це могло коштувати

За словами хірурга, вартість підтяжки обличчя в США стартує від 50 тисяч доларів і вище, і все залежить від досвіду та кваліфікації лікаря. «Мені відомо, що були прецеденти, коли вартість підтяжки обличчя могла зростати до 200 тисяч доларів і більше», — каже він.

Чому люди обирають «зроблений» вигляд

Слоссер пояснює, що такий вибір пацієнтів часто має психологічне підґрунтя. «Для когось це спосіб заявити про себе, для когось спроба компенсувати внутрішній дискомфорт. Деякі жінки намагаються використовувати зовнішність як інструмент впливу або самоствердження. Це іноді починається з фарбування волосся, а завершується серією естетичних втручань», — каже він.

Лікар наголошує, що відповідальний хірург зобов’язаний розпізнавати психологічний запит і за потреби направляти пацієнта до фахівця з ментального здоров’я. «Естетична медицина повинна допомагати, а не підсилювати внутрішній конфлікт», — підкреслює він.

Які тенденції зараз в Україні

За його спостереженнями, в Україні естетика, подібна до «обличчя Мар-а-Лаго», існує, але не є масовою. Її можна побачити серед окремих публічних осіб і пацієнтів преміум-сегменту, які прагнуть «помітних» результатів, проте такий підхід поступово втрачає актуальність. «Елементи штучного образу, як-от автозасмага, гіперкорекція, „заморожені“ риси, більше не є естетично привабливими в очах сучасного українського пацієнта», — каже хірург.

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Запит на красу, за його словами, змінюється. Пацієнти все частіше кажуть: «щоб це мало натуральний вигляд» чи «щоб ніби я просто добре відпочила». «Якщо раніше пацієнти зверталися з чітким бажанням змінити себе, то сьогодні вони все частіше хочуть залишитися собою, але в оновленій версії — з м’яким обрисом, природною мімікою й без відчуття „зробленого обличчя“», — розповідає лікар.

Тим, хто під тиском трендів хоче радикально змінитися, Слоссер радить спершу чесно відповісти собі, чи ви справді готові до таких змін: «Радикальні зміни — це завжди стрес. Не всі люди психологічно готові до того, що після операції можуть себе не впізнати», — застерігає він.

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