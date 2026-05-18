Обвисла шкіра: від профілактики до пластичної хірургії

© Credits

Реклама

Як запобігти обвисанню ще на етапі зниження ваги та які естетичні операції допоможуть позбутися зайвої шкіри, розповідає засновник COSMETIC SURGERY CLINIC, пластичний хірург Олександр Бебих.

«Під час різкого схуднення шкіра просто не встигає адаптуватись до нових об’ємів тіла, тому обвисає на животі, стегнах, плечах та спині, — каже Олександр Бебих. — Оптимальний темп схуднення — до 1% маси тіла на тиждень. Якщо худнути поступово, тонус шкіри зберігається і вона може скорочуватися самостійно. Водночас навіть ідеальний темп не гарантує повної відсутності обвисання, бо потрібно враховувати інші фактори — вік людини та її генетику. Спираючись на свій практичний досвід, скажу: якщо пацієнт швидко скинув понад 30 кілограмів, шкіра точно не скоротиться сама. Допоможе лише пластична хірургія».

Шкірний інтерес

Під час схуднення акцент потрібно робити на харчуванні. Їжа має бути багатою на білок та вітаміни A, C, E. Можна використовувати натуральні харчові добавки, які містять колаген: він покращує пружність шкіри. Частіше робіть фізичні вправи, які збережуть вашу м’язову масу та підтягнуть шкіру зсередини. Не зайвим буде звернутись до професійного косметолога. В сучасній косметології існує багато корисних процедур для шкіри: мезотерапія з колагеном, фізіотерапія, лазери…

Реклама

Після схуднення шкіра також потребує правильного догляду. Повністю повернути еластичність можна не завжди, але покращити тонус — цілком реально. Перший крок — зволоження. Використовуйте креми та лосьйони з компонентами, що утримують вологу (гіалуронова кислота, гліцерин, кераміди). Другий крок: масаж та стимуляція кровообігу. Це може бути м’який домашній масаж спеціальною щіткою для шкіри, або ж професійні процедури в салоні, які покращують мікроциркуляцію. Третій крок: водний баланс. Достатнє споживання чистої води підтримує тургор шкіри. Четвертий крок: контрастний душ. Контрастні температури покращують тонус шкіри.

Цікаві факти

Шкіра постійно оновлюється. Наприклад, поверхневий шар (епідерміс) оновлюється за 28–40 днів. Глибші шари шкіри оновлюються повільніше. Якщо шкіра довго була розтягнутою — як це буває при ожирінні чи вагітності — її еластичні волокна частково втрачають здатність скорочуватися.

Що пропонує пластична хірургія?

Абдомінопластика. Корекція форми живота не має фіксованого ліміту щодо видалення обвислої шкіри. При помірному надлишку хірург може прибрати смужку розміром 10-20 сантиметрів, а у випадку масивної втрати ваги (наприклад, після баріатрії), обсяг видаленої тканини може сягати 1-2 кілограмів. Ця процедура називається розширеною абдомінопластикою. Під час операції хірург може не тільки видалити зайву шкіру, а й зшити розтягнуті м’язи живота, щоб живіт пацієнта мав плаский і підтягнутий вигляд.

Брахіопластика. Шкіра на внутрішній поверхні плечей — одна з найменш еластичних зон тіла. Навіть при регулярних тренуваннях чи значному схудненні вона практично не зникає. Позбутися її допоможе хірургічна підтяжка рук. При легкому провисанні хірург видаляє кілька сантиметрів шкіри. При значному — 20–30 сантиметрів, оскільки видаляється велика складка шкіри від пахви до ліктя. Найкращий результат після брахіопластики досягається у пацієнтів зі стабільною вагою, коли тканини не піддаються подальшим змінам.

Реклама

Феморопластика. Приблизно 10% усіх пластичних операцій з контурної корекції тіла після схуднення становить підтяжка стегон. Це технічно складніша операція, оскільки внутрішня поверхня стегон постійно рухається під час ходи. Та й приховати післяопераційний рубець у цій зоні буває досить складно. Феморопластика часто виконується разом з абдомінопластикою або боділіфтом і зазвичай передбачає не лише висічення шкіри, а й видалення надлишків жирової тканини. Це дозволяє сформувати чіткий контур стегон. Пацієнти відзначають, що після операція шкіра менше натирається.

Мастопексія. Ключовий етап підтяжки грудей — видалення надлишку розтягнутої шкіри, яка спричиняє провисання. При легкому птозі (опущення молочних залоз — прим.) хірург здійснює мінімальну резекцію навколо ареоли, тому рубців практично не видно. При середньому та вираженому птозі видаляється значний обсяг шкіри, тому рубці більш помітні. Також через видалення шкіри об’єм грудей після операції може трохи зменшуватися. Втім, досить часто ця операція комбінується з ендопротезуванням, якщо пацієнт хоче відновити красиву форму та об’єм грудей.

Боділіфт. Для усунення обвислої шкіри на спині найчастіше застосовують боділіфт. Спина не пробачає швидкого схуднення, тому на ній з’являються горизонтальні складки, яких неможливо позбутися навіть якщо ви щодня буваєте у спортзалі. Прибрати обвислу шкіру зі спини досить важко, оскільки через постійний рух плечей та тулуба, шкіра зазнає різноспрямованого натягу. Водночас хірурги планують розрізи так, щоб їх можна було сховати під бюстгальтером або лінією нижньої білизни. Тому вони практично непомітні.

Коли видно результат?

Після великого схуднення на 50–100 кілограмів, хірурги можуть видаляти чималі обсяги шкіри та підшкірного жиру. Наприклад, за кілька операцій або одне велике комбіноване втручання, може набиратися приблизно 5–10 кілограмів тканин! Після видалення такого об’єму, остаточний вигляд тіла формується протягом кількох місяців: потрібно дочекатися, щоб зникли набряки та загоїлись тканини.

Реклама

Олександр Бебих

«Коли мова йде про видалення великих об’ємів шкіри, хірург завжди має думати про здоров’я пацієнта та сконцентруватися на майбутніх пропорціях його тіла, — говорить Олександр Бебих. — Шкіра — не просто надлишок тканини, який треба прибрати. Це живий орган із власними функціями та кровопостачанням. Якщо видалити забагато тканини — про що часто просять пацієнти — або створити надмірний натяг, гарантовано матимемо ускладнення. Я кажу про деформацію контурів тіла. Гарний результат — це завжди баланс. Тіло повинно мати природний, а не перетягнутий вигляд».

Новини партнерів