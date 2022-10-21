Омолодження за допомогою фейсліфтингу: показання та особливості пластичної хірургії обличчя

Чим старшими ми стаємо, тим менш еластичною стає шкіра і тим більше зморшок з’являється на обличчі. В таких випадках актуальним є хірургічне омолодження.

Фейсліфт, або простими словами підтягування обличчя, – поняття, яке містить у собі багато методик. Однак, для самого пацієнта не такою важливою є назва, як те, скільки знадобиться часу для операції, як довго будуть синці та набряки. Про показання та особливості пластичної хірургії обличчя й шиї розповів пластичний хірург Grace Clinic Вадим Сімонов.

Коли ліпше робити фейсліфт

Показання до проведення операції омолодження обличчя за допомогою хірургії виникають у віці від 35 до 40 років. Повторне підтягування може знадобитися у проміжку між 45 і 50 років. Чому такий великий діапазон – запитаєте ви. Бо ми всі різні – у нас різна структура, форма і тип старіння обличчя. Також не менш важливим є і спосіб життя.

Мить, коли людина поглянула на себе у дзеркало і зрозуміла, що відображення не відповідає її внутрішньому стану та відчуттям, і є першим дзвоником, аби записатися на консультацію до хірурга. Саме лікар зможе об’єктивно подивитися на вікові зміни – зморшки, складки, "провисання" окремих тканин – і визначити, яку саме операцію бажано робити та чи потрібна вона взагалі.

Фото: Grace Clinic

Чи безпечна процедура

Перед госпіталізацією пацієнтові роблять розгорнуте дослідження, проводяться консультації у анестезіолога та гінеколога. Це потрібно, щоб переконатися, чи немає прихованих або хронічних захворювань. Протипоказанням до операції може бути навіть типова застуда або грип.

Лише після повної діагностики та відсутності протипоказань можна проводити оперативне втручання. Це і є гарантіє того, що операція пройде без ускладнень. Залежно від методики, операція з фейсліфту триває від 2-х до 3-х годин. Одразу після оперативного втручання накладаються спеціальні пов’язки, які повинні утримувати переміщені тканини обличчя у правильному положенні.

Фото: Grace Clinic

Альтернативні варіанти

Сьогодні існує безліч технологій із підтягування обличчя – апаратні та безопераційні методи. Мініфейсліфт і мінісмас – процедури, які передбачають використання розсмоктувальних матеріалів (нитковий ліфтинг). Лікарі використовують різні модифікації фейсліфту, але всі вони мають на меті одне – уповільнити процеси старіння.

Якщо ж говорити про дієвість таких методик, то не варто очікувати від мініфейсліфтингу значного й довготривалого ефекту. Натомість класична методика або кругове підтягування обличчя, яким оперують більшість спеціалістів, – перевірена часом процедура, під час якої цілеспрямовано виділяють та переміщують глибші структури – SMAS і платизму. Саме їхнє оперування зменшує прояв набряків і синців після операції та дає довготривалий ефект.

Ще один важливий плюс – сучасна анестезія, вихід із якої не передбачає неприємних відчуттів (страху не прокинутися чи болю). Тепер апаратура настільки чітко відстежує стан пацієнта, зокрема й глибину сну, що погане самопочуття або ускладнення просто неможливі.

Скільки підтягувань обличчя можна робити протягом життя

Фейсліфт лікарі рекомендують робити не більше 2-3 разів за життя, інакше обличчя матиме не натуральний вигляд, адже в усьому потрібно знати міру. Статистика доводить, що жінки, які у віці 45-50 років зробили цю процедуру, задоволені результатом на все життя.

Вадим Сімонов - пластичний хірург / Фото: Grace Clinic

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