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- Пластична хірургія
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Операція заради тренду: 5 пластичних втручань, які не варто робити — і чому
Пластичний хірург клініки Lita Plus - Олександр Карпінський
Не все, що набирає популярності в Instagram, варте того, аби лягати під ніж. Деякі пластичні операції, які пацієнти просять найчастіше, насправді несуть більше ризиків, ніж користі. Часто вони не мають естетичного виправдання, або ж їхній ефект короткочасний — із високою ціною для здоров’я.
Пластичний хірург клініки Lita Plus Олександр Карпінський пояснює, чому деякі з найпопулярніших процедур він ніколи не рекомендує — і що варто обрати натомість.
1. Булхорн (Bullhorn lip lift): коли слід зупинитись
Операція булхорн — це хірургічне підняття верхньої губи, яке виконується шляхом висічення смужки шкіри під носом. Таким чином губу "піднімають", роблячи її візуально повнішою.
«Ця методика може бути доцільною у дуже вибіркових випадках. Але в більшості — результат виглядає неприродно, особливо в профіль. А рубець під носом помітний завжди. Його неможливо приховати навіть через роки», — пояснює Олександр Карпінський.
Альтернатива — мʼяке збільшення губ філерами або ліпофілінгом, які не залишають рубців, а результат можна регулювати.
2. “Лисячі очі” (Fox eyes): тренд, який розчаровує
«Лисячі очі» — модний ефект витягнутого зовнішнього кута ока, який став популярним завдяки соцмережам. Його досягають або нитками, або навіть хірургічно — шляхом підтяжки тканин скроневої зони.
«Пацієнти часто не розуміють, що ця зона дуже делікатна. Через кілька місяців ефект не просто зникає — тканини можуть опуститися ще нижче, або з’явиться асиметрія», — попереджає Олександр Карпінський.
Альтернатива — ендоскопічна підтяжка верхньої третини обличчя, яка дає природний результат без "перетягування", і зберігає анатомічні пропорції.
3. Імплантати в гомілки та сідниці: застаріла ідея з ризиками
Встановлення силіконових імплантатів у сідниці чи гомілки мало би формувати рельєф. І справді, це одна з найбільш запитуваних сьогодні операцій, але з нею також не все так ідеально.
«Ці імплантати часто зміщуються, провокують фіброз, деформації. У мене було чимало пацієнтів, яким доводилось їх видаляти — через постійний дискомфорт і візуальні дефекти», — зазначає пластичний хірург.
Як альтернативу він радить ліпофілінг, коли використовується власний жир пацієнта. Він натуральний, безпечний і дає м’який, анатомічний результат.
4. Видалення ребер: коли бажання талії стає небезпекою
Резекція нижніх ребер задля створення «осиної талії» — надзвичайно травматичне втручання. Окрім втрати захисту органів, є ризик деформації грудної клітки, порушення постави та хронічного болю.
«Жодна естетика не виправдовує такої шкоди здоровʼю. У довгостроковій перспективі це може серйозно вплинути на якість життя», — наголошує Карпінський.
Альтернатива — ліпосакція боків або скульптурна корекція талії, яка допомагає моделювати силует без втручання у кісткову структуру.
5. Тотальна капсулектомія без показань: хірургія “на вимогу”
Іноді пацієнти наполягають на повному видаленні капсули імпланту навіть за відсутності контрактури чи медичних показань. Часто — через поради з соцмереж.
«Це необґрунтована травма. Капсулу справді варто видаляти лише тоді, коли є фіброз, серома, підозра на ALCL. Інакше — це втручання заради спокою, а не здорового глузду», — підкреслює пластичний хірург клініки Lita Plus.
Альтернатива — індивідуальний підхід: оцінка стану тканин і зважене рішення, а не сліпе слідування порадам псевдоекспертів.
6. Hi-Def ліпосакція (абдомінальний прес): красива обіцянка, що не тримається
Hi-Def або спортивна ліпосакція — це методика, яка імітує рельєф «кубиків пресу», видаляючи жир між мʼязами. Проблема в тому, що це короткочасний результат.
«Усе виглядає ефектно лише в перші місяці. Але з віком або при наборі ваги шкіра втрачає пружність, і замість рельєфу пацієнт отримує хвилясту, нерівну поверхню», — пояснює Олександр Карпінський.
Альтернатива — робота з тілом у залі плюс мʼяка ліпоскульптура. Справжній рельєф — це не наслідок хірургії, а результат способу життя.
Пластична хірургія — це не про тренди. Це про баланс між бажаним і можливим, між естетикою та анатомією. Бажання змінити себе має ґрунтуватися на здоровому підході, а не на примарному ідеалі.
«Найкращий результат — це той, який виглядає як ваш, а не як чиясь інстаграмна маска. Пластика має бути розумною, без перегинів. І якщо хірург каже “ні” — це теж турбота про пацієнта», — підсумовує Олександр Карпінський.