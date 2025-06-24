Операція заради тренду: 5 пластичних втручань, які не варто робити — і чому

Олександр Карпінський - лікар-хірург клініки Lita Plus

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Не все, що набирає популярності в Instagram, варте того, аби лягати під ніж. Деякі пластичні операції, які пацієнти просять найчастіше, насправді несуть більше ризиків, ніж користі. Часто вони не мають естетичного виправдання, або ж їхній ефект короткочасний — із високою ціною для здоров’я.

Пластичний хірург клініки Lita Plus Олександр Карпінський пояснює, чому деякі з найпопулярніших процедур він ніколи не рекомендує — і що варто обрати натомість.

1. Булхорн (Bullhorn lip lift): коли слід зупинитись

Операція булхорн — це хірургічне підняття верхньої губи, яке виконується шляхом висічення смужки шкіри під носом. Таким чином губу "піднімають", роблячи її візуально повнішою.

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«Ця методика може бути доцільною у дуже вибіркових випадках. Але в більшості — результат виглядає неприродно, особливо в профіль. А рубець під носом помітний завжди. Його неможливо приховати навіть через роки», — пояснює Олександр Карпінський .

Альтернатива — мʼяке збільшення губ філерами або ліпофілінгом, які не залишають рубців, а результат можна регулювати.

2. “Лисячі очі” (Fox eyes): тренд, який розчаровує

«Лисячі очі» — модний ефект витягнутого зовнішнього кута ока, який став популярним завдяки соцмережам. Його досягають або нитками, або навіть хірургічно — шляхом підтяжки тканин скроневої зони.

«Пацієнти часто не розуміють, що ця зона дуже делікатна. Через кілька місяців ефект не просто зникає — тканини можуть опуститися ще нижче, або з’явиться асиметрія», — попереджає Олександр Карпінський.

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Альтернатива — ендоскопічна підтяжка верхньої третини обличчя, яка дає природний результат без "перетягування", і зберігає анатомічні пропорції.

3. Імплантати в гомілки та сідниці: застаріла ідея з ризиками

Встановлення силіконових імплантатів у сідниці чи гомілки мало би формувати рельєф. І справді, це одна з найбільш запитуваних сьогодні операцій, але з нею також не все так ідеально.

«Ці імплантати часто зміщуються, провокують фіброз, деформації. У мене було чимало пацієнтів, яким доводилось їх видаляти — через постійний дискомфорт і візуальні дефекти», — зазначає пластичний хірург.

Як альтернативу він радить ліпофілінг, коли використовується власний жир пацієнта. Він натуральний, безпечний і дає м’який, анатомічний результат.

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4. Видалення ребер: коли бажання талії стає небезпекою

Резекція нижніх ребер задля створення «осиної талії» — надзвичайно травматичне втручання. Окрім втрати захисту органів, є ризик деформації грудної клітки, порушення постави та хронічного болю.

«Жодна естетика не виправдовує такої шкоди здоровʼю. У довгостроковій перспективі це може серйозно вплинути на якість життя», — наголошує Карпінський.

Альтернатива — ліпосакція боків або скульптурна корекція талії, яка допомагає моделювати силует без втручання у кісткову структуру.

5. Тотальна капсулектомія без показань: хірургія “на вимогу”

Іноді пацієнти наполягають на повному видаленні капсули імпланту навіть за відсутності контрактури чи медичних показань. Часто — через поради з соцмереж.

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«Це необґрунтована травма. Капсулу справді варто видаляти лише тоді, коли є фіброз, серома, підозра на ALCL. Інакше — це втручання заради спокою, а не здорового глузду», — підкреслює пластичний хірург клініки Lita Plus.

Альтернатива — індивідуальний підхід: оцінка стану тканин і зважене рішення, а не сліпе слідування порадам псевдоекспертів.

6. Hi-Def ліпосакція (абдомінальний прес): красива обіцянка, що не тримається

Hi-Def або спортивна ліпосакція — це методика, яка імітує рельєф «кубиків пресу», видаляючи жир між мʼязами. Проблема в тому, що це короткочасний результат.

«Усе виглядає ефектно лише в перші місяці. Але з віком або при наборі ваги шкіра втрачає пружність, і замість рельєфу пацієнт отримує хвилясту, нерівну поверхню», — пояснює Олександр Карпінський.

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Альтернатива — робота з тілом у залі плюс мʼяка ліпоскульптура. Справжній рельєф — це не наслідок хірургії, а результат способу життя.

Пластична хірургія — це не про тренди. Це про баланс між бажаним і можливим, між естетикою та анатомією. Бажання змінити себе має ґрунтуватися на здоровому підході, а не на примарному ідеалі.

«Найкращий результат — це той, який виглядає як ваш, а не як чиясь інстаграмна маска. Пластика має бути розумною, без перегинів. І якщо хірург каже “ні” — це теж турбота про пацієнта», — підсумовує Олександр Карпінський.