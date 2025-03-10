Підтяжка вихідного дня: швидке омолодження чи компромісний варіант

Сучасна пластична хірургія розвивається в напрямку менш інвазивних і швидких процедур. Одним із таких методів є підтяжка вихідного дня – варіант фейсліфтингу, який має короткий реабілітаційний період.

Що таке підтяжка вихідного дня і чому вона все більше користується попитом серед жінок – розповів відомий пластичний хірург Дмитро Слоссер.

Що потрібно знати про процедуру

Ця методика передбачає корекцію провисання шкіри в нижній частині обличчя – в зоні щік і підборіддя. Операція проводиться через невеликі розрізи біля вух і триває в середньому 1,5–2 години. Вона менш травматична, ніж традиційний фейсліфтинг, а період відновлення займає близько тижня.

Експерти рекомендують цей вид підтяжки людям віком 40–50 років, які помітили перші виражені ознаки старіння: втрату чіткості контурів обличчя та зниження пружності шкіри. Проте важливо враховувати, що метод не дасть такого ж тривалого ефекту, як глибша підтяжка, і підходить лише тим, у кого ще немає значного птозу тканин.

Хоча підтяжка вихідного дня менш інвазивна, вона все ж є операцією, тому супроводжується ризиками: набряками, синцями та можливими ускладненнями в разі неправильної реабілітації. Важливо обирати хірурга з відповідним досвідом і враховувати всі протипоказання.

"Підтяжку вихідного дня повинен виконувати лише кваліфікований пластичний хірург, що досконало володіє цією сучасною технікою", – зазначає Дмитро Слоссер.

Як зберегти результат

Після процедури рекомендується ретельно доглядати за шкірою, використовувати сонцезахисні засоби, уникати різких коливань ваги та підтримувати загальний тонус шкіри завдяки косметологічним процедурам.

"Для довшого збереження привабливої зовнішності після підтяжки вихідного дня я можу порекомендувати вам користуватися якісним сонцезахисним чи зволожувальним кремом із SPF 50+, дотримуватися здорового способу життя та віддавати перевагу професійному догляду за обличчям", – додає пластичний хірург.

Дмитро Слоссер

Підтяжка вихідного дня може стати ефективним рішенням для тих, хто хоче швидко освіжити зовнішність, але варто зважити всі плюси й мінуси перед ухваленням рішення.

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