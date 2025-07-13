Після ринопластики: 7 заборон для пацієнта

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Які заборони для пацієнта існують в цей період розповів пластичний хірург, засновник COSMETIC SURGERY CLINIC Олександр Бебих.

Перша заборона: гостра їжа

Якщо ви полюбляєте гострі азійські страви — на певний час вам доведеться від них відмовитись. Одне з головних завдань пацієнта після ринопластики — уникати будь-яких факторів, що провокують набряки. Характерна особливість гострих соусів та спецій — вони збільшують приплив крові до обличчя. І це стосується навіть звичайного чорного перцю, який є у кожного на столі — він може викликати чхання, а сякатися у перші тижні після операції не можна. А от міф про повну заборону вживання солі лікар спростовує. Так, сіль затримує в організмі рідину, але помірне використання цього продукту не шкодить процесу відновлення. Просто, якщо ви любите занадто солону їжу — доведеться себе обмежити.

Друга заборона: алкоголь

Спиртні напої — теж табу. Алкоголь розширює судини та затримує в тканинах рідину. Якщо ви за вечерею вип’єте келих вина — зранку отримаєте додатковий набряк та синці під очима. Подібні «алкогольні» набряки небажані, оскільки гальмують процес відновлення. Ось конкретна статистика: протягом першого місяця після ринопластики набряк зменшується на 30-50%. Якщо в цей час вживати алкоголь — набряк зменшиться лише на 30-40%. Це погано, тому що набряк може деформувати ніс і пацієнту доведеться робити корекційну операцію. Ще один важливий момент: алкоголь може взаємодіяти з препаратами, які призначаються на час реабілітації. Щоб уникнути побічних реакцій лікар радить утриматись від алкоголю мінімум на 3 тижні.

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Третя заборона: куріння

У курців період реабілітації триває довше на 3-4 тижні. Про це свідчать не лише власні спостереження Олександра Бебиха, а й результати сучасних досліджень. Річ у тім, що куріння — головний ворог швидкого загоєння. Нікотин звужує судини та погіршує кровообіг носа саме в той момент, коли тканинам в зоні проведення операції потрібно більше кисню та поживних речовин. Набряки у курців тримаються довше. Шви гояться повільніше. Можуть утворюватись грубі рубці. Ще один статистичний факт: у курців ризик ускладнень після операцій на обличчі вищий на 30–40%, ніж у пацієнтів які не палять. Лікар радить: хочете гарний результат від ринопластики — забудьте про сигарети за два тижні до операції, а потім ще місяць про них не згадуйте.

Четверта заборона: фізичні навантаження

Після ринопластики категорично заборонено займатись спортом та важкою фізичною працею. Принаймні 1-2 місяці. Чому так важливо дотримуватись цієї рекомендації? Уявіть, що після операції ваш ніс — це свіжа скульптура з глини, яка набула форми, але ще не стала твердою і міцною. Будь-яке навантаження — тренажерний зал, пробіжка, домашня робота — підвищують тиск в судинах. Кров приливає до обличчя, набряк збільшується, зростає ризик зміщення структур носа, над якими так старанно працював хірург. Тому перші тижні після ринопластики вам потрібно відпочивати, відпочивати й ще раз відпочивати. Не можна навіть нахиляти голову вперед. Лікар пригадав, як у нього була пацієнтка, яка попри заборону зробила вдома прибирання. Протерла пил під диванами, зібрала з підлоги іграшки сина… Результат — набряк і кровотеча, які відтермінували процес одужання десь на два тижні.

П’ята заборона: сон на животі

Вдень ви можете контролювати свою поведінку, а от під час сну ризик пошкодити прооперований ніс значно зростає. Тому забороняється сон на животі. Якщо ви ляжете щокою або долілиць на подушку, ніс буде знаходитись під постійним тиском. Це може змістити його структуру чи викривити перегородку. Щоб уникнути можливих проблем, перший місяць після операції спати дозволяється виключно на спині. До того ж під спину потрібно покласти високу подушку, щоб голова була піднята на 30-40 градусів. Для додаткової фіксації обкладіть себе подушками, щоб випадково не повернутися на бік. Як варіант, купіть п-подібну подушку для вагітних. Деяким пацієнтам також подобається використовувати для сну подушку для авіаперельотів, яка добре фіксує шию.

Шоста заборона: ультрафіолет

Після ринопластики шкіра носа стає дуже чутливою до зовнішніх подразників. Особливу загрозу становлять ультрафіолетові промені, які викликають гіперпігментацію шкіри та підвищують ризик утворення рубців. Якщо ви зробили ринопластику в теплий період року, перші два-три місяці уникайте прямого сонячного проміння. Носіть капелюха та тримайтесь в тіні. Солярій теж заборонений. Штучний ультрафіолет набагато агресивніший за сонячне світло і завдає більше шкоди. У практиці лікаря був випадок, коли один похід пацієнтки в солярій закінчився тим, що її шкіра в ділянці носа вкрилась темними плямами. Щоб їх позбутися знадобилось додаткове лікування. Аби не мати таких проблем — краще не ризикувати.

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Олександр Бебих

Сьома заборона: прогули планових оглядів

Після операції пластичний хірург продовжує контролювати реабілітаційний процес, який триває 12 місяців. Лікар постійно знаходиться з пацієнтом на зв’язку та регулярно запрошує його на планові огляди. Це зустріч за 3-5 днів після операції, потім через два тижні, місяць, три, шість, дев’ять та дванадцять місяців. Найгірша помилка, якої може припуститися пацієнт — проігнорувати плановий огляд. Робити цього не можна, навіть якщо ви чудово почуваєтесь і всім задоволені. Наприклад, через пів року після операції лікар має не просто подивитись на прооперований ніс, а торкнутись його руками. Тільки так хірург може зрозуміти чи зафіксувалась правильна форма, чи не потрібна додаткова корекція. Тому коли пацієнти намагаються відмовитись від чергового планового огляду, бо їм ліньки їхати в клініку, лікарю доводиться пояснювати, що прогулювати цей візит заборонено.