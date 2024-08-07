Пластичний Хірург Максим Іванчук провів пластичну операцію самому собі

У світі пластичної хірургії існує багато видатних професіоналів, але рідко трапляється, щоб пластичний хірург вирішив провести операцію на собі. Це явище можна вважати унікальним і гідним поваги. Декілька таких пластичних хірургів здобули широку відомість, зробивши подібний вчинок. Одним із таких героїв став Максим Іванчук, відомий пластичний хірург, який застосував власну методику на собі, щоб довести її ефективність.

Максим Іванчук — один з пластичних хірургів, творець унікальних методик, які не тільки допомагають досягти бажаного результату, але й скорочують період реабілітації. Його професійний досвід становить понад десять років, протягом яких він провів багато найскладніших операцій, включаючи реконструктивні операції пацієнтам з серйозними травмами. Його "золоті руки" подарували впевненість тисячам пацієнтів. Рішення провести операцію на собі стало для нього серйозним викликом, до якого він готувався близько трьох років.

Операція була спрямована на корекцію лінії нижньої третини обличчя, включаючи "другий підборідок", і створення "кутів молодості" в області вилиць. У результаті шийно-підборідний кут став більш чітким, нижня щелепа сформувала прямий кут з вухом, а шкіра набула здорового тонусу, що призвело до омолоджувального ефекту.

Максим Іванчук розповів, що думка про проведення операції на собі з'явилася давно. Він не довірив би своє обличчя іншому спеціалісту, оскільки повністю впевнений у своїх авторських методиках, які дають ідеальний і довгостроковий результат за умови дотримання правил реабілітації. Підготовка включала теоретичну проробку, комп'ютерне моделювання, ретельне планування і психологічну готовність. Він проаналізував можливі ризики та розробив план дій у разі ускладнень.

фото зроблено на 6 день після операції

Операція тривала три години і була проведена під місцевою анестезією в його власній клініці в Дубаї, де він є головним хірургом. Усі етапи операції пройшли гладко і без ускладнень.

Максим Іванчук довів, що є одним із найкращих спеціалістів у своїй галузі, продемонструвавши свої унікальні навички та глибоке знання пластичної хірургії.