Плюси та мінуси ліпофілінгу: розповідає пластичний хірург

© Credits

Реклама

Про реальні переваги та недоліки процедури ліпофілінгу розповів засновник COSMETIC SURGERY CLINIC, пластичний хірург Олександр Бебих.

Хто був першим

Перша вдала спроба ліпофілінгу була зафіксована 1893 року, коли німецький хірург Густав Адольф Неубер використав підшкірний жир пацієнта, щоб прибрати дефект під його оком, який утворився внаслідок інфекції. Втім, батьком сучасної ери ліпофілінгу вважають американського пластичного хірурга Сідні Коулмана. 1987-го він розробив стандартизовану процедуру забору, очищення та введення жиру, яка отримала назву «Метод Коулмана». Він і дотепер вважається золотим стандартом у пластичній хірургії.

«Ліпофілінг можна сміливо назвати найкращим біосумісним методом корекції зовнішності, оскільки під час операції використовується власна тканина пацієнта, яка добре приживається і не викликає алергічних реакцій, — каже Олександр Бебих. — До того ж у жирі містяться мезенхімальні стовбурові клітини, які мають властивість оновлюватися та омолоджувати шкіру. Досить часто після ліпофілінгу пацієнти зазначають, що їхня шкіра стала пружною. Звісно, не для всіх комфортна ідея пересадження жиру з одного місця в інше. Саме цей психологічний момент іноді заважає людині зважитися на операцію. Аргументом для переконання може бути той факт, що власна жирова тканина — найкращий природний філер (препарат, який вводять під шкіру для корекції контурів чи збільшення об’єму — прим.). Це завжди найкращий вибір, якщо ви хочете омолодити обличчя або зробити гарну форму грудей чи сідниць».

Реклама

Ліпофілінг обличчя

За даними Міжнародного товариства естетичної пластичної хірургії (ISAPS), 2023 року ліпофілінг обличчя увійшов до топ-10 найпопулярніших естетичних процедур. За допомогою ліпофілінгу можна зробити корекцію контурів обличчя, збільшити об’єм губ, заповнити западини під очима, згладити зморшки та покращити структуру шкіри.

«Власне, ліпофілінг — це дві корисні процедури в одній операції, адже ми не лише омолоджуємо обличчя пацієнта, а й робимо ліпосакцію ділянки-донора. Тобто стегна, живіт чи боки стануть стрункішими, — запевняє Олександр Бебих. — Сучасні методики дозволяють вводити жир дуже малими порціями, рівномірно розподіляючи його від глибоких шарів до поверхневих. Завдяки цьому обличчя стає гладеньким, немає так званого ефекту напомпованості. Щодо мінусів: після операції частина жиру розсмоктується — зазвичай це 30–50 відсотків, — тому може виникнути потреба в повторній процедурі. Але кожен професійний хірург знає: краще „недолити“, ніж створити на обличчі набряк. Взагалі післяопераційні набряки та синці зникають приблизно за два тижні. Цей момент потрібно врахувати, бо зробити ліпофілінг у вихідні, а від понеділка повернутися до роботи вам не вдасться. Також операція протипоказана людям з малою кількістю підшкірного жиру. Їм краще обирати штучні філери. Ця процедура коштує дешевше, але й ефект від неї зберігається не так довго».

Ліпофілінг грудей

Своє місце серед популярних естетичних процедур ліпофілінг грудей посів 2022 року, коли кількість проведених операцій у всьому світі зросла на 30%. Ця процедура чудово підійде жінкам, які хочуть виправити асиметрію грудей.

«Це ідеальний варіант вирішення проблеми для жінок, які почуваються дискомфортно через те, що мають груди різного розміру, — говорить Олександр Бебих. — Переваг тут декілька. По-перше, після ліпофілінгу груди мають природніший вигляд. По друге, до мінімуму зводяться всі ризики ускладнень. Нагадаю, жирова тканина чудово приживається: 50% введеного жиру гарантовано залишаються. По-третє, під час операції ми робимо мікропроколи, а отже, не буде рубців. Пацієнтам також подобається, що результат ліпофілінгу можна оцінити практично одразу, хоча остаточний вигляд грудей сформується через 5–6 місяців. Операція знов-таки не підходить занадто худим — хірургу просто ніде брати матеріал для пересадження. Жир пацієнта застосовуються і під час встановлення імплантатів, щоб отримати найкращі форми».

Реклама

Олександр Бебих

Ліпофілінг сідниць

За останні 5 років кількість операцій з корекції форми сідниць у США зросла на 70%. В Україні ліпофілінг сідниць становить близько 15% від усіх операцій з моделювання тіла. Ця процедура буде корисною, якщо ви хочете отримати кращу форму сідниць, відкоригувати асиметрію або прибрати дефекти тіла, які з’явилися внаслідок травм.

«Для того, щоб хірург міг сформувати пацієнтові гарні сідниці, потрібно використати 250–600 мілілітрів жиру на один бік, — розповідає Олександр Бебих. — Жир забирається з ділянок, де є надлишок, потім очищається і вводиться малими порціями через тонкі канюлі. Операція проходить під загальною анестезією і триває кілька годин. Деяких пацієнтів найбільше лякає не сама операція, а слова хірурга про те, що 2–3 тижні після ліпофілінгу не можна сидіти на сідницях. Ще один момент: іноді пацієнт у захваті від результатів операції, а через три місяці скаржиться, що об’єм сідниць зник або виникла невеличка асиметрія. Це звичайне явище, бо частина жиру поступово розсмоктується. Але все це можна виправити повторною процедурою. Коли зустрічаю пацієнтів, яким робив ліпофілінг сідниць 5–6 років тому, вони завжди задоволені результатом і не шкодують, що зважилися на цю операцію. Якщо ви тримаєтеся в одній вазі і не приймаєте гормональні препарати — ефект від ліпофілінгу збережеться на роки».