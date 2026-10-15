Популярна пластична хірургія: тренди, які змінюють уявлення про красу

Популярна пластична хірургія / © www.credits

Реклама

Пластична хірургія дедалі частіше стає не способом кардинально змінити зовнішність, а можливістю скоригувати зміни, які не відповідають внутрішньому самовідчуттю людини. За даними звіту American Society of Plastic Surgeons (ASPS) у 2025 році кількість косметичних процедур зросла на 7% проти 1% роком раніше. Видання NewBeauty виокремило 5 тенденцій, які визначають сучасний підхід до естетичної медицини.

Більше операцій після схуднення

Популярність препаратів для зниження ваги на основі GLP-1 впливає і на запити до пластичних хірургів. За даними ASPS, 82% опитаних хірургів повідомили про звернення пацієнтів, пов’язані з використанням таких препаратів. Це не означає, що всі консультації завершуються операціями, проте тенденція досить помітна.

Реклама

Після значного схуднення людей може турбувати надлишок шкіри на животі, руках і стегнах, а також втрата об’єму в окремих ділянках тіла. Тому замість однієї операції пацієнтам іноді рекомендують комплексну корекцію.

Реклама

Підтягування

У 2025 році кількість підтягувань брів зросло на 29%, а підтягувань рук і шиї — на 21% для кожної процедури. Збільшився також попит на підтягування стегон, обличчя та грудей.

Окремо вирізняється ліпофілінг обличчя — процедура, під час якої для відновлення об’єму використовують власну жирову тканину пацієнта. Кількість таких операцій зросла на 39% — це найбільший приріст серед процедур, наведених у звіті.

Загалом тенденція свідчить про інтерес не лише до підтягнутої шкіри, а й до відновлення природних об’ємів обличчя та тіла.

Збільшення грудей, проте без надмірного об’єму

Кількість операцій зі збільшення грудей у 2025 році зросла на 11%. Водночас змінюються побажання пацієнток щодо розміру імплантів.

Реклама

36% опитаних хірургів відзначили тенденцію до вибору менших імплантів, тоді як про збільшення їхнього розміру повідомили лише 12%. Більшість фахівців зазначили, що вподобання щодо розміру залишилися приблизно на рівні попередніх років.

Отже, збільшення грудей не втрачає популярності, проте частина пацієнток віддає перевагу помірнішим змінам.

Попит на збільшення сідниць знижується

У 2025 році кількість операцій із ринопластики та BBL — збільшення сідниць за допомогою пересадження власного жиру — знизилася на 5%. Кількість операцій зі зменшення грудних залоз у чоловіків скоротилася на 8%.

Хірурги також повідомляють про менший інтерес до BBL у власній практиці. Водночас деякі пацієнти звертаються, щоб зменшити або скоригувати результат попередніх операцій.

Реклама

Старші пацієнти активніше обирають естетичні процедури

Найбільше зростання за віковими групами зафіксували серед людей віком від 66 років, кількість косметичних процедур збільшилася на 24%. Натомість серед дорослих молодших за 36 років показники знизилися. Водночас майже половину всіх косметичних операцій і далі обирають люди віком від 36 до 55 років.

Ці зміни можна пояснити тим, що люди довше залишаються активними та переосмислюють поняття здорового старіння. Для багатьох важливо, щоб зовнішність відповідала їхньому самовідчуттю, а не просто певним стандартам краси та молодості.

Статистика показує зміщення акцентів у пластичній хірургії від прагнення до максимально помітних змін, до корекції наслідків схуднення, відновлення об’єму та помірніших естетичних рішень. Проте попри тренди, рішення про операцію має ґрунтуватися на індивідуальних потребах, реалістичних очікуваннях і консультації з кваліфікованим лікарем.

Новини партнерів