Повернути секс, красу та впевненість: які операції допомагають відновитися після пологів

Безумовно, народження дитини – справжнє щастя, проте багато жінок після пологів стикаються з численними проблемами у повсякденному та інтимному житті.

Різкі зміни в організмі або значна втрата ваги часто призводять до того, що жінки вирішують пройти низку операцій, щоб відновити фігуру, яку вони мали до вагітності.

Чи справді жінкам необхідна пластична операція аби повернути впевненість у собі, розповідає Варсік Дадаян – кандидатка медичних наук, хірургиня вищої категорії клініки пластичної хірургії Grace Clinic.

Що таке mommy makeover

Mommy makeover (у перекладі з англійської "перетворення матусі") – індивідуальний комплекс операційних втручань, спрямованих на відновлення жіночого тіла та його контурів після вагітності. Найчастіше комплекс являє собою такі операції: підтягування грудей, абдомінопластику, ліпосакцію, інтимну пластику.

Ці операції в одній комплексній процедурі призводять до неймовірної трансформації. Однак таке поєднання операцій вимагає високої майстерності та уваги до деталей. Також варто пам’ятати, що схема перевтілення для кожної пацієнтки будується індивідуально і вона може змінити цю комбінацію відповідно до своїх потреб.

Розглянемо кожну операцію окремо

Підтягування та збільшення грудей

Після годування грудьми чи різкої втрати ваги жінки часто залишаються із обвислими грудьми. Процедура збільшення грудей усуває таку косметичну проблему, змінює їхню форму і додає їм об’єм за допомогою перенесення жиру або імплантів.

За окремими індивідуальними показниками лікар може порадити виконати підтягування грудей. Ця операція також дозволяє створити молодший вигляд, адже зона ареоли (пігментована ділянка навколо соска) повертається до центру грудей. За бажанням можна поєднати всі ці процедури.

Абдомінопластика

Після пологів свій тонус втрачають не лише груди, а й живіт. Процес природних пологів залишає надлишок шкіри навколо живота та ослаблені м'язи. Підтягування живота, також відоме як абдомінопластика, усуває обидві проблеми шляхом видалення надлишку шкіри та жиру в цій зоні і підтягування м’язів. Унаслідок жінки можуть отримати плаский і підтягнутий живіт.

Також часто після пологів можна зустріти сильні прояви діастазу, який негативно впливає на життя жінки (це розбіжність правої та лівої прямих м'язів живота пропорційно білої лінії – волокнистої структури передньої черевної стінки, яка розташована посередині). Він виникає, якщо незабаром після пологів м'язи не повертаються на місце.

Інтимна пластика

Незадоволення зовнішнім виглядом статевих органів може призвести до дискомфорту, втрати лібідо, відмови від інтимного життя. Ще часто жінки втрачають впевненість у собі, скаржаться на біль під час статевого акту й сечовипускання. Зміна форми статевих губ заважає носити гарну білизну і обтислий одяг, нерідко розвивається депресивний настрій. Але навіть за відсутності больових відчуттів та дискомфорту, велика кількість жінок звертається до лікаря задля повернення естетичного вигляду та підтягнутості своїх статевих органів. Після процедури зберігається анатомічна будова статевих органів та губ, підвищується чутливість під час сексуальної близькості, повертається здоровий м'язовий тонус.

Лабіопластика

Під час пологової діяльності саме малі статеві губи зазнають найбільшого розтягування. Вони починають провисати та/або збільшуються у розмірі. І тут допоможе резекція частини тканин (операція часткового видалення ураженого органа). За допомогою операції можна зберегти будову малих статевих губ. Щодо пластики великих статевих губ, вона виконується набагато рідше. Показаннями до оперативного втручання є втрата обсягу чи тонусу великих статевих губ.

Чому процедури виконують комплексно

Комплекс – це економія часу. Під час одночасного виконання всіх процедур скорочується етап післяопераційного відновлення, а ще це дозволяє знизити навантаження на організм.

Скільки часу займає реабілітація

Реабілітація триває дещо довше, ніж після кожної з цих операцій окремо. Вона полягає в обмеженні фізичних навантажень протягом місяця, носінні спеціальної компресійної білизни в зоні грудей та живота. Результат: фігура візуально має гармонійний вигляд незалежно від кількості перенесених вагітностей. Перевага у тому, що ви проходите реабілітацію лише один раз, а не після кожного хірургічного втручання.

Коли можна робити операцію

Зазвичай рекомендують робити операцію не раніше ніж через 6 місяців після закінчення годування. Саме стільки потрібно організму для відновлення після пологового стресу. Цю операцію також рекомендують робити тоді, коли ваша вага досягла найкращих показників, наближених до допологових.

І так після mommy makeover ви можете знову народжувати, але не варто забувати, що наступна вагітність позначиться на результаті операції.

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