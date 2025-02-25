Провисання шкіри після схуднення: пластичний хірург розповів, які операції допоможуть вирішити проблему

Провисання шкіри – проблема, з якою стикаються люди після великого схуднення (мінус 20 кілограмів і більше).

Як худнути правильно та чи можна позбутися провисання шкіри за допомогою косметичної операції, ми запитали у пластичного хірурга Олександра Бебиха.

"Людина набирає вагу поступово, місяць за місяцем. З кожним новим кілограмом збільшується і площа шкіри: вона розтягується, наче еластична тканина. Не дивно, що після великого схуднення на пацієнтів чекає неприємний сюрприз – обвисла шкіра, яка не може швидко скоротитись до колишніх розмірів. Уникнути провисання шкіри можна лише під час повільного схуднення. Мова йде про мінус 1-2 кілограми на місяць. Звісно для людей з вагою понад 150 кілограмів – це не варіант, адже їм потрібно позбутися кількох десятків кілограмів якомога швидше. Тому сьогодні, коли потрібно швидко скинути велику вагу, люди обирають спорт, дієту, баріатричну операцію або дивляться в бік препарату Ozempic, бум якого наразі спостерігається у всьому світі", – розповів пластичний хірург.

Стрімке схуднення

Препарат Ozempic був створений для лікування діабету 2-го типу, але популярним став завдяки здатності знижувати вагу. Діюча речовина ліків – семаглутид – знижує апетит і дарує відчуття ситості. Останні клінічні дослідження показують, що пацієнти, які приймають 1 мг Ozempic щотижня – худнуть приблизно на 4-6 кілограмів за 3 місяці. Але в реальних відгуках пацієнти зізнаються, що за місяць зникають від 7 до 10 кілограмів.

"Після експрес-схуднення пацієнти щасливі й незадоволені одночасно, – говоить Олександр Бебих. – Щасливі, бо знову можуть одягнути улюблену сукню чи джинси меншого розміру. Нещасні, бо коли бачать у дзеркалі свою шкіру, яка обвисла після схуднення, не знають, що з цим робити.

Втім, найчастіше з подібними проблемами до нас звертаються пацієнти, які робили баріатричні операції. Наприклад, резекцію шлунку при ожирінні. Суть операції полягає в тому, що хірург видаляє ту частину шлунка, яка виробляє гормон ґрелін – він впливає на відчуття голоду. Після операції апетит знижується і, якщо початкова вага пацієнта була 140 кілограмів, за рік він може схуднути на 50-70 кілограмів. На жаль, зайва шкіра нікуди не дінеться. І тут здатна допомогти лише пластична хірургія".

Яку операцію з корекції шкіри обрати?

Існує кілька процедур для корекції шкіри. Кожна з них має своє призначення.

Абдомінопластика – пластична операція для підтяжки живота, під час якої видаляється зайва шкіра. Призначається пацієнтам із провисанням шкіри після схуднення або вагітності. Результат абдомінопластики – плаский і підтягнутий живіт.

Боділіфтинг або циркулярна підтяжка тіла. Під час процедури хірург видаляє зайву шкіру на животі, спині, стегнах та сідницях. Найчастіше призначається пацієнтам, які позбулися зайвої ваги завдяки баріатричній операції.

Брахіопластика або підтяжка шкіри рук – процедура видалення зайвої шкіри з внутрішньої частини рук. Якщо після схуднення у пацієнта з’явились так звані "крила" (провисання шкіри на руках), йому призначать саме цю процедуру.

Феморопластика або підтяжка шкіри внутрішньої частини стегна. Завдання хірурга – видалити обвислу шкіру з внутрішньої поверхні стегна. Після цього стегна мають більш естетичний вигляд.

Фейсліфтинг або підтяжка обличчя. Застосовується, якщо потрібно прибирати провисання шкіри на шиї, видалити зморшки та повернути обличчю чіткий контур. Це не лише метод боротьби з провисанням шкіри, а й чудовий спосіб хірургічного омолодження.

Мамопластика або підтяжка грудей дозволяє жінкам зменшити провисання шкіри та повернути їй еластичність після вагітності та грудного вигодовування.

"Якщо провисання шкіри не дуже помітне, але пацієнт про нього знає й комплексує – насамперед можна обійтись без хірургічного втручання, застосувавши малоінвазивні методи, – стверджує лікар. – Це може бути RF-ліфтинг, який стимулює вироблення колагену радіохвилями. Лазерне омолодження, яке підтягує шкіру не залишаючи розрізів. Або нитковий ліфтинг – підтяжка шкіри нитками, що з часом розсмоктуються. Але коли до нас приходить людина після великого схуднення – єдиний варіант, все ж таки, пластична операція".

Як худнути правильно?

Худнути без значного провисання шкіри можна, але для цього потрібно враховувати кілька важливих факторів. Головний – еластичність шкіри залежить від віку та генетики людини.

"Нашу шкіру роблять пружною колаген та еластин, але з віком вироблення цих білків в організмі зменшується. Ось чому після 40 років шкіра відновлюється повільніше, – говорить пластичний хірург. – Тому не ставте собі мету – худнути на 2 кілограми на тиждень. Це точно призведе до провисання. Дайте шкірі час на відновлення. Для покращення еластичності шкіри можу порадити ручні та водні масажі: вони чудово стимулюють кровообіг. Корисними будуть плавання у басейні та регулярний контрастний душ.

Олександр Бебих

Будьте активними, але уникайте надмірних фізичних навантажень: вони можуть дати протилежний ефект. Так, ви позбудетесь кількох додаткових кілограмів, але шкіра провисне ще більше. Також під час повільного схуднення потрібно дотримуватись правильного харчування. Додайте в раціон продукти багаті на білок. Виробляти колаген допомагає вітамін С. Звісно всі ці поради більше стануть у пригоді тим, кому потрібно позбутися 10-20 кілограмів за рік. Людям із великою вагою доведеться змиритись з тим, що операція з корекції шкіри – один із елементів процесу великого схуднення. Додам, що за даними Американської асоціації пластичних хірургів, приблизно 40% пацієнтів, які потребують корекції шкіри, звертаються за допомогою якраз після великого схуднення. І добре, що ми можемо їм допомогти".

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