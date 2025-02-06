Ринопластика: види, їхні переваги і недоліки

Кожен із видів ринопластики – закритої і відкритої – має свої переваги та недоліки. Який саме вам потрібен, щоб покращити розмір та форму носа, або ж виправити проблеми з диханням, розповів пластичний хірург Олександр Бебих.

"Основна відмінність між закритою та відкритою ринопластикою полягає у методі доступу до структур носа під час операції, – пояснює Олександр Бебих. – Під час відкритої ринопластики хірург робить розріз на колумелі – це шкіряна перегородка між ніздрями – щоб мати повний доступ до хрящів, кісток та м’яких тканин. Під час закритої – всі розрізи виконуються всередині носових ходів. Яка техніка виконання необхідна пацієнту, можна вирішити лише під час огляду. Спершу хірургу потрібно оцінити анатомію носа та зрозуміти, які маніпуляції треба буде зробити, щоб людина отримала бажаний результат".

Факт

850 000 операцій з ринопластики виконується у світі щороку. Такі дані наводить Міжнародне товариство естетичної пластичної хірургії (ISAPS). 65% пацієнтів становлять жінки, які обирають переважно естетичну ринопластику. Чоловіки частіше потребують функціональної або реконструктивної ринопластики, щоб позбутися проблем із диханням.

Закрита ринопластика

"Закрита ринопластика ідеально підходить для корекції легких та помірних дефектів носа, – розповідає Олександр Бебих. – Це може бути корекція горбинки носа. Виправлення легкої асиметрії. Мінімальні зміни кінчика носа. У деяких випадках ми можемо навіть попрацювати над викривленням носової перегородки. Тому цей тип операції найкраще підійде людям, які хочуть виправити незначні естетичні дефекти, в яких немає серйозних анатомічних проблем із носом".

Переваги

Непомітний рубець. Це перша й головна перевага закритої ринопластики, про яку вам повідомлять під час консультації. Хоча відсутність рубця не означає, що хірург не робить розрізів. Просто всі вони виконуються всередині ніздрі.

Мінімальна травматизація. Хірург мінімально травмує тканини, оскільки робить все для того, щоб кровоносні судини та нервові закінчення залишились неушкодженими. Це також запобігає формуванню грубих гіпертрофічних рубців.

Менший час операції та швидше відновлення. Закрита ринопластика зазвичай триває менше часу, ніж відкрита. Завдяки меншій травматизації реабілітація теж проходить легше – синці і набряки зникають вже за 2-3 тижні.

Недоліки

Обмежений доступ до структур носа. Закрита ринопластика не дає можливості виправити складні дефекти носа. Іноді хірургу потрібно візуально бачити певні структури носа, тому рішення про відкритий тип ринопластики може бути прийняте ним навіть під час операції.

Залежність від майстерності хірурга. Вузький доступ до зони проведення операції вимагає від хірурга високого рівня кваліфікації. Тож краще обирати спеціаліста з великим досвідом подібних операцій.

Відкрита ринопластика

"Метод відкритої ринопластики підійде, коли людині потрібна серйозна зміна форми носа, або відновлення його функцій, – каже Олександр Бебих. – Під час операції робиться розріз на колумелі та піднімається шкіра з хрящів та кісток, щоб відкрити анатомічний каркас. Це дозволяє чітко бачити структури носа та здійснювати точні маніпуляції. Без відкритої ринопластики не обійтись тим, хто хоче виправити асиметрію носа, випрямити викривлену спинку носа, позбутися вроджених дефектів або зробити реконструкцію носа після травм та невдалих операцій. Додам що приблизно 25% подібних операцій виконуються для виправлення проблем із диханням".

Переваги

Кращий огляд і точність. Відкрита риносептопластика дозволяє здійснювати маніпуляції, які неможливі при закритій процедурі. Також хірург може переконатись, що в ході операції не виникло вторинних деформацій. Укріпить тканини носа таким чином, щоб вони стояли як залізобетонна конструкція. Лише після цього знову накриє ніс шкірою.

Більш прогнозований результат. Цей метод більш зручний для хірурга, тому він може легко працювати над симетрією та пропорціями носа. А це гарантія того, що після операції пацієнт отримає саме той результат, на який очікував.

Недоліки

Рубець на колумелі. Зазвичай розріз на колумелі малопомітний, але в деяких випадках може залишитись невеликий шрам. Також при відкритій риносептопластиці неможливо обійтись без укріплення носових структур. Тому приблизно на два тижні ніс закривається в лангету, яка є зовнішнім фіксатором для носа.

Більша травматичність. Хоча операція проводиться на ділянці, яка становить приблизно пів відсотка нашого тіла – на ній скупчилось багато структур: кістки, м’язи, слизова, хрящ, волосся… Все це страждає в процесі хірургічного втручання. Не дивно, що з’являються більш виражені набряки, які спадають повільніше, ніж після закритої ринопластики.

Триваліший період реабілітації. Перше враження про форму носа пацієнт отримує через 1–2 місяці, коли набряки зменшаться і ніс стане виглядати більш природно. Повний період реабілітації триває від 6 до 12 місяців. Звісно при умові, якщо пацієнт буде дотримуватись усіх рекомендацій лікаря.

Олександр Бебих

"Іноді пацієнти бувають незадоволені результатами ринопластики і просять повторної корекції, – розповідає Олександр Бебих. – Її можна зробити лише через рік. Якщо вам пропонують зробити подібну операцію раніше, знайте – це дуже небезпечно. Рубець накладений на рубець сформує гіпертрофічний рубець, який із часом може розростатися. Втім згідно зі статистикою, 90% пацієнтів залишаються задоволені результатами і лише 10% потребують корекційної операції".

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