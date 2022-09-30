Ринопластика: як обрати лікаря та на що звернути увагу перед операцією

Це популярна процедура, яка була і залишається однією з найскладніших операцій в хірургії, адже під час її проведення хірург має узгодити три різні за своїми властивостями тканини: кісткову, хрящову та покровну (шкіру та підшкірні тканини). Окрім того, ділянку носа неможливо "приховати" одягом чи волоссям, тому помилки у цій сфері можуть призвести до складних психологічних розладів, інколи навіть трагічних наслідків.

Про те як правильно обрати лікаря-хірурга і на що звернути увагу під час підготовки до ринопластики, розповів лікар-ринолог Grace Clinic Олег Компанієць.

Відкрита ринопластика

Існує дві техніки проведення ринопластики: відкрита і закрита. Відкрита технічно простіша і чимало фахівців змогли освоїти цю технологію, однак, вона немає жодних переваг.

Недоліки такого втручання:

воно значно травматичніше для пацієнта;

рубці не завжди залишаються непомітними та можуть видавати себе як зміною кольору, так і якістю самого рубця;

у місці розтину назавжди перетинаються нерви та судини, що неодмінно приводить до післяопераційного дискомфорту в зоні кінчика носа;

пацієнт потребує значно довшого реабілітаційного періоду;

час самої операції також значно довший;

після такої операції навіть досвідчений хірург не зможе гарантувати точну відповідність заявленому плану, оскільки він побачить результат своєї роботи тільки тоді, коли накладені усі шви на післяопераційну рану.

Закрита ринопластика

У разі закритої ринопластики хірург має змогу контролювати на кожному етапі операції зміну форми носа. Тому закрита ринопластика пріоритетна для пацієнта з точки зору відповідності кінцевої форми носа до заявленого плану операції. Хірурги, які володіють технікою закритої ринопластики, апріорі можуть зробити операцію відкритим методом, але роблять це рідко.

Функціональність

Пластичні хірурги все частіше починають розуміти важливість функціональності, тому запрошують на операцію отоларингологів для того, щоб останні забезпечили функціональний ефект. У такому разі кожен фахівець насамперед дбає про найкращий результат у своїй сфері, внаслідок чого між колегами часто трапляється конфлікт інтересів.

Саме тому ліпше, коли лікар розуміється як на внутрішній структурі носа, так і на зовнішній його анатомії. Пластичний хірург, який не має базової освіти отоларинголога та не знається на анатомії носової порожнини, проте навчився робити пластику – не найкращий вибір.

Запорука успішного результату

Головна та єдина умова успішної ринопластики – ніс після операції має бути таким, як очікував (замовляв) пацієнт. Тому передопераційне моделювання – обов’язкова умова перед проведенням операції. Узгодження "на пальцях", малюнках або на віддрукованих фото можуть призвести до неочікуваного для пацієнта результату.

Коли результат вважається вдалим

Ніс після операції має мати природний вигляд, ніби операції і не було. Однак якщо після ринопластики оточення помічає, що ваш ніс змінився – це не комплімент. А от якщо пацієнт чує фрази: "Ти помолодшала", "Ти погарнішала", "Зізнавайся до якого косметолога почала ходити", знайте – це дійсно результат професійності вашого хірурга.

Розмір та форма мають значення

У 80% випадків ніс дійсно здатний суттєво змінити риси обличчя. Однією із важливих гарантій, яку має дати хірург – ніс буде саме таким, яким його побачив пацієнт на моделюванні. Спрогнозувати, прорахувати та реалізувати це можна і потрібно. Головне, аби результат відповідав очікуванням пацієнта, адже завдання хірурга не просто зробити ліпше, а розкрити весь можливий потенціал зміни зовнішності, показати, як можуть "заграти" очі або розкритися риси обличчя, які до цього були непомітними.

Лікар-ринолог Олег Компанієць

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