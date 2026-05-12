Ключову роль у цей період відіграє харчування, запевняє засновник COSMETIC SURGERY CLINIC, пластичний хірург Олександр Бебих. Що їсти, щоб отримати найкращий результат?

«Після хірургічного втручання організм починає працювати в режимі активного відновлення: буквально „латає“ пошкоджені тканини й будує нові. Для цього йому потрібні ресурси — білки, вітаміни та мікроелементи. Все те корисне, що ми отримуємо з їжі, — розповідає Олександр Бебих. — Від раціону залежить, як швидко зникнуть набряки та синці, чи будуть ускладнення. У моїй практиці був випадок, коли чоловіку зробили пластику носа, а за кілька днів він святкував свій день народження. І звісно підняв келих вина за своє здоров’я. В результаті отримав об’ємний набряк з кровотечею, а реабілітація суттєво затягнулась. Алкоголь після операції не просто небажаний, а реально може зіпсувати роботу хірурга. Не треба недооцінювати роль харчування. Їжа безпосередньо впливає на швидкість відновлення. Наприклад, у трьох найпопулярніших пластичних операцій є свої побажання щодо меню».

Ринопластика: не жувати, а ковтати

Корисно. У перші дні після операції ніс ще занадто чутливий, тому обирайте м’які та рідкі продукти, які буде легше ковтати. Йогурти, вітамінні коктейлі, омлети, супи-пюре та каші підходять ідеально, тому що їх практично не потрібно пережовувати (це може травмувати ніс та сусідні тканини). Їжа не повинна бути гарячою: краще тепла або кімнатної температури, щоб не посилювати набряк. За 3-4 дні, щоб пришвидшити загоєння, додайте в меню продукти багаті на білок: рибу, курку, яйця, сир, бобові. Їжте невеликими порціями, але частіше. Пийте достатньо рідини: вона допомагає виводити продукти метаболізму.

Шкідливо. На кілька тижнів відмовтесь від твердої та гострої їжі. Не використовуйте спеції, які викликають чхання (є ризик травмувати ніс). Якщо полюбляєте солоні снеки, копченості чи фастфуд — вам доведеться потерпіти. Сіль затримує в організмі зайву рідину, а значить набряк буде сходити довше.

Мамопластика: більше свіжих фруктів

Корисно. Після операції зі зміни форми або розміру грудей, пацієнту перший час бажано вживати лише легку їжу: супи та бульйони, різноманітні каші, яйця, нежирну рибу, курку, кисломолочні продукти, тушковані або варені овочі. А от ягоди та фрукти принесуть більше користі, якщо будуть свіжими. За тиждень в раціон можна додавати оливкову олію, авокадо, горіхи, насіння та жирну рибу. Ці продукти добре впливають на еластичність тканин. Ще одна порада: не їжте «через силу». Апетит може бути знижений, і це цілком нормально.

Шкідливо. Перший тиждень після операції не вживайте каву та газовані напої. Дійсно корисними будуть фруктові соки, фреші, йогурти, молоко або зелений чай. Під забороною важка їжа, яка викликає здуття, або містить багато солі. Все це створює додаткове навантаження на організм та провокує запалення.

Цінний вітамін

Вітамін C (аскорбінова кислота) є ключовим елементом для утворення колагену — білка, який відповідає за міцність шкіри, загоєння ран та еластичність тканин. Денна норма вітаміну С для людини — приблизно 75-90 мг. Але після пластичної операції ця норма має бути вищою — 100-200 мг на день.

Ліпосакція: тримайтесь золотої середини

Корисно. Після видалення локальних жирових відкладень пацієнтам часто хочеться «закріпити результат», тому вони різко обмежують себе в їжі. Але надто жорсткі дієти, навпаки, можуть уповільнити процес відновлення і навіть погіршити стан шкіри. Тут важливо знайти золоту середину: не голодувати і не «зриватися» після операції. В цей період організму потрібен високоякісний білок. Тож після стриманої дієти першого тижня, яку вам запропонує лікар, додавайте в меню м’ясо курки, індички, білу рибу, яйця та грецький йогурт. В цих продуктах міститься багато білка і немає зайвих калорій.

Шкідливо. Не піддавайтесь спокусі повернутися до фастфуду, який містить трансжири та велику кількість солі. Це створить додаткове навантаження на організм і уповільнить загоєння. Після ліпосакції шкіра повинна скорочуватися і підлаштовуватися під нові контури. Якщо в раціоні багато шкідливої їжі, цей процес проходить гірше: знижується еластичність і тонус, виникає ризик набору зайвої ваги.

Менше диму — швидше відновлення

«Окрім порад щодо харчування, ми завжди рекомендуємо пацієнтам відмовитись від куріння хоча б на 3-4 тижні після операції, — говорить Олександр Бебих. — Насправді, чим довше пацієнт буде утримуватись від тютюну — тим швидше буде проходити реабілітація. Річ у тім, що куріння звужує судини і погіршує кровопостачання в зоні втручання. Без нормального кровотоку тканини не отримують достатньої кількості кисню та поживних речовин, які потрібні для регенерації. Збільшується ризик запалень та інфекцій. Крім цигарок, під забороною кальяни, вейпи та електронні сигарети».

Цукор: друг чи ворог?

Цукор потрібен для відновлення організму, тому що клітинам потрібна глюкоза. Втім, у пацієнтів, які люблять їсти солодке щодня, спостерігається повільніша регенерація тканин. Чому так відбувається? По-перше, надлишок глюкози погіршує якість колагену — він стає менш еластичним і рубці можуть формуватись менш акуратно. По-друге, сучасні дослідження показують, що надлишок цукру у крові може підвищувати рівень запальних процесів. Тому під час реабілітації лікарі не забороняють їсти солодке повністю, але рекомендують контролювати його кількість.

Олександр Бебих

«Поширена помилка, яку часто роблять пацієнти — повернення до звичного раціону вже за кілька днів після операції, — каже Олександр Бебих. — Основний аргумент: „Я ж нормально почуваюся! Чому не можу їсти як раніше?“. Але в цей важливий період їжа або допомагає організму, або створює для нього зайве навантаження. Незбалансований раціон — це вищий ризик інфекцій та уповільнення регенерації тканин. Тож, якщо ви любите все солити, не дивуйтесь тому, що набряки нікуди не зникають. Як правило, найкращий результат ми отримуємо тоді, коли пацієнт не тільки зробив операцію, а й змінив на період відновлення свої харчові звички».

