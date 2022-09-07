Селфі та пластика: як сучасний цифровий світ впливає на пластичну хірургію

Порівняння себе з іншими є основою людської природи. Це еволюційний механізм, який допоміг просувати людську цивілізацію вперед упродовж тисячоліть, дозволивши нам сформувати суспільство. Але водночас він може дорого нам коштувати.

Що спільного між застосунками для редагування фото, своєю самооцінкою та пластичною хірургією? На це запитання відповідає лікар-пластичний хірург клініки пластичної хірургії Grace Clinic Андрій Гриценко.

Ми живемо у світі, одержимому селфі. За даними Google, лише 2016 року - в перший рік існування сервісу Google Photo - користувачі завантажили понад 24 мільярди селфі. Ми постійно робимо фотографії та ділимося ними з друзями, сім'єю і підписниками в соціальних мережах. Однак, правда в тому, що люди не бачать нас у реальному житті так, як ми бачимо себе на фотографіях. По-перше, фотографії - це все ще статичні зображення, тоді як у реальному житті ми перебуваємо в постійному русі. Тим часом різні ракурси та освітлення впливають на те, який ми маємо вигляд на фотознімку.

Нещодавно науковий журнал Американського товариства пластичних хірургів Plastic and Reconstructive Surgery опублікував цікаве дослідження вчених із Техаського Південно-Західного університету (Southwest University). Вони з'ясували, що захоплення селфі призвело до цікавих наслідків - зріс потік молодих людей, які бажають вдатися до послуг пластичного хірурга (зробити ринопластику) за повної відсутності показань до цієї операції.

Вчені працювали з 30 добровольцями (23 жінки та 7 чоловіків). Для кожного зробили три фотографії: дві за допомогою мобільного телефону - з відстані 30 см та 46 см. А третю - з півтора метра за допомогою цифрової однооб'єктивної камери, яку зазвичай використовують у клініках пластичної хірургії. У всіх випадках добровольців знімали в тому самому положенні і за того ж самого освітлення.

Очікувано, що селфі дали значні спотворення. Ніс у середньому здавався на 6% довшим, ніж у реальному житті. І чим із ближчої відстані фотографували на смартфон, тим довшим виходив ніс. На селфі, зроблених з відстані 30 см, на 12% зменшилася довжина підборіддя, через що збільшилося співвідношення довжини носа до підборіддя аж на 17%. Селфі також розширили основу носа щодо ширини обличчя. А на фото, зробленому звичною камерою з відстані 1,5 метра, все було так, як у житті.

Наприклад, молода дівчина приходить на консультацію зі скаргами на те, що її ніздрі надто видно. Її це дуже турбує, і вона хоче зменшити цю видимість. Однак на фотографіях, які вона принесла як зразок, видно, що ракурс підібрано неправильно - вона весь час фотографувала себе знизу. Зробивши лише кілька фотографій в анфас, з прямого ракурсу, і показавши їх пацієнтці, можна позбавити її почуття незадоволеності своєю зовнішністю і допомогти їй уникнути непотрібної операції.

Сьогодні існує безліч програм, як-от FaceTune та Photoshop, які дадуть змогу користувачам поліпшувати й редагувати фотографії, усунувши недоліки своєї зовнішності. Найчастіше використовувані програми, такі як Snapchat та Instagram, мають вбудовані фільтри, що робить маніпуляції з цифровим зображенням легко доступним для користувачів. Деякі люди стверджують, що відфільтровані зображення змушують нас забути, який насправді ми маємо вигляд.

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Популярність соціальних мереж та оброблення фотографій спричинили значний вплив на галузь естетичної хірургії. Наприклад, недавнє опитування серед пластичних хірургів показало, що 55% фахівців стикалися з пацієнтами, які просили поліпшити їхню зовнішність, спираючись на селфі. Ця тенденція призвела до появи нового терміна під назвою Snapchat Dysmorphia. Коли пацієнти приходять на консультацію до пластичного хірурга і просять зробити їм такі операції, щоб їхнє обличчя мало вигляд, як на фото з улюбленим фільтром.

Студент-медик з Університету Джона Гопкінса Джонлін Чен та ще кілька його колег були одними з перших, хто провів дослідження про вплив соціальних мереж на бажання зробити собі пластичну операцію. У дослідженні брали участь 252 жінки віком близько 25 років, які раніше не мали жодних пластичних операцій. Вчені виявили таке - що більше часу жінки проводили в соціальних мережах, то частіше вони замислювалися про пластичну операцію. Особливо це стосувалося Instagram та Snapchat. Ці платформи обертаються навколо зображень і меншою мірою - тексту. Візуальний характер таких програм, природно, змушує користувачів зосередитися на своїй зовнішності.

За останні кілька років стало очевидним, що соціальні мережі впливають на тенденції краси і те, як ми бачимо себе. Соціокультурна теорія передбачає, що стандарти краси формуються у соціальному та культурному контексті. Це призводить до того, що люди оцінюють свою зовнішність на основі стандартів, які визначаються суспільством, в якому вони живуть. Нині стандарти краси здебільшого встановлюються завдяки соціальним мережам.

Одна з найочевидніших небезпек - потенціал для формування нереалістичних норм. Раніше це питання широко обговорювалося у зв'язку з обробленими фотографіями в журналах і рекламних матеріалах. Багато хто висловлював занепокоєння з приводу взаємозв'язку між обробленими фото на обкладинках журналів та зростанням кількості невдоволених своєю зовнішністю, а також розладів харчової поведінки, переважно у молодих жінок. З появою фільтрів для смартфонів ситуація лише посилилася.

Порівняння себе з іншими є основою людської природи. Це еволюційний механізм, який допоміг просувати людську цивілізацію вперед упродовж тисячоліть, дозволивши нам сформувати суспільство. Однак, водночас він може дорого нам коштувати.

Дослідження показали, що порівняння себе з тими, кого ми вважаємо красивішими за нас, найчастіше має негативний вплив на самооцінку. Це називається висхідним соціальним порівнянням. Цікаво, що з іншого боку, спадне соціальне порівняння може призвести до поліпшення самооцінки. Попри наявність даних про те, що розміщення опрацьованих фотографій у Мережі може позитивно впливати на самооцінку, дослідження в цій галузі показують, що в довгостроковій перспективі це лише негативно впливає, адже ми порівнюємо себе зі своєю поліпшеною цифровою версією.

Постійний перегляд відфільтрованих фотографій нас та інших у соціальних мережах призводить до нереалістичних очікувань. Тому пластичний хірург повинен надавати пацієнтам правдиву інформацію щодо того, чого можна досягти, а чого - ні. Завжди консультуйтеся з лікарем та пам'ятайте: те, що ви бачите в Інтернеті, не завжди є тим, чим здається.

Андрій Гриценко – лікар-пластичний хірург

Джерела використані у статті:

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