Шви після пластичної операції: лікар розповів, як за ними доглядати, щоб не було рубців

Як допомогти тілу відновитися, щоб загоєння минуло швидко, а рубці зникли, розповідає засновник COSMETIC SURGERY CLINIC, пластичний хірург Олександр Бебих.

10 правил догляду за швами

Не торкайтесь шва брудними руками та регулярно обробляйте його антисептичним розчином, який вам призначив хірург.

Уникайте фізичних навантажень перші тижні після операції.

Не використовуйте косметичні засоби, мазі або креми, які можуть викликати запалення або погіршити загоєння рани.

Носіть м’який та не тісний одяг, щоб уникнути тертя шва.

Носіть компресійний одяг стільки, скільки вам порадив хірург.

Захищайте шов від сонця. Бажано 6 місяців обійтись без засмагання.

Захищайте шов від ударів та інших травм протягом двох тижнів після операції.

Щодня самостійно оглядайте шов на наявність ознак запалення або інфекції. Якщо вас щось непокоїть — проконсультуйтесь з хірургом.

Дотримуйтесь індивідуальних рекомендацій вашого лікаря, оскільки вони можуть відрізнятися від загальних. Це залежить від операції, типу шкіри та особливостей загоєння.

24 години після зняття швів не мочіть і не мийте рану. Надалі, після миття її рідким милом та водою (жодних губок!) дайте висохнути природним шляхом.

Чому так довго?

Найбільшої уваги шви потребують в перші тижні після операції. Приблизно за місяць пацієнту знімають шви, якщо хірург не використовував нитки, що самостійно розсмоктуються. Після цього для профілактики рубців застосовуються силіконові пластирі або гелі для зволоження. Найактивніше формування рубця відбувається в період з 3 до 6 місяців, тому крім силіконових пластирів та гелів, хірург може рекомендувати масаж шва. Повне загоєння триває 12 місяців.

Факт

Як повідомляє ресурс Американського товариства пластичних хірургів (ASPS) — plasticsurgery.org, з 1 млн. корекційних операцій проведених у 2024 році, видаленняпісляопераційних рубців потребували 54 280 пацієнтів.

Є три основних види атипових рубців:

Червоні гіпертрофічні рубці, які залишаються в межах первинної рани.

Келоїдні рубці, які мають темний колір і виходять за межі рани.

Контрактурні рубці, які призводять до натягу шкіри і обмежують рухливість тканин.

Причин виникнення атипових рубців декілька. Це може бути генетична схильність людини, гормональні порушення, запалення в рані й звісно неправильний догляд за швом. У легких випадках позбутися атипового рубця можна за допомогою медикаментозного лікування або лазерної терапії. У складних випадках допоможе тільки хірургічна корекція.

Не варто хвилюватись

Найбільше ускладнення що стосуються швів хвилюють пацієнтів, які планують пластичні операції на обличчі. Наприклад, коли йдеться про блефаропластику — операцію з корекції форми повік — пацієнти переживають чи залишиться шрам, який можуть побачити інші. Хвилюватись категорично заборонено, тому що стрес підвищує рівень кортизолу, який негативно впливає на кров’яний тиск та процеси згортання крові. Також сповільнюється процес загоєння. Як повідомляє наукове видання Frontier in Medical & Health Research (fmhr.net) у пацієнтів з високим рівнем передопераційного стресу середній час загоєння ран становить приблизно 18 днів. У пацієнтів з низьким рівнем стресу цей показник менший — приблизно 15 днів.

Олександр Бебих

Контроль заради результату

Особливої уваги потребують шви після абдомінопластики (операції з видалення надлишку шкіри та жиру на животі — прим.), оскільки для цієї процедури характерні такі ускладнення як сероми й гематоми, а також гіпертрофічні та келоїдні рубці.

Абдоміно — серйозна операція, яка потребує досвіду й майстерності хірурга, але її результат напряму залежить від правильного догляду пацієнта за швами. Якщо ви плануєте цю операцію, вам треба бути дисциплінованим. Процес відновлення — це повний контроль стерильності, постійне носіння компресійної білизни та обмеження фізичних навантажень. Якщо цього не робити, під швом може збиратись рідина або кров. Можуть виникати гематоми й сероми.