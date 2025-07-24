Скорегувати пропорції і залишити індивідуальність: лікар розповів про новий стандарт в естетичній хірургії

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За словами пластичного хірурга Дмитра Слоссера , більшість пацієнтів хочуть не «нове обличчя», а більш гармонійні риси, делікатне вдосконалення й збереження своєї індивідуальності. Такий підхід спостерігається практично у всіх популярних напрямках — від ринопластики й мамопластики до підтяжки обличчя.

Вдосконалити, не зламавши

Ще не так давно ідеалом вважався маленький, вузький ніс, майже однаковий для всіх. Нині хірурги прагнуть зберегти унікальність пацієнта й лише скорегувати пропорції — прибрати асиметрію, зробити профіль більш гармонійним, не втрачаючи характер обличчя. Дмитро Слоссер зазначає, що у багатьох випадках ринопластика тепер виконується без перелому кісток, що дозволяє скоротити реабілітацію й досягти більш природного результату.

Аналогічно змінилася й філософія мамопластики. Великі імпланти більше не в моді — сучасні пацієнтки обирають скромніший, але естетичний об’єм, який відповідає їхній фігурі й не створює враження штучності. За словами хірурга, силіконові імпланти анатомічної форми або збільшення на 1-2 розміри дозволяють досягти саме того результату, який сприймається як «свій».

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Підтяжка обличчя теж еволюціонувала. Замість радикальних втручань дедалі популярнішими стають методики, що створюють ефект відпочилого, свіжого обличчя без помітних слідів хірургії. Наприклад, так звана «підтяжка вихідного дня» — малоінвазивна процедура, після якої пацієнт повертається до звичного ритму життя вже за кілька днів. Вона дозволяє прибрати провисання, зморшки й повернути чіткість овалу, не змінюючи риси.

Інноваційні технології для натуральності

Дмитро Слоссер підкреслює, що сучасна хірургія активно застосовує методики, які забезпечують ефект «як від природи». Серед них:

Ліпофілінг — пересадка власної жирової тканини для корекції форми й об’єму.

Малоінвазивні методики — делікатна ринопластика чи мініфейсліфт із мінімальними травмами.

Фібробластна терапія — стимуляція клітин шкіри для її відновлення.

Лазерні та ультразвукові технології — підтягування шкіри й покращення її текстури без скальпеля.

Також широке застосування отримали системи 3D‑моделювання, які дають змогу заздалегідь побачити, яким буде результат і адаптувати його до індивідуальних особливостей пацієнта.

Плюси й мінуси натурального підходу

Головною перевагою натуральної пластики Дмитро Слоссер називає збереження індивідуальності пацієнта. Люди навколо зазвичай помічають, що пацієнт має кращий і свіжіший вигляд, але не розуміють, чому саме. Власні тканини пацієнта не викликають відторгнення, а реабілітація проходить значно легше.

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Однак натуральна пластика має свої обмеження. Вона не завжди дає змогу досягти різких змін — у таких випадках необхідно комбінувати її з класичними методиками. Наприклад, якщо немає достатньо власної жирової тканини для ліпофілінгу або якщо потрібні значні зміни форми, без імплантів не обійтись. Крім того, іноді потрібні повторні корекції через природні біологічні процеси в організмі.

Дмитро Слоссер

Новий стандарт

На думку Дмитра Слоссера, натуральна пластика вже давно переросла статус тренду й стала новим стандартом естетичної медицини. Завдання хірурга більше не полягає в тому, щоб кардинально змінювати пацієнта, а в тому, щоб підкреслювати його індивідуальність, залишаючи його впізнаваним і гармонійним.