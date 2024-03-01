Топ-12 незвичайних, незручних і цікавих запитань пластичному хірургу

Незважаючи на те, що пластична операція відома з давніх-давен, багато її аспектів досі табуйовані. Деякі пацієнти досі не прагнуть афішувати зміну зовнішності або омолодження хіругічним шляхом, а інші взагалі вважають це зайвим. Але популярність пластичної хірургії зростає рік у рік, а, відповідно, і кількість запитань до фахівців. І вони не завжди бувають зручними.

Ми зібрали топ найнезвичайніших і найцікавіших запитань, на які погодився відверто відповісти пластичний хірург мережі клінік CALM Артем Єфремов.

Пластична хірургія – широка спеціалізація: помилково думати, що її роль обмежується тільки естетичними запитами. Хірурги-пластики працюють із рваними ранами, опіками, повертають органам їхні функції. Однак до жодного іншого лікаря не приходять так часто без прямих медичних показань, як до пластичного хірурга. На щастя, суспільство все більше визнає можливість змін та омолодження культурою турботи про себе, про своє фізичне і психологічне здоров'я та активне довголіття. І пластичний хирург, напевно, єдиний лікар, частина роботи якого – довго й докладно розмовляти з пацієнтом, відповідаючи, зокрема, на чимало запитань.

1. Чи можна за допомогою пластичної хірургії досягти зовнішності своєї мрії? Чи це не завжди можливе?

Все залежить від того, як далеко простягається ваша мрія. Тут усе, як у житті: є мрії, щось досягається, а щось є ілюзією. Мета пластичної хірургії – не змінити людину до невпізнання, а покращити те, що їй дано природою, відновити здоров'я чи продовжити молодість. І, якщо це красиві груди, акуратний ніс, плаский живіт, підтягнуте підборіддя, гладка шкіра навколо очей замість мішків, що нависають, – то так, можливо. Якщо ж маленька пухка брюнетка з карими очима захоче стати високою блакитноокою білявкою, то це точно не до нас. Пластичний хірург, звичайно, трохи чарівник, але не всевишній.

2. Є така думка, що пластика викликає залежність? Це правда?

Так, це правда. На жаль, є люди, які готові витрачати чималі суми грошей для того, щоб постійно змінювати щось у собі. Причини різні. Одні відчайдушно ганятимуться за модою та трендами. Інші настільки не впевнені в собі, що шукають якоїсь неіснуючої досконалості. Треті таким чином заповнюють емоційну порожнечу. Якщо бажання нескінченно міняти себе стає нав'язливою ідеєю, то це однозначно – проблеми в психологічній сфері, аж до депресії. Безумовно, немає нічого поганого в тому, що люди хочуть змінювати себе на краще. Але все добре в міру та без втрати індивідуальності.

3. Коли після пластичних операцій можна поновити заняття сексом?

Кожен випадок є індивідуальним і точно відповісти на це запитання може лише лікар, який спостерігає за процесом реабілітації. Але одразу скажу, перші два-три тижні не рекомендовано займатися сексом навіть після ринопластики! "З якого боку тут ніс?" – запитаєте ви. Але річ у тому, що секс, особливо інтенсивний, прирівнюється до фізичного навантаження. І, якщо ви хочете, щоб все добре зажило, нікуди не з'їхало, не розійшлися шви, зачекайте хоча б 4-5 тижнів. Хороша новина для дівчат, які зробили мамопластику: як правило, вже за кілька тижнів можна повернутися до сексу!

4. Чому багато жінок після пластичних операцій так схожі одна на одну? Від чого це залежить?

Модні тенденції у тому, який вигляд має людина, існували завжди. Згадайте хоча б XIX століття, коли жінки стали активно використовувати корсети. Хіба не були всі вони схожі одна на одну – з тонкими таліями, пишними від крінолінів стегнами та однаковими буклями? Новий час подарував нам можливість радикальніше змінювати себе, і в пластичній хірургії, на жаль, теж існують тренди. Тонкі носи, пухкі губи, розмір грудей "трійка", худорлявість та інше. А якщо до цього додати ще й колір волосся, лінзи для очей, і можливості візажу, і одяг, і ін'єкції краси, то ось і виходить, що люди самі прагнуть до цієї подібності. Я все-таки рекомендую не відмовлятися від індивідуальності: покращувати не означає міняти кардинально, якщо до цього немає особливих показань.

5. Які операції найчастіше роблять чоловіки?

Мотивація чоловіків, які до нас приходять, відрізняється від жіночої: другі найчастіше приходять із міркувань краси. Чоловіків же цікавить насамперед здоров'я, хороша фізична форма та презентабельність, щоб продовжити довге життя у професії. Тому зараз затребуваними серед чоловіків стали блефаропластика, підтяжка підборіддя чи кругова підтяжка. У топі звернень – запити на ринопластику, але повторюся, частіше через міркування здоров'я. Але приємно, що з року в рік кількість чоловіків, які звертаються до пластичних хірургів, стає дедалі більшою.

6. Що ви скажете жінці, яка не хоче, наприклад, збільшувати груди, а чоловік наполягає?

Хотів би сказати, що чоловіки можуть змінюватися, а груди у неї на все життя, і тільки вона сама має право розпоряджатися своїм тілом. Бажання пацієнтки для пластичного хірурга – закон. Саме її бажання, а не чоловіка, друга чи ще когось. У багатьох всесвітньо відомих клініках пластичної хірургії з пацієнтами обов'язково працює психолог, щоб точно бути впевненим, що рішення людина прийняла сама і вона цілком усвідомлена.

7. З якого віку можна звертатися до пластичного хірурга та робити операції?

У будь-якій цивілізованій країні пластичні операції на законодавчому рівні дозволені з 18 років. Однак є операції, які варто відкласти на пізніші терміни, оскільки далеко не завжди у вісімнадцять років організм вже повністю сформувався та завершив свій ріст. Дітям і підліткам операції роблять лише за суворими медичними показаннями за дозволом батьків. Адже роль пластичної хірургії виходить далеко за межі естетики. Наприклад, органи та шкіру, що постраждала від опіків, теж оперують пластичні хірурги. А іноді батьки підлітків запитують: "А навіщо чекати 18 років, якщо ніс викривлений чи некрасивий і викликає у нього переживання?" Справа в тому, що в пубертатному віці продовжується формування кістковохрящового каркасу, і результати ранньої ринопластики в майбутньому можуть бути непередбачуваними. Тому для всього є свій час, якщо, звичайно, в оперативному втручанні немає гострої необхідності.

8. Хто обирає форму імплантів під час мамопластики – лікар чи пацієнт?

Вибір імплантів – справжній творчий процес. Часто жінки приходять на прийом із уже готовим рішенням, яке виникло, як правило, під враженням від чужих грудей. Але відповідальність за результат – і не лише за зовнішній вигляд, а й за комфорт пацієнтки, за довготривалість результату – несе хірург, тому варто довіритися лікарю. Лікар враховує різні параметри – і статуру пацієнтки, і товщину жирового прошарку її шкіри, і тугор шкіри, і анатомічні особливості… Але, безумовно, хірург здійснює підбір, орієнтуючись на бажання пацієнтки. Адже найчастіше вона приходить за мрією і обов'язково має піти щасливою і здоровою.

9. На кому практикуються пластичні хірурги?

З таким запитанням стикається будь-який хірург, не лише пластичний. Ще раз нагадаю: пластична хірургія – це насамперед хірургія і пластичний хірург проходить ті самі етапи практики, що й будь-який хірург. На початку, ясна річ, йде навчання на муляжах та в анатомічному залі. Потім довгий час майбутній пластичний хірург просто спостерігає за операціями досвідчених колег та асистує їм. На це йде кілька років уже після вишу. І перші свої операції хірург робить також під наглядом. Тож не варто боятися молодих хірургів, вони до початку своєї практики накопичують уже чималий досвід, а рука у них впевнена і тверда.

10. Чи траплялося таке, що ви відмовляли пацієнтам? Чому?

Мені пощастило, у моїй практиці мені вдавалося не доводити справу до відмови, а в процесі обговорення знайти адекватне та ефективне рішення. Іноді щось відкласти на інші терміни, іноді запропонувати альтернативу, яка влаштувала б пацієнтів. Але скажу, в якому разі я вважаю відмову виправданою. Якщо людина хоче щось, що явно зашкодить її здоров'ю чи фізичному стану. Якщо пацієнт ще однозначно не готовий чи перебуває під впливом якогось негайного впливу. У ситуації, коли людина вже близька до залежності, як у нас кажуть, – "що занадто, то не здорово". І, безумовно, якщо пацієнт має медичні протипоказання для хірургічного втручання.

11. Що ви вважаєте найважчим у роботі пластичного хірурга?

Скажімо, хіругія – взагалі складна спеціальність, яка вимагає від лікаря великої відповідальності, сконцентрованості, ретельності та постійного розвитку. Бувають операції підвищеної складності, але хороший хірург це усвідомлює і підходить до них добре підготовленим. А найскладніше, мабуть, ухвалити максимально правильне рішення, виходячи з багатьох складових. Якщо рішення буде точним, то і результат операції зазвичай приносить задоволення всім – і лікареві, і пацієнтові.

Артем Єфремов

12. А ви плануєте коли-небудь робити пластичні операції з метою омолодження собі та дружині?

Чому ні? Я працюю в індустрії, яка допомагає людям якнайдовше залишатися молодим і в хорошій формі. Тим більше, що моє обличчя і тіло – візитівка моєї роботи. Чи станете ви довіряти стоматологу зі зіпсованими зубами або косметологу з проблемною шкірою? А щодо дружини, то все залежить тільки від її особистого бажання. Тому доти, доки вона мене не попросить про це, я їй навіть таких запитань не ставитиму.

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