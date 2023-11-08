Як мати молодший вигляд: поради пластичного хірурга

Зморшки є нормальною частиною процесу старіння шкіри. Наразі чимало жінок і чоловіків обирають шлях підтримання "природного" зовнішнього вигляду, не соромлячись зморшок чи сивини. Однак існують випадки, коли зовнішній вигляд не влаштовує і зʼявляється бажання його покращити.

Пластичний хірург Дмитро Слоссер розповів, як сучасна косметологія і пластична хірургія може задовольнити цю потребу та, які є доступні методи боротьби зі зморшками і поліпшення пружності шкіри.

Що таке зморшки?

Зморшки – це складки й заломи, які утворюються на шкірі людини – найчастіше на обличчі, шиї, руках. Вони є природною частиною процесу старіння тіла.

Що викликає зморшки?

Існує багато факторів, які зумовлюють появу зморшок, зокрема:

Старіння . З віком клітини шкіри діляться повільніше, що спричиняє потоншання зовнішнього шару шкіри та утворення зморшок. Крім того, починаючи з 30-річного віку щороку втрачається приблизно 1% колагену.

. З віком клітини шкіри діляться повільніше, що спричиняє потоншання зовнішнього шару шкіри та утворення зморшок. Крім того, починаючи з 30-річного віку щороку втрачається приблизно 1% колагену. Активна міміка обличчя . Ні для кого не секрет, що всі використовують м'язи обличчя, щоб усміхнутися, нахмуритися або примружитися. З часом ця робота м’язів провокує появу зморшок між бровами та "гусячі лапки" у куточках очей.

. Ні для кого не секрет, що всі використовують м'язи обличчя, щоб усміхнутися, нахмуритися або примружитися. З часом ця робота м’язів провокує появу зморшок між бровами та "гусячі лапки" у куточках очей. Пошкодження від сонця . Ультрафіолетові (УФ) промені можуть призвести до пошкодження шкіри та її передчасного старіння. Сонце може пошкодити колаген у шкірі, який забезпечує її еластичність і пружність.

. Ультрафіолетові (УФ) промені можуть призвести до пошкодження шкіри та її передчасного старіння. Сонце може пошкодити колаген у шкірі, який забезпечує її еластичність і пружність. Паління. Тютюнові вироби сповільнюють вироблення колагену в організмі, що є однією з причин появи зморшок.

Варіанти лікування зморшок

Оскільки зморшки є нормальною частиною процесу старіння тіла, вони не потребують лікування. Однак є різні варіанти покращення зовнішнього вигляду: від малоінвазивних до радикальних (пластика обличчя та шиї).



Ретиноїди

Ретиноїди, які включають ретинол, альдегід сітківки (Retin-A), ретинілові ефіри, адапален, тазаротен і третиноїн – це хімічні речовини, які синтезуються з вітаміну А. Вони допомагають зменшити зморшки та покращити текстуру шкіри, знизити вираженість пігментації. Ретинол міститься у багатьох безрецептурних засобах для догляду за шкірою. Він може проникати глибоко в шари епідермісу, щоб активувати колаген і еластин. Наносити продукти, що містять ретиноїди можна вдома як лосьйон або зволожувальний крем. Однак перед їхнім застосуванням слід проконсультуватися з дерматологом, щоб переконатися, що вони вам підходять і не викликають алергічної реакції.



Мікронідлінг

Мікронідлінг – це процедура омолодження обличчя, яка використовує пристрій із багатьма крихітними голками, які створюють мікро-рани у верхньому шарі шкіри (епідерміс). Загоєння ран викликає утворення нового колагену та еластину. Мікронідлінг ефективний для розгладження невеликих зморшок.



Мікродермабразія

Мікродермабразія видаляє або відшліфовує товсті чи нерівні зовнішні шари шкіри. Цей спосіб найбільше підходить для лікування рубців або розтяжок, покращення зовнішнього вигляду шкіри пошкодженої сонцем.



Дермабразія

Дермабразія – це процедура, під час якої видаляють шари шкіри для зменшення зморшок або нерівностей (наприклад, шрами після акне).



Хімічні пілінги

Хімічні пілінги допомагають усунути недоліки шкіри за допомогою невеликої кількості хімічного розчину. Розчин видаляє верхні шари епідермісу та звільняє місце для росту нової здорової шкіри. Хімічний пілінг найкраще підходить для лікування зморшок, пігментації або шрамів.



Лазерна шліфовка шкіри

Лазерна шліфовка шкіри зменшує мімічні зморшки та нерівності, спричинені сонячними променями або акне за допомогою концентрованих пульсуючих променів світла. Процедура, як правило, краще підходить людям зі світлою шкірою, оскільки більш смуглі люди мають вищий ризик гіперпігментації.



Ін’єкційна терапія ботулотоксином типу А (Botox®, Dysport, Xeomin, Juveau)

Нейромодулятори або процедури для розслаблення зморшок, наприклад Ботокс, є лікарськими засобами, отриманими з ботулінічного токсину. Вони блокують хімічні сигнали, які викликають скорочення м’язів. Ваш лікар вводитиме ці ліки в м’язи, скорочення яких викликають зморшки, наприклад, між бровами (нахмурені лінії), у кутики очей (гусячі лапки).



Філери

Помітні складки навколо рота, носа та підборіддя найчастіше лікуються ін’єкціями філерів. Гіалуронова кислота, природний полімер цукру, є найпоширенішою речовиною, яку застосовують при цьому методі лікування зморшок.

Дмитро Слоссер

Підтяжка обличчя

Підтяжка обличчя – це хірургічна процедура, під час якої лікар видаляє надлишок шкіри та жиру з обличчя та шиї. Пластичний хірург також підтягує шари м’язової та сполучної тканин, аби зменшити появу зморшок після операції.

Зморшки лікувати не обов’язково, але це виправдане рішення для жінок і чоловіків, які хочуть покращити свій зовнішній вигляд або, які хочуть мати молодший вигляд. Найпоширенішою віковою групою, яка обирає лікування зморшок, є люди у віці від 40 до 55 років. Лікування допомагає розгладити шкіру та зменшити появу нових зморшок. Деякі варіанти лікування дають змогу остаточно позбутися зморшок на шкірі, як-от дермабразія чи підтяжка обличчя. Інші процедури пропонують тимчасові косметичні зміни, які з часом потрібно буде повторювати для підтримання естетичного зовнішнього вигляду.

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