Як позбутися набряків під очима: експертна думка офтальмологині

На що під час зустрічі ви звертаєте увагу насамперед? На очі. А потім? На мішки під ними. Звісно, це жарт, але проблема справді актуальна. Особливо зараз, коли через вимкнення світла в усіх збилися природні ритми й активне життя часто починається вночі, з подаванням електрики. І на ранок ми бачимо результат – набряки.

Щоб з'ясувати, чи можливо позбутися цього естетичного дефекту, чому він виникає, які способи ефективні та коли застосовувати радикальні методи, ми звернулися до фахівчині, яка знає про очі все, – професорки, докторки медичних наук, офтальмопластичної хірургині медцентру "Новий Зір" Оксани Петренко.

Чому з’являються набряки

Причин багато, й вони різноманітні. Це може бути наслідком якихось загальних захворювань – кардіологічних, урологічних, ендокринологічних.

Виникають набряки й під час алергічної реакції або гострого запалення повік, наприклад, в разі ячменя. Гайморити чи проблеми із зубами також спричиняють зазначений естетичний дефект.

Мішки під очима, особливо вранці, коли погано спали чи були порушення в дієті, дають переорбітальні грижі. І, звичайно, набряки та синці є наслідком травми обличчя або очей.

Способи позбутися набряків

Залежно від причин різняться й методи лікування. Отже, якщо набряк спричинений:

травмою, то в домашніх умовах допоможе прикладання холоду на 15–20 хвилин на ушкоджену ділянку. Однак у разі проблем з оком, погіршення зору треба звернутися до лікаря, який зробить адекватне призначення;

алергічною реакцією, коли людина схильна до алергії, то можна прийняти протиалергічні препарати, що зменшать набряк;

загальними захворюваннями – обов’язковою є консультація суміжного спеціаліста: кардіолога, нефролога, ендокринолога, який визначить причину набряку й призначить відповідне лікування;

переорбітальниими грижами (мішками під очима) – для попередження набряків передусім важливі якісний сон, дієта, прогулянки на свіжому повітрі й заняття спортом. Здоровий спосіб життя зменшуватиме неприємні естетичні прояви. Можна додатково робити контрастні компреси (тепло – холод) з ромашкою або календулою. До того ж, є велика кількість косметологічних засобів. Однак якщо нічого з наведеного не допомагає, знадобиться командна робота косметолога й офтальмопластичного хірурга.

Як позбутися набряків, коли є грижі навколо очей: найефективніший метод

Саме комплексний підхід, який передбачає спільну роботу зазначених вище фахівців, дає дійсно гарні результати. Адже що таке грижа? Випинання жирової клітковини, яка є в орбіті, через розтягнені тканини навколо очей. Коли розтягується шкіра, м’язи, фасції, цей орбітальний жир стає видно. Так ми отримуємо мішки під очима, які вже завдають не лише естетичного дискомфорту.

Ось чому спочатку треба проконсультуватися та пройти лікування в косметолога. Той може запропонувати: масаж, різні терапевтичні процедури, багато апаратних методик для зміцнення тканин переорбітальної ділянки.

А вже потім починають творити дива пластичні або офтальмопластичні хірурги. Видаляють грижі й так перерозподіляють жирову клітковину, щоб, як результат, вийшов гарний контур оперованої ділянки.

Однак навіть після пластики бажано відвідувати косметолога, щоб він продовжував зміцнювати тканини прооперованої зони. Навіщо? Річ у тім, що хірург видаляє лише надлишок шкіри, та якщо вона не буде пружною, еластичною, то й далі розтягуватиметься й не зможе утримувати орбітальну клітковину. Так, за певний час набряки й грижі знову утворюватимуться.

Отже, комплексний підхід, що передбачає косметолога, потім офтальмопластичного хірурга й знову косметолога, дає найкращі результати. Навіть у ранньому післяопераційному періоді фахівець зі збереження краси може робити лімфодренажний масаж, щоб лімфа не затримувалася й не виникали набряки. Це дає гарний і тривалий ефект.

Блефаропластика: що це, кому можна робити, а кому – ні

Операція, про яку йшлося вище, загальним терміном називається блефаропластика. Вона проводиться в зоні навколо очей. “Блефаро” перекладається як повіка, тож маємо – пластика на повіках. Якщо ж ми говоримо конкретно про набряки й мішки під очима, то це пластика з видаленням жирових надлишків.

Для такого хірургічного втручання є певні покази й протипокази. Блефаропластику однозначно призначають, коли надлишки шкіри, з одного боку, дратують пацієнта в естетичному плані, а з іншого – звужують поле зору, тоді людина змушена весь час підіймати брови, щоб краще бачити.

Однак треба обов’язково брати до уваги протипокази. Вони можуть бути загальними, як-от наявність хронічної інфекції, декомпенсований цукровий діабет, гострі інфекційні чи психічні захворювання. Або місцевими – гострі травми в зоні очей, запальні захворювання повік, ячмінь, халязіон. Тоді спочатку треба позбутися хронічної інфекції і лише потім розглядати можливість естетичної блефаропластики.

Професорка, докторка медичних наук, офтальмопластична хірургиня медцентру “Новий Зір” Оксана Петренко

Для ухвалення рішення про операцію пацієнт ретельно обстежується на офтальмологічному обладнанні, яке дає змогу виявити всі протипокази й покази. В разі позитивного результату хірурги делікатно й дозовано прибирають грижі, адже шкіра навколо очей дуже тонка. Чому так важлива міра? Щоб не отримати ускладнення, як-от виворіт повік або сльозових точок. Офтальмопластичні фахівці завжди намагаються мінімізувати втручання й прогнозувати всі моменти, щоб не було ускладнень і з боку органу зору.

Скільки триматиметься ефект від блефаропластики

Все індивідуально, бо залежить від стану й еластичних властивостей шкіри. Людина може худнути, набирати вагу, тому й обсяг жирової клітковини змінюється. Зазвичай операції за комплексної роботи косметолога й хірурга вистачає на 10 років, а інколи й на триваліший термін. Думка, що блефаропластику дозволяється робити лише раз у житті, хибна. За делікатного підходу можна провести й кілька таких процедур.

В сучасних клініках застосовують мініінвазивні методики, високотехнологічне обладнання, що мінімізує як операційні, так і післяопераційні ризики. Зараз блефаропластика вже перейшла до розряду амбулаторних операцій. Пацієнту навіть не потрібно залишатися у стаціонарі: він перебуває під наглядом лікаря 3–5 годин і потім їде додому, де має дотримуватися всіх рекомендацій.

Для пластики краще обирати профільні клініки

Зважайте на те, що блефаропластика робиться в ділянці очей. А хто, як не офтальмологи, найкраще знають особливості будови й функцій органу зору.

Якщо вже зважилися на операцію, то віддайте перевагу профільному закладу, де працюють фахівці з великим досвідом та на інноваційному обладнанні. Так, сучасні мікроскопи, під якими проводяться хірургічні втручання, дають змогу дуже ретельно видаляти надлишки жирової клітковини та шкіри. Застосування радіохвильових ножів допоможе зменшити синці й набряки в післяопераційному періоді. Тонкий шовний офтальмологічний матеріал для закриття рани не залишає рубців. А завдяки спеціальним мініінвазивним технологіям прискорюється післяопераційна реабілітація.

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