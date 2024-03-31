Як позбутися в'ялості шкіри після схуднення: поради від пластичного хірурга

Сучасна медицина та косметологія пропонує досить багато різних способів поліпшення зовнішнього вигляду тіла після значного схуднення. Серед них – неінвазивні процедури та хірургічні операції з корекції контурів тіла – саме вони дають хороші та довготривалі результати.

Пластичний хірург і заслужений лікар України Дмитро Слоссер розповів про основні причини в'ялості шкіри після схуднення та варіанти ефективного вирішення цієї проблеми.

Що викликає в'ялість шкіри після схуднення?

В'ялість шкіри, обвисання та втрата еластичності після схуднення є поширеним явищем, особливо у тих, хто втрачає більше 30 кілограмів. Пояснити це можна тим, що шкіра частково складається з білків, які називаються колагеновими та еластиновими волокнами. Ці білки надають шкірі пружності та дозволяють їй зберігати форму після розтягування. Коли шкіра розтягується протягом тривалого періоду часу, колагенові та еластинові волокна пошкоджуються. Після схуднення шкірі фактично може не вистачати необхідних білків, щоб повернутися до початкової форми. Крім втрати еластину та колагену, після схуднення змінюється склад і кількість колагену, що залишився в шкірі. Пружність шкіри також визначається іншими факторами, як-от вік, куріння, загальний стан здоров'я та спадкові особливості.

Чи є медичні показання для того, щоби позбутися в'ялої шкіри?

"Після значної втрати ваги багатьох людей надлишки шкіри не турбують, а отже не потребують лікування (якщо не враховувати естетичну складову). В інших випадках обсила шкіра може спричиняти чимало проблем", – зазначає Дмитро Слоссер.

Людину, в якої після схуднення великий обсяг в'ялої шкіри, можуть турбувати такі проблеми:

коли зайва шкіра збирається у складки, можуть виникнути натирання, що призводять до хворобливої, сверблячої висипки;

в'ялу шкіру складно очищувати, тож у складках можуть накопичуватися бактерії, викликаючи інфекцію. У деяких випадках це може становити небезпеку для організму людини;

надмірна в’ялість шкіри може викликати біль і дискомфорт, особливо під час тренувань і активного руху.

Чи є можливість покращити зовнішній вигляд шкіри без операції?

Уникнути хірургічного втручання можна лише у випадку, коли в'ялість шкіри є незначною. Сучасна косметологія пропонує чимало варіантів лікування. Однак результат може бути не таким вираженим, як у випадку проведення пластичної операції. Для мінімально інвазивних процедур контурної корекції тіла застосовуються пристрої, що стимулюють ріст нового колагену та еластину, надаючи шкірі більшої пружності. Також існує кілька простих здорових звичок, що допоможуть дещо покращити стан шкіри:

Регулярна фізична активність і силові тренування допоможуть наростити м'язовий корсет. У нескладних випадках це може вирішити проблему обвислої шкіри: місце жиру фактично займуть м'язи.

Дотримання відповідної дієти може покращити зовнішній вигляд шкіри. Нежирні білки, корисні жири та складні вуглеводи сприяють утриманню нормальної ваги та допомагають росту м'язів. Також не варто забувати про споживання достатньої кількості води протягом дня.

Хірургічне усунення проблеми в'ялої шкіри у чоловіків і жінок

Досвідчений пластичний хірург допоможе вам підібрати правильне лікування для усунення обвислої шкіри у відносно короткий термін, а також зі стабільним і передбачуваним результатом. Операція з корекції контурів тіла передбачає видалення надлишків шкіри, а за потреби – і зайвого жиру. Під час оперативного втручання досвідчений пластичний хірург також працюватиме над покращенням форми тканини, що залишилася, надаючи тілу більш естетичного та пружного вигляду.

"Існує кілька типів операцій з корекції контурів тіла залежно від того, де наявна зайва шкіра та який її обсяг потрібно видалити. Серед них підтяжка живота (абдомінопластика), підтяжка верхньої частини рук (брахіопластика), підтяжка стегон тощо", – додає пластичний хірург.

Дмитро Слоссер

Операції з корекції контурів тіла потребують загального наркозу та, як правило, перебування у стаціонарі протягом однієї-двох діб. Відновлення може зайняти кілька місяців, але більшість людей почуваються краще приблизно через три-чотири тижні.

Важливо пам'ятати, що для проведення хірургічних або косметологічних маніпуляцій, спрямованих на усунення в'ялості шкіри, важливо досягти стабільної ваги, в якій вам комфортно та зберегти її протягом деякого часу. В іншому випадку, якщо ви продовжите худнути після корекції фігури, швидше за все, вам доведеться повторити процедуру через додаткову в’ялість шкіри. Лікарі рекомендують почекати 18 місяців після баріатричної операції та шість місяців підтримувати стабільну вагу, перш ніж приходити на консультацію перед операцією з корекції тіла.

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