Зайва вага, гормональний збій та зів'яла шкіра: як відновити тіло після пологів

Для кожної жінки вагітність – новий етап у житті. Початок материнства є водночас неймовірною емоційною подією, складним випробуванням для організму та психіки. Досить часто після пологів молоді мами стикаються із зародженням комплексів та неприйняттям себе, адже їхнє тіло кардинально змінюється.

Початок нового етапу життя може бути охоплений депресією та важким фізичним станом. Як і чому це відбувається ? Що з цим робити? На ці та інші запитання відповіла кандидатка медичних наук, пластична хірургиня Grace Clinic Варсік Дадаян.

Щодня, гортаючи Instagram, можна побачити сотні "досконалих" жінок: усміхнених і гармонійних, люблячих і коханих, з красивими, здоровими дітьми та ідеальними формами, які не змінилися після вагітності. Проте в реальному житті більшість жінок після пологів не можуть дивитися на своє відображення у дзеркалі. Тепер вони бачать лише розтягнення, що з'явилися після дев'яти місяців "очікування дива", живіт зі складками та груди, які більше не дозволяють носити декольте. Тому вони запитують себе: "Невже з цим зіткнулася лише я?".

Насправді – ні! Тисячі жінок у всьому світі пережили або просто зараз переживають той самий стан. Одна з основних психологічних проблем молодої мами – неприйняття "нового" власного тіла. І цей діапазон може бути різним: від легкого невдоволення собою – до затяжної важкої депресії.

У чому основа неприйняття свого тіла

В основі цієї проблеми – психологічний стан матері. Варто пам’ятати, що ще до початку щасливого материнства жінка проходить неабиякі випробування протягом дев’яти місяців вагітності, а одразу після пологів на її плечі лягає ще більше відповідальності. Емоційне та моральне виснаження, фізичні перевтоми, апатія, гормональний збій – всі ці фактори властиві жінкам після пологів. Якщо не звертати уваги на свій емоційний стан, можна з легкістю заробити післяпологову депресію.

Якщо ви помітили у себе появу комплексів, дратівливість та накопичену втому, не нехтуйте здоров’ям:

зверніться по допомогу до спеціаліста;

дайте собі право на відпочинок;

прийміть той факт, що ці зміни вже сталися у вашому житті;

діліться своїм станом із близькими людьми, не замикайтеся в собі.

Проте, є проблеми, які самою лише психологічною підтримкою та прийняттям свого тіла, на жаль, не вирішити. Після пологів жіноче тіло неабияк змінюється. Часто спроби повернути "допологове" тіло спортом марні, адже спорт не може прибрати провисання шкіри, позбавити проблем у зоні бікіні та повернути форму грудей. В такі миті жінки, які бояться хірургічного втручання, вирішують залишили все, як є. Однак варто пам'ятати, що в основі оперативних втручань не завжди лише бажання мати естетичний вигляд, а й медичні показання.

Що таке діастаз

Діастаз – це розбіжність правого та лівого прямих м'язів живота пропорційно до білої лінії (волокниста структура передньої черевної стінки, розташованої саме посередині). В ідеалі, після пологів м’язи "повертаються" на місце, а живіт знову має підтягнутий вигляд. Якщо цього не відбувається, з'являється діастаз.

Чому так відбувається? Плід, який росте, тисне на передню черевну стінку, що і викликає розходження м’язів живота. Впливає на цей процес і гормон релаксин, який виділяється в організмі майбутньої мами. Він пом’якшує сухожилля, розслабляє живіт і робить м’язи надто еластичними. В разі сильних проявів діастазу жінку турбує біль та важкість у зоні живота, а фізичні навантаження можуть лише погіршити ситуацію. За відсутності тонусу м’язів мамі після пологів навіть важко тримати дитину на руках. На жаль, це не єдина проблема, яка може спричинити емоційні розлади жінки після пологів.

Як повернути сексуальне життя

Одна з недооцінених проблем – це складність сексуального життя після пологів. Тканини в зоні бікіні певний час потребують відновлення, але що відбувається згодом?

За час роботи я чула багато історій, які починалися так: "Мій чоловік більше мене не хоче", "Я не відчуваю свою сексуальність", "Материнство змусило мене набрати зайву вагу", "Я не хочу жити з таким тілом". Якщо ви відчуваєте схожі емоції, пам'ятайте – ви не сама, і ваша проблема може бути вирішена.

Відновлення "допологового" тіла

Після пологів важливо підтримувати свій емоційний та психологічний стан. Якщо ви відчуваєте депресивні прояви – зверніться до психолога. Для поліпшення зовнішнього вигляду та тонусу м’язів необхідні регулярні заняття зі спортивним реабілітологом. Якщо мрієте повернути собі "допологове" тіло, зверніться на консультацію до пластичного хірурга.

Які операції для відновлення підходять жінкам після пологів

Процес природних пологів залишає надлишок шкіри навколо живота і ослаблені м'язи.

Абдомінопластика – операція націлена на підтягування жирових тканин у зоні живота та ушивання діастазу, внаслідок якої жінки можуть отримати більш плаский і підтягнутий живіт із міцними м’язами.

Мамопластика – підтягування грудей або збільшення їх імплантами. За бажання можна поєднати навіть обидві ці процедури.

Інтимна пластика – дозволяє повернути сексуальне життя. Порушення в інтимній зоні після пологів призводять до дискомфорту, втрати лібідо та відмови від інтимного життя. Жінки втрачають впевненість у собі, скаржаться на біль під час статевого акту та сечовипускання.

Вагінопластика – дозволяє усунути дефекти, рубці та розтягнення стінок вагіни. Комплексне відновлення та одночасне проведення декількох із цих операцій має назву "mommy makeover" ("перетворення матусі").

Фото: Grace Clinic

Фото: Grace Clinic

Коли можна робити операцію

Зазвичай рекомендують оперуватися не раніше ніж через 6 місяців після закінчення годування дитини грудьми. Саме стільки потрібно організму для відновлення. Операцію також варто робити тоді, коли ваша вага досягла найкращих показників, наближених до допологових. Після "mommy makeover" чи будь-якої операції з комплексу ви знову можете народжувати, але не варто забувати, що наступна вагітність позначиться на результаті операції.

Будьте щасливі, насолоджуйтесь своїм материнством та не забувайте піклуватися про власне тіло та здоров’я!

Варсік Дадаян - кандидатка медичних наук, пластична хірургиня / Фото: Grace Clinic

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