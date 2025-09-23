Закулісся пластичної операції: покроково від консультації до результату

Реклама

Журналісти звернулися до фахівців провідної клініки пластичної хірургії Lita Plus , аби дізнатися, як саме відбувається шлях пацієнта від першої консультації до моменту, коли він повертається до звичного життя.

Консультація: онлайн чи офлайн

Перший крок — це завжди консультація з хірургом. Її можна пройти як у клініці, так і в онлайн-форматі.На цьому етапі лікар детально розпитує про очікування пацієнта, оцінює стан здоров’я, проводить огляд (або аналізує фото у разі онлайн-консультації). Це також момент, коли можна поставити всі питання — від техніки операції до реабілітації.

Ілля Кириченко, пластичний хірург клініки Lita Plus:

«Для мене консультація — це не просто технічний огляд, а можливість зрозуміти людину. Ми завжди говоримо про очікування, можливості і реальні результати. Я пояснюю не тільки, як буде виконана операція, а й які є ризики, як відбувається відновлення, що важливо робити пацієнту самому. Це етап довіри, і без нього подальша співпраця неможлива».

Передопераційна підготовка

Жодна операція не починається без ретельних аналізів. Пацієнт проходить:

загальний і біохімічний аналіз крові,

аналіз на згортання,

ЕКГ,

аналізи на інфекції (ВІЛ, гепатити, сифіліс),

у деяких випадках — консультації вузьких спеціалістів.

Далі — зустріч з анестезіологом. Саме він збирає анамнез, уточнює всі ризики й підбирає найбезпечніший вид анестезії.

Станіслав Зайченко, анестезіолог Lita Plus:«Моя задача — щоб пацієнт не відчував болю, страху чи дискомфорту. Ми використовуємо сучасні препарати та постійний моніторинг, тож ризики мінімальні. А головне — наша команда анестезіологів весь час поруч із пацієнтом, від першої хвилини в операційній до пробудження».

Операційна: командна робота

У день операції пацієнт потрапляє до операційної бригади. Тут працює цілий колектив: хірург, асистенти, анестезіолог, операційні медсестри. Кожен відповідає за свій етап, і лише така синхронна робота забезпечує безпечний результат.«Пацієнт бачить у першу чергу нас, пластичних хірургів, але результат — це робота всієї команди. Асистенти готують інструменти та забезпечують стерильність, анестезіолог стежить за стабільністю, медсестри супроводжують процес. Тільки так можна гарантувати не лише красу, а й безпеку», - говорить пластичний хірург Олександр Карпінський.

Післяопераційна реабілітація

Після завершення операції пацієнт не лишається наодинці. Він перебуває у комфортних умовах клініки, під цілодобовим наглядом. За ним доглядають медсестри та медбрати, які контролюють стан, своєчасне введення препаратів і допомагають у побутових моментах.«Важливо не лише провести операцію, а й правильно супроводити пацієнта після неї. Ми підбираємо догляд для шкіри і часто також додаткові косметологічні, в тмоу числі і апаратні, процедури, які зроблять відновлення швидшим та комфортнішим», - коментує Ольга Павлюченко, лікар-косметолог клініки Lita Plus.

Контрольні огляди

Робота з пацієнтом триває й після виписки. Через певний час призначається контрольний огляд у хірурга, а за потреби — консультації косметолога чи фізіотерапія. Саме це комплексне спостереження дозволяє гарантувати не тільки естетичний, а й довготривалий результат.

Пластична операція — це не лише момент у операційній. Це ціла історія, де кожен етап має значення: від першої консультації до фінального огляду. У клініці Lita Plus пацієнт проходить цей шлях разом із командою професіоналів, які дбають про його безпеку, комфорт і впевненість у результаті.