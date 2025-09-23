- Дата публікації
Закулісся пластичної операції: покроково від консультації до результату Партнерський Матеріал
Пластична хірургія завжди викликає чимало питань. Пацієнти часто уявляють лише операційний стіл, але за лаштунками стоїть складний і водночас добре відпрацьований процес.
Журналісти звернулися до фахівців провідної клініки пластичної хірургії Lita Plus, аби дізнатися, як саме відбувається шлях пацієнта від першої консультації до моменту, коли він повертається до звичного життя.
Консультація: онлайн чи офлайн
Перший крок — це завжди консультація з хірургом. Її можна пройти як у клініці, так і в онлайн-форматі.На цьому етапі лікар детально розпитує про очікування пацієнта, оцінює стан здоров’я, проводить огляд (або аналізує фото у разі онлайн-консультації). Це також момент, коли можна поставити всі питання — від техніки операції до реабілітації.
Ілля Кириченко, пластичний хірург клініки Lita Plus:
«Для мене консультація — це не просто технічний огляд, а можливість зрозуміти людину. Ми завжди говоримо про очікування, можливості і реальні результати. Я пояснюю не тільки, як буде виконана операція, а й які є ризики, як відбувається відновлення, що важливо робити пацієнту самому. Це етап довіри, і без нього подальша співпраця неможлива».
Передопераційна підготовка
Жодна операція не починається без ретельних аналізів. Пацієнт проходить:
загальний і біохімічний аналіз крові,
аналіз на згортання,
ЕКГ,
аналізи на інфекції (ВІЛ, гепатити, сифіліс),
у деяких випадках — консультації вузьких спеціалістів.
Далі — зустріч з анестезіологом. Саме він збирає анамнез, уточнює всі ризики й підбирає найбезпечніший вид анестезії.
Станіслав Зайченко, анестезіолог Lita Plus:«Моя задача — щоб пацієнт не відчував болю, страху чи дискомфорту. Ми використовуємо сучасні препарати та постійний моніторинг, тож ризики мінімальні. А головне — наша команда анестезіологів весь час поруч із пацієнтом, від першої хвилини в операційній до пробудження».
Операційна: командна робота
У день операції пацієнт потрапляє до операційної бригади. Тут працює цілий колектив: хірург, асистенти, анестезіолог, операційні медсестри. Кожен відповідає за свій етап, і лише така синхронна робота забезпечує безпечний результат.«Пацієнт бачить у першу чергу нас, пластичних хірургів, але результат — це робота всієї команди. Асистенти готують інструменти та забезпечують стерильність, анестезіолог стежить за стабільністю, медсестри супроводжують процес. Тільки так можна гарантувати не лише красу, а й безпеку», - говорить пластичний хірург Олександр Карпінський.
Післяопераційна реабілітація
Після завершення операції пацієнт не лишається наодинці. Він перебуває у комфортних умовах клініки, під цілодобовим наглядом. За ним доглядають медсестри та медбрати, які контролюють стан, своєчасне введення препаратів і допомагають у побутових моментах.«Важливо не лише провести операцію, а й правильно супроводити пацієнта після неї. Ми підбираємо догляд для шкіри і часто також додаткові косметологічні, в тмоу числі і апаратні, процедури, які зроблять відновлення швидшим та комфортнішим», - коментує Ольга Павлюченко, лікар-косметолог клініки Lita Plus.
Контрольні огляди
Робота з пацієнтом триває й після виписки. Через певний час призначається контрольний огляд у хірурга, а за потреби — консультації косметолога чи фізіотерапія. Саме це комплексне спостереження дозволяє гарантувати не тільки естетичний, а й довготривалий результат.
Пластична операція — це не лише момент у операційній. Це ціла історія, де кожен етап має значення: від першої консультації до фінального огляду. У клініці Lita Plus пацієнт проходить цей шлях разом із командою професіоналів, які дбають про його безпеку, комфорт і впевненість у результаті.